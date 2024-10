OMS et Europe : que décidera le prochain comité régional ?

Une fois par an, sauf session extraordinaire, le Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Europe se réunit pour une session de trois jours lors de laquelle il définit les engagements nécessaires, en vue d’améliorer la santé et la situation sanitaire. Ce Comité, composé des ministres de santé et des hauts dignitaires des 53 États membres, est l’organe de décision de l’OMS pour la région européenne et cette année il se réunira du 29 au 31 octobre à Copenhague, au Danemark.

Fin du programme de travail européen 2020-2025

Cette 74e session du Comité régional de l’OMS pour l’Europe (CR74) est la dernière qui concerne le Programme de travail européen (PTE) 2020-2025. En effet, la prochaine fixera les objectifs du PTE 2025- 2030. Ce dernier est élaboré en concertation avec les États membres, la Commission européenne, les organisations intergouvernementales, les organismes des Nations Unies et le personnel de l’OMS. Il permet de fixer les priorités de la région en matière de santé pour les cinq prochaines années, toujours avec un objectif clair : la garantie du “droit à un accès universel à des soins de qualité sans crainte de difficultés financières”. Le PTE n’est ni exhaustif ni fixe, il offre simplement une vision de l’aide que le bureau régional de l’OMS/Europe peut apporter aux États.

Le PTE 2020-2025 fixait trois “priorités fondamentales” : la protection face aux situations d’urgence sanitaire, la promotion de la santé et du bien-être et l’instauration de la couverture sanitaire universelle (CSU). Celle-ci devait être soutenue par deux grandes initiatives : l’autonomisation par la santé numérique et la Coalition pour la santé mentale, présentée officiellement le 30 septembre 2021 à Bruxelles. Après un an et demi de confinements successifs, la santé mentale s’était retrouvée au centre des discussions sur la santé : en 2021, plus de 150 millions de personnes vivaient avec un trouble mental dans la région européenne de l’OMS, et le suicide était la deuxième cause de décès chez les jeunes. Cette coalition, qui avait pour but de transformer les services de santé

mentale et de prévenir la mauvaise santé psychique, à très peu fait parler d’elle dans les années suivantes. Cependant, ses principales préoccupations sont restées à l’ordre du jour. En novembre 2023, la Commission européenne a d’ailleurs publié son premier rapport sur la santé mentale en Europe.

Que retenir de la dernière session ?

Lors de sa dernière session, le Comité s’était félicité du travail réalisé et des efforts fournis au cours de l’année écoulée et avait réitéré son soutien au PTE 2020-2025. Suite à la signature de la déclaration de Bucarest en mai 2023, qui vise à reconnaître l’importance d’investir dans le personnel de santé, le CR73 avait également publié une liste de conseils et recommandations sur le sujet. Cette session-là avait également vu émerger deux nouvelles priorités. La première fut l’établissement d’une feuille de route sur la résistance aux antimicrobiens dans la Région européenne pour la période 2023-2030. Il avait été décidé que cette feuille de route donnerait lieu à l’élaboration d’un cadre de suivi qui serait discuté lors de la 74e session ainsi qu’à un rapport intermédiaire qui serait présenté lors de la 77e session en 2027, et un rapport final présenté lors de la 80e session en 2030. La seconde priorité fut l’adoption d’un plan d’action pour la santé des réfugiés et des migrants toujours sur la période 2023-2030 avec des rapports à fournir pour les sessions 75, 77 et 80. Dans son compte rendu, le CR73 avait qualifié la question de la santé des migrants d’élément “indissociable de la santé des populations”.

La 74e session du Comité Régional de l’OMS/Europe

La 74e session aura donc lieu la semaine prochaine et un groupe d’évaluation régional désigné lors de la session précédente y rendra compte de ses travaux. Ce que l’on sait déjà c’est que l’état mental du personnel de santé en Europe est loin de s’être amélioré. En mars 2023, le docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a révélé la fragilité des systèmes de santé et l’importance de disposer d’un effectif de santé robuste et résilient. Nous ne pouvons plus attendre pour relever les défis urgents auxquels est confronté notre personnel de santé. La santé et le bien-être de nos sociétés sont en jeu – il n’y a tout simplement pas de temps à perdre. ». Pourtant, au cours de l’année 2024, on a observé plusieurs grèves des soignants en Europe, notamment en Suède où ils se sont abstenus du travail pour la première fois en 16 ans. En France, la réforme du 2e cycle d’études de médecine a provoqué une baisse des postes d’internes : seuls 7 474 postes seront ouverts cette année contre 9 484 en 2023 (soit 1 510 postes en moins).

Face à cette réforme, une pétition en ligne demandant la réouverture des postes d’internes avait reçu près de 60 000 signatures. Pour ce qui est de la santé des migrants dans la Région OMS/Europe, bien que 36 % de la population migrante mondiale réside en Europe, moins de la moitié des États membres ont publié des données sur le sujet. Il semble peu probable que la 74e session offre plus de détails, étant donné que le plan établi lors du CR73 ne requiert pas de rapport avant 2025.

La reconnaissance de la santé mentale a connu un essor considérable, surtout depuis la pandémie de COVID-19. Cette année, la Commission européenne à déclaré que, non seulement le total des coûts liés aux problèmes de santé dépassent les 600 milliards d’euros (soit plus de 4 % du PIB) dans l’Europe des 27, mais aussi qu’une personne sur deux souffrant mentalement n’a pas consulté de professionnel. Elle à également annoncé le projet EU-PROMENS qui sera financé par EU4Health. Ce projet, débuté en janvier 2024, et prévu pour une mise en œuvre complète d’ici décembre 2026 offrira aux professionnels de santé, aux enseignants, aux éducateurs et aux travailleurs sociaux une formation pluridisciplinaire sur la santé mentale.

Parmi les 53 pays membres de la Région OMS/Europe on compte deux pays qui font couler beaucoup d’encre ces derniers mois : Israël et la Russie. On le sait, les guerres ont un effet dévastateur sur le moral tant bien des troupes que des civils, il est donc naturel de penser que la santé mentale restera à l’ordre du jour pour cette 74e édition. On espère donc, en plus de la poursuite du PTE 2020-2025, une meilleure transparence sur la santé des migrants et, peut-être, de nouvelles initiatives adaptées au contexte social actuel de la Région.