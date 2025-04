OPINION.En Italie, le fédéralisme au centre des débats sur la défense européenne

OPINION.Georges-André Simon a observé depuis la Toscane cette semaine de mobilisation en Italie pendant laquelle 50 000 personnes se sont rassemblées place du Peuple à Rome en soutient aux valeurs européennes et où l’opposition de Meloni au Manifeste de Ventotene a créé une levée de bouclier à la Chambre des députés et dans l’opinion publique. Le fédéralisme est au centre des débats.

Samedi 15 mars, le quotidien italien « La Repubblica » offre en supplément à son édition du samedi le texte d’un des textes précurseurs de l’idée de fédéralisme européen, le « Manifeste de Ventotene : pour une Europe libre et unie » écrit par Altiero Spinelli, Ernesto Rossi et Eugenio Colorni en 1941, alors qu’ils étaient prisonniers politiques du régime fasciste de Musolini sur la petite – et aujourd’hui accueillante – île de Ventotene, au large de la Campanie, à environ une heure et demie de bateau de Formia située à 150 kilomètres au Sud de Rome.

Samedi 15 mars, plus de 50 000 personnes se réunissent place du Peuple à Rome pour dire leur soutien à l’idée d’une Europe plus forte. Ils sont venus à l’appel d’un journaliste, Michele Serra, soutenu par les mairies des principales grandes villes italiennes. Aucun parti politique, aucun syndicat, aucun mouvement n’est à l’origine de ce rassemblement plutôt spontané qui fait pas mal parler de lui en Italie.

Les médias vont couvrir cette manifestation en montrant que si l’idée commune, peut-être en partie nourrie par la peur, était bien un renforcement des structures européennes, rien ne prouvait que les participants étaient d’accord sur la manière d’y arriver ni sur le projet final. Mais au moins, la construction européenne est au centre des préoccupations des gens et des politiciens et le débat est ouvert.

Mercredi 19 mars dans la matinée, Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des Ministres, intervient au Parlement en citant hors contexte des morceaux de phrases, dont la plupart avaient d’ailleurs été corrigés par la suite, provenant du Manifeste de Ventotene, en concluant que ce n’était pas là son Europe.

Mercredi 19 mars, le Mouvement des Fédéralistes Européens réagit immédiatement par un communiqué de presse criant à la honte et expliquant que la Présidente s’est permise d’extrapoler des passages du texte global du Manifeste de Ventotene, en ignorant le contexte historique dans lequel il a été écrit, afin de ridiculiser le message et la portée de ce texte considéré en Europe et dans le monde comme un texte fondateur du projet d’unification européenne. En effet, poursuit le communiqué de presse, le Manifeste de Ventotene a acquis une importance européenne et mondiale en tant que texte de référence pour l’unité européenne, tant par la qualité morale et politique de ses rédacteurs, que par les combats pour la Fédération européenne menés par Altiero Spinelli tout au long de sa vie, et par l’extrême actualité de son message clé : écrit en 1941 contre le nationalisme – qui avait conduit les Européens à s’affronter, à tuer la démocratie libérale en portant au pouvoir des mouvements totalitaires et à déclencher deux guerres mondiales – il indiquait comme seule issue « pour ne pas retomber dans les vieilles apories » la construction d’un État fédéral qui unirait les peuples d’Europe.

Mercredi 19 mars de 21 heures 30 à minuit, la première chaîne de télévision italienne, RAI 1, passe un « one man show » de Roberto Begnigni qui pendant 2 heures et demie devant 4 millions huit cent mille téléspectateurs (soit 28 % du total) va développer un extraordinaire plaidoyer en faveur de l’Europe fédérale. Un spectacle inimaginable et absolument extraordinaire, susceptible de faire venir la larme à l’œil des Européens convaincus et/ou des Fédéralistes que nous sommes.

En Italie le débat a lieu.