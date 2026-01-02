Opinion. Congrès de la JEF 2025 : Comment les jeunes entretiennent le processus d’intégration européenne

À l’occasion du Congrès européen des Jeunes Européens Fédéralistes (JEF Europe) s’étant tenu du 13 au 16 novembre 2025 à Strasbourg, les sections des Jeunes Européens de toute l’Europe se sont réunies pour renouveler leur bureau exécutif. Au-delà des élections internes, cet événement a marqué un tournant symbolique majeur illustrant le rôle des jeunes activistes dans le processus d’intégration européenne.

Les JEFs Ukraine et Moldavie dans le sillon de la politique gouvernementale

L’un des faits saillants du congrès fut l’officialisation de l’adhésion des nouvelles sections de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie à la JEF Europe. Si cet “élargissement” illustre une aspiration populaire forte dans ces trois nations, l’adhésion de ces organisations de jeunesse revêt un sens bien plus profond et puissant.

Pour l’Ukraine et la Moldavie, l’entrée de leur section nationale dans le réseau JEF représente une étape logique. Bien que les idées défendues soient différentes, elle s’inscrit dans un contexte populaire et gouvernemental favorable à l’UE. L’intégration de ces sections renforce la crédibilité des organisations de la société civile (OSC) comme acteur à part entière de la scène politique et prouve que les jeunes ont une réelle vision de l’avenir de l’Europe.

Le cas singulier de la Géorgie : une diplomatie populaire ?

La situation est différente avec la Géorgie, où l’intégration de la JEF Georgie porte une signification politique tout à fait unique. En effet, le parti au pouvoir, Rêve Géorgien, auteur d’une escalade anti-démocratique depuis 2024 à travers l’adoption de la « Loi sur la transparence de l’influence étrangère » et sa déclaration de suspension de l’adhésion à l’UE ne représente plus un correspondant de confiance pour continuer de mener la marche géorgienne vers l’intégration de l’UE. Ce pivot a entraîné une dégradation des liens diplomatiques entre Tbilissi et l’Union européenne, menant la Commission européenne à considérer la Géorgie comme candidate “de nom seulement” depuis la publication du paquet élargissement du 5 novembre dernier.

Alors que le gouvernement abandonne son engagement politique, l’inclusion de la JEF Georgie apparaît alors comme un acte de diplomatie puissant, une bouée de sauvetage symbolique lancée par la jeunesse géorgienne à ses pairs européens. En tant qu’organisation de jeunes, la section géorgienne contribue à remplacer la mission de l’État en représentant la volonté d’intégration du peuple par des canaux non étatiques, évitant ainsi une rupture totale avec l’UE. Les jeunes sont ainsi devenus le principal lien entre l’Europe et la Géorgie, exportant leur lutte vers les associations de jeunesse de l’UE et entretenant, contre l’avis de leur propre gouvernement, le lien d’intégration européenne.

La jeunesse, porte-étendard de l’identité européenne à l’Est de l’Europe

En observant ce contraste, l’histoire de l’intégration européenne géorgienne n’est plus seulement une affaire de politique d’État, mais de résilience populaire. La diplomatie menée par les jeunes est une puissante réponse à la régression démocratique, démontrant que l’identité pro-européenne d’une nation peut survivre à l’isolement orchestré par son gouvernement.

La jeunesse est d’abord le fer de lance le plus visible et le plus résilient du mouvement d’opposition national à l’intérieur du pays. Leur rôle est d’abord intérieur, en luttant pour la paix, la démocratie et l’Etat de droit dans leur pays. Leur rôle est ensuite international, en assurant que la communauté européenne n’oublie pas et soutienne la volonté pro-européenne de la vaste majorité des Ukrainiens, Moldaves et Géorgiens.

Un message unanime pour l’avenir de l’Europe

L’intégration simultanée de ces trois sections au réseau des Jeunes Européens Fédéralistes Europe, malgré leurs contextes politiques différents, délivre un message unanime à l’Union européenne. Elle démontre que, au-delà des politiques d’État et des reculs diplomatiques, l’aspiration européenne du peuple demeure la force motrice la plus importante des sociétés civiles des pays-candidats. En exportant leurs luttes nationales vers la scène européenne, les associations de jeunes assurent la visibilité de leur identité et valeurs européennes, entretenant une diplomatie populaire, essentielle à l’avenir de l’élargissement.