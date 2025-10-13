Opinion. Méditerranée : l’Europe se noie dans ses contradictions migratoires

Depuis la chute du mur de Berlin, l’Europe rejoue sans cesse la peur de l’« envahissement » : hier le fameux « plombier polonais », aujourd’hui les exilés de la Méditerranée. Entre valeurs proclamées et réflexes de fermeture, la politique migratoire européenne s’enlise. Sortir de l’impasse suppose de regarder l’histoire en face, de reconnaître la puissance des imaginaires et de bâtir une coopération d’aménagement à long terme avec les pays d’origine .

Une vieille peur européenne qui se répète

La vague migratoire que connaissent aujourd’hui certains pays européens n’est pas une nouveauté. Depuis la chute du mur de Berlin, l’Europe a traversé différentes crises liées à la perception d’une « invasion » : le fantasme du plombier polonais dans les années 1990, les inquiétudes face aux migrants venus d’Afrique ou du Moyen-Orient aujourd’hui. Les voix qui tentent de tempérer ces peurs, en rappelant l’héritage d’ouverture du continent, peinent à se faire entendre dans le vacarme des discours populistes. Pourtant, l’histoire montre que ces flux, loin de déstabiliser l’Europe, l’ont souvent façonnée.

Les circulations d’hier, matrice des sociétés d’aujourd’hui

Bien avant la construction européenne, le continent a été marqué par des mobilités massives. Au XIXᵉ siècle, les Italiens ont émigré en masse vers la France et la Belgique, peuplant mines et chantiers. Durant les Trente Glorieuses, ce furent les Espagnols et les Portugais qui vinrent renforcer les industries du Nord, bientôt suivis par les travailleurs maghrébins dont le recrutement est facilité par des accords bilatéraux. Après 1989, l’ouverture à l’Est a déclenché l’arrivée de Polonais, Roumains et Bulgares, caricaturés par la figure du « plombier polonais ». Aujourd’hui, ce sont les réfugiés syriens, les migrants d’Afrique subsaharienne et les exilés qui traversent la Méditerranée. À chaque époque, la mécanique reste la même : peur de l’invasion, discours alarmistes, puis intégration progressive. Ce qui est présenté comme une menace finit par devenir une évidence culturelle et économique.

Le moteur invisible : un « imaginaire mondialisé »

On avance souvent l’idée qu’il suffirait de relancer l’économie des pays du Sud pour endiguer les flux migratoires. Certes, l’écart de niveau de vie joue un rôle, mais il ne suffit pas à expliquer ces mobilités. Les migrations sont aussi nourries par un imaginaire mondialisé. Télévision, réseaux sociaux, publicités et culture de consommation projettent l’image d’une vie à l’occidentale, faite de prospérité, de modernité et d’autonomie individuelle. Cet horizon agit comme un aimant puissant, même si la réalité vécue en Europe déçoit parfois. On ne migre donc pas seulement par faim ou nécessité économique, mais aussi par aspiration, par désir d’un ailleurs idéalisé.

L’Europe en contradiction permanente

Face à ces dynamiques, l’Union européenne se débat dans une contradiction permanente. D’un côté, elle proclame haut et fort les droits humains et l’asile comme piliers de sa légitimité. De l’autre, elle externalise ses frontières, hier vers la Turquie, aujourd’hui vers la Tunisie, finance l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex et tolère des accords de refoulement souvent contraires à ses propres valeurs. Le Pacte européen sur la migration et l’asile, adopté en 2024, illustre bien ce paradoxe : il promet la solidarité, mais organise surtout une logique de tri, de rétention et d’expulsion accélérée. Cette ambivalence nourrit le populisme. Les gouvernements multiplient les discours de fermeté, tandis que la réalité des flux reste inchangée, voire aggravée par l’absence de voies légales sûres.

Une sortie possible : l’aménagement intelligent sur le temps long

Sortir de l’impasse suppose de changer de grille de lecture. Il ne s’agit plus de « gérer la crise » trimestre après trimestre, mais de penser un véritable aménagement des pays d’origine et de transit, inscrit dans le temps long et reposant sur plusieurs piliers. Le premier concerne la capacité productive locale : investir dans des chaînes de valeur créées sur place, qu’il s’agisse d’agro-industrie, d’énergies renouvelables ou de matériaux biosourcés, tout en garantissant un accès aux marchés européens. Le deuxième pilier touche à la qualité de vie urbaine : il s’agirait de créer un fonds euro-méditerranéen pour l’eau, les transports collectifs et l’habitat abordable, afin de rendre crédible l’idée d’un avenir « chez soi ». Le troisième consiste à développer des mobilités légales et circulaires, grâce à des visas pluriannuels de travail et de formation, assortis de droits et de retours facilités, pour remplacer le couloir de la mort les routes mortelles par des corridors sécurisés. Quatrième pilier, l’investissement dans les imaginaires : des programmes culturels et éducatifs communs, des coproductions audiovisuelles, des échanges académiques et des réseaux citoyens euro-africains. Enfin, cinquième pilier, une gouvernance avec redevabilité : conditionnalité positive, transparence, inclusion des collectivités locales et évaluations publiques régulières.

Ce que l’Europe y gagnerait

Une telle approche apporterait à l’Europe cohérence, en alignant valeurs proclamées et politiques réelles. Elle offrirait prévisibilité, en réduisant les flux irréguliers par la mise en place d’alternatives légales. Elle garantirait stabilité, en renforçant la résilience des voisins du Sud. Enfin, elle redonnerait une souveraineté réelle à l’Europe, qui choisirait ses interdépendances au lieu de subir des crises successives. On ne résoudra pas la question migratoire à coups de murs, de slogans sécuritaires ou de budgets militaires. L’Europe a déjà prouvé, par son histoire, qu’elle pouvait intégrer. Elle doit désormais montrer qu’elle sait planifier et investir sur le long terme. La Méditerranée n’a pas vocation à rester un cimetière de naufrages : elle peut redevenir un espace d’aménagement intelligent, où la mémoire éclaire l’avenir et où la migration cesse d’être vécue comme une fatalité, mais comme un choix dans une citoyenneté élargie.