Noël en Roumanie : entre chants et traditions

Si Noël est une fête très attendue partout dans le monde, elle l’est particulièrement en Roumanie, car elle se prépare depuis plusieurs mois et permet à tous les Roumains de se retrouver pour partager ce moment si spécial de l‘année.

Les préparatifs de Noël

Le temps de l’Avent sonne le début des préparatifs en attendant Crăciun (Noël). Pour certains, cette période est presque aussi exigeante que le Carême, car un temps de jeûne s’étend du 15 novembre jusqu’au soir du 24 décembre. Il est considéré comme un moment de préparation spirituelle à l’arrivée du Christ. Au-delà de cette dimension spirituelle, la maison fait l’objet d’un nettoyage complet en vue de Noël : rangement des pièces, décorations, lavage des tapis et des rideaux, rien n’est laissé au hasard. Cette purification symbolique de l’espace se reflète dans le folklore à travers l’expression : « O casă curată primește mai bine lumina Crăciunului », que l’on peut traduire par « une maison propre accueille mieux la lumière de Noël ».

Le 20 décembre est célébré Ignatul, jour du sacrifice du cochon, qui marque le début du travail intensif en cuisine pour le repas du réveillon. Entre la fabrication des cârnați (saucisses), de la piftie (gelée de viande) ou encore des jumări (morceaux de lard et de viande frits, la cuisine ne désemplit plus jusqu’au 24 décembre. Le repas est également agrémenté de pâtisseries de Noël, qui occupent une place essentielle. On prépare notamment le cozonac, une brioche roulée garnie de noix, de cacao, de pavot ou de raisins, les prăjituri de casă, petits gâteaux faits maison, ou encore les cornulețe, des croissants fourrés. Ces préparations constituent avant tout un moment de partage, où les membres de la famille cuisinent ensemble.

Noël commence en chanson…

Après tous ces préparatifs, la fête commence le 24 décembre au soir avec les colinde. Il s’agit de chants de Noël interprétés en porte-à-porte par de petits groupes, souvent composés d’enfants, bien que cela varie selon les villages et les régions. Les colindători peuvent être vêtus de tenues traditionnelles. Cette tradition est par ailleurs inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Les colinde sont des bénédictions chantées pour la maison, la fertilité et la santé. Il en existe différentes versions, destinées aux jeunes filles, aux bergers, aux jeunes hommes ou aux enfants, chacune ayant ses particularités et un degré de complexité variable. Après chaque chant, les colindători sont invités à entrer dans la maison afin d’y déguster une part de gâteau, puis repartent avec un peu d’argent et des friandises. Les enfants rentrent chez eux au petit matin, comptent ce qu’ils ont reçu et dorment quelques heures avant de profiter du repas de Noël. Souvent, la famille se retrouve à la messe le matin du 25 décembre, puis partage le déjeuner ensemble. On y déguste les plats préparés durant toute la période de l’Avent.

…Et continue jusqu’en janvier

Cependant, Noël ne s’arrête pas au 25 décembre, mais se prolonge jusqu’au 6 janvier avec la fête du baptême du Christ, appelée Boboteaza, souvent considérée comme un « deuxième Noël ». Cette célébration commémore le baptême de Jésus dans le Jourdain et occupe une place centrale dans la tradition orthodoxe ou greco-catholique roumaine. À cette occasion a lieu la grande bénédiction de l’eau, appelée Aghiasma Mare. Les fidèles se rendent à l’église pour assister à la cérémonie et rapportent chez eux de l’eau bénite, conservée tout au long de l’année. Elle est consommée à jeun pendant plusieurs jours et utilisée pour bénir la maison, les personnes et parfois les animaux, afin d’assurer protection, santé et prospérité.

Dans de nombreuses localités, le prêtre se rend également dans les foyers afin de bénir chaque pièce de la maison, prolongeant ainsi la purification symbolique entamée durant l’Avent. Dans certaines régions, la fête est marquée par des rituels spectaculaires, comme le jet d’une croix dans une rivière ou un lac, que de jeunes hommes plongent pour récupérer, geste de foi et de courage. La fête de Boboteaza marque ainsi la clôture du cycle de Noël. Elle s’inscrit dans une continuité spirituelle où la naissance du Christ, célébrée à Noël, est suivie de la sanctification du monde, faisant de cette période un temps religieux dense, structurant à la fois la vie familiale, communautaire et spirituelle.

Noël est une période riche et intense en tradition à travers le monde. En Roumanie, elle est avant tout synonyme de recueillement et de longues nuits d’hiver passées en famille ou entre amis.