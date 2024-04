OPINION : Identité et Démocratie, une coalition de plus en plus menaçante

Les élections euro-parlementaires approchent et l’enjeu est aussi décisif que symbolique dans une Europe toujours plus secouée par le contexte international.

La Coalition Identité et Démocratie : une menace pour la cohésion européenne

Fondé en juin 2019 lors des élections européennes, Identité et Démocratie (ID) est un groupe politique réunissant les principaux partis de la droite nationaliste et eurosceptique d’Europe. Lors des élections de juin 2019, l’alliance avait obtenu 74 sièges au Parlement européen. La plaçant donc à la 5ème place de l’échiquier européen, loin devant les autres groupes politiques que sont le S&D (centre-gauche) et le PPE (centre-droit), qui ont obtenu respectivement 154 et à 182 députés élus.ID est formé par l’alliance du principal parti d’opposition français, le Rassemblement National (RN), de la Lega, parti d’extrême droite Italien et membre du gouvernement, et enfin par l’actuel premier parti d’opposition Allemand selon les sondages actuels, l’AfD. Jusque-là presque inoffensif du fait de sa faible représentativité, les élections européennes du 6 au 9 juin 2024 pourraient bien changer les choses. Les sondages actuels sont plus que parlants et placent déjà le RN comme leader en France avec tout récemment (15 mars 2024) un sondage Ipsos demandé par le parti des Républicains plaçant, en cas de dissolution du parlement et donc de réélection, le RN en majorité absolue des voix. Mais aussi l’AfD, créé en 2013 lors des élections fédérales du Bundestag, comme principale opposition en Allemagne pour ces élections européennes, encore une fois selon les sondages. A l’approche des élections, la scène politique européenne s’enflamme et tous les coups sont permis, des débats, des clashs, des enquêtes ratées (Envoyé Spéciale) mais aussi des enquêtes réussies.

AfD : un allié bien plus que nationaliste

Le 10 janvier 2024, le média allemand Correctiv divulguait une enquête selon laquelle le principal parti d’opposition dans les sondages, l’AfD, fomentait un plan d’expulsion du territoire de tous les citoyens d’origine étrangère ou considérés comme tel. Une réunion organisée à Potsdam en étroite collaboration avec des représentants de mouvements identitaires d’extrême droite à tendances néonazies. Ces révélations ont suscité la peur et la colère chez une grosse tranche de la population allemande et à l’approche des élections régionales, des manifestations dans tout le pays ont éclaté avec plusieurs centaines de milliers de manifestants. Parmi les invités, l’on a pu retrouver Martin Sellner un militant néo-nazi Autrichien qui s’est fait connaître pour avoir notamment créé le Mouvement Identitaire d’Autriche, branche autrichienne de l’ancien mouvement français, Génération Identitaire. Mais s’y trouvaient aussi des représentants de l’AfD et notamment Roland Hartwig, ancien député du Bundestag et bras droit de l’actuelle dirigeante du parti Alice Weidel. Certains ont même comparé cette réunion à la conférence de Wannsee de janvier 1942. La question s’est alors posée au sein du gouvernement allemand quant à la possible interdiction de l’AfD. Cela nous prouve que malgré les disculpations et les tentatives de justification, les faits sont là et maculent de tâches la crédibilité de ce dernier.

Un paysage politique déjà bien marqué

Si nous avons déjà cité l’AfD et donc décrit la quelque peu controversée composition de l’ID, il reste beaucoup à dire. Quelques jours après la publication de l’enquête, le RN, en tête des sondages, a dit être en désaccord avec ce plan et ne pas être au courant de cette réunion. Cela ne l’a pas empêché de renouer avec l’AfD en vue des prochaines élections. Bien que grimpant dans les sondages, ces deux partis n’en restent pas moins dans l’opposition. La Lega, du ministre Italien Salvini, elle aussi faisant partie du groupe européen, se différencie par le fait d’être au gouvernement avec une alliance politique entre Fratelli d’Italia et Forza Italia.

Analyse du propos et de la scène européenne

10 pages ne suffiraient pas pour vous énumérer tous les partis politiques composants le groupe ID. Si vous êtes sur ce site en train de lire ces quelques lignes, c’est peut-être que vous portez un intérêt particulier pour l’Europe et pour le projet de Fédération européenne. C’est sans doute que vous ne soutenez pas l’idée d’une France pleinement indépendante pour des raisons de réalisme. Vous croyez que seule une Europe Unie nous permettra de répondre aux défis que le monde nous lance. Évidemment que le simple résultat des élections européennes, quel qu’il soit, ne détruira pas instantanément les efforts d’intégrations européennes poursuivis depuis 70 ans. Cependant imaginez. Imaginez une élection parlementaire qui se conclut avec une attribution au groupe Identité et Démocratie (ID) de presque 100 sièges (sondages actuels à prendre avec des pincettes). Cela entraverait considérablement les votations de lois au sein de l’UE visant à une bonne gestion de cette dernière. Mais par-dessus tout, parce que plus haute institution représentative du continent, cela lancerait un message fort et symbolique à tous les partis d’extrême droite de chaque pays européen et au-delà. Rendez-vous compte qu’en ce moment, dans chaque pays européen l’extrême droite revient dans les sondages, le spectre politique d’une Europe fragmentée dans un moment où elle ne devrait pas l’être est bien présent.

Conclusion

Si les scandales et manifestations se multiplient et entachent la réputation du groupe ID, la menace reste bien présente et les élections restent tout de même un tournant décisif dans la vie politique de l’UE. Si le groupe d’extrême droite, Identité et Démocratie (ID), et le groupe eurosceptique des Conservateurs et Réformistes européens (ECR) s’allient, leur poids au sein du parlement pourrait les faire rivaliser avec les principaux groupes parlementaires.