Octobre rose en Europe : mois de dépistage et de prévention

Octobre rose en Europe : mois de dépistage et de prévention

La couleur d’octobre, c’est le rose ! C’est la couleur de la lutte contre le cancer du sein, la couleur d’une longue histoire de femmes et d’hommes qui combattent ensemble les tumeurs malignes qui se logent au sein de nos tissus mammaires. Manque d’information, peur d’avoir mal, absence de symptôme, beaucoup de femmes et d’hommes ne se font pas dépiste. Le cancer du sein est pourtant un mal tenace, répandu et que les institutions européennes surveillent de près.

Octobre rose en chiffres

D’après la Ligue contre le Cancer, en 2006 on comptait 429 000 femmes touchées dans les Etats membres de l’Union européenne (UE), grâce à la recherche et à la prévention, en 2012 ce nombre diminue à 365 000 nouveaux cas.

L’Europe, notamment en raison d’une campagne importante de dépstage, est le continent où la moyenne de cas de cancer du sein est la plus élevée : une femme sur dix se verra diagnostiquer un cancer du sein au cours de sa vie. 80% des cancers du sein se déclenchent passés les 50 ans. Moins développés que ceux des femmes, les hommes ont également des seins, susceptibles eux aussi d’être affectés par des cellules cancéreuses, ils représentent moins de 1% des cancers du sein. Il existe toutefois des chiffres plus rassurants : grâce à la recherche, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas, tant qu’il est détecté tôt. Il est donc impératif de se faire dépister.

Quelle prise en charge ?

Pour dépister le cancer du sein, il faut adopter les bons gestes :

L’autopalpation mammaire. Examen que chaque personne peut faire, pas besoin d’être médecin ou spécialiste. Il est recommandé de faire cet examen en dehors de la période menstruelle pour que la poitrine ait sa taille et sa forme habituelle. Par le toucher, le but est de rechercher toute anomalie : variation de la taille, forme, survenue d’une boule palpable, rétractation ou épaississement de la peau, rougeurs ou veines apparentes, ou encore l’écoulement d’un mamelon. Si une anomalie est découverte, il est impératif d’aller voir un gynécologue, une sage-femme, ou son médecin-traitant qui peut proposer une mammographie.

La mammographie systématique à partir de 50 ans, permet de détecter des anomalies parfois avant même qu’elles ne soient palpables pour ensuite, proposer un traitement efficace le cas échéant.

Le traitement du cancer du sein est personnalisé : il dépend du stade et du type de cancer, et s’adapte au patient. Outre la chimiothérapie, une prise en charge psychologique individuelle peut être mise en œuvre.

Quid de l’Union européenne ?

Les institutions européennes, et notamment la Commission, se sont saisies de cette crise sanitaire, trop souvent passée sous silence. Le 20 septembre 2022, elle entre dans le Plan européen pour vaincre le cancer. Ce plan est la continuité logique du Code européen contre le cancer de 1987 qui décrit les 12 facteurs qui augmentent les risques de cancer, et notamment du cancer du sein. Entre 2014 et 2020, 691 millions d’euros ont été investis dans des campagnes de dépistage et dans la recherche afin de réduire le nombre de cancers.

En 2020, la Commission européenne a publié un plan de lutte contre tous types de cancer afin d’harmoniser les dépistages au niveau européen. Suite à la pandémie de Covid-19, l’UE a mis en place dès 2021 un programme intitulé « L’Union européenne pour la santé », ou « EU4Health », doté d’un budget de 5,3 milliards d’euros pour la période 2021-2027. L’UE fait donc de la santé une priorité et ouvre la voie vers une Union européenne de la santé. Le cancer, et en particulier le cancer du sein, fait partie des considérations sanitaires prises en compte par l’Union, puisque 4 milliards d’euros, dont 1,25 milliards de EU4Health financent la lutte contre le cancer.

Octobre rose

Octobre rose est une campagne de dépistage et d’information née aux Etats-Unis en 1985, parrainée par l’humoriste Claudia Tagbo. Elle ne fait son apparition en France qu’en 1994 et s’est ensuite diffusée dans l’ensemble de l’UE. C’est sous le symbole d’un ruban rose que la campagne se fait connaître : une couleur joyeuse, souvent associée à la féminité, qui incarne des idées à l’opposé de ce que peut représenter le cancer, ses causes et ses conséquences. La campagne vient des Etats-unis, l’Europe s’en est emparée et l’a placée sous le signe de la solidarité et de la reconnaissance des personnes atteintes. Elle vise à sensibiliser le plus grand nombre à cette maladie qui touche tant de femmes dans le monde.

L’octobre rose, c’est donc le mois de la santé : on organise des courses à pied et des marathons, les participants contribuent physiquement et financièrement à faire avancer la recherche contre le cancer du sein. C’est aussi le mois de la prévention et de l’information : des supports publicitaires sont mis à disposition de tous afin d’informer sur l’importance des dépistages, sur l’existence de solutions.

Quelles évolution dans le futur ?

MyPeBS (My Personal Breast Screening) est un projet international financé par l’Union européenne lancé en 2021 pour une durée de 4 ans. C’est une étude clinique qui vise à évaluer si un dépistage personnalisé, basé sur le risque individuel de développement d’un cancer du sein, serait au moins équivalent voire plus bénéfique, comparé aux dépistages mis en place aujourd’hui (basés sur l’âge). Les causes du cancer du sein, comme tout cancer, ne sont pas clairement établies. Nous savons que certains facteurs comme le tabac, l’alcool ou la génétique peuvent aggraver ou augmenter le risque de développer des tumeurs malignes. MyPeBS a donc pour but de déterminer la meilleure façon de dépister le cancer du sein, et peut-être d’améliorer les futures recommandations de dépistage pour toutes les femmes en Europe.

Depuis 2022, grâce aux nouvelles données scientifiques disponibles, l’Union s’est fixée pour objectif de proposer un dépistage du cancer du col de l’utérus, du cancer du sein et du cancer colorectal à 90% de la population d’ici à 2025.

Octobre rose revisite les valeurs traditionnelles de la beauté, elle encense une poitrine en bonne santé et ce à l’échelle européenne. Vos seins sont parfaits comme ils sont, c’est pour ça qu’il faut en prendre soin, n’oubliez pas de vous faire dépister.