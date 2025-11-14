OPINION.Réflexion d’une société en mouvement - Sommes-nous destinés à nous transformer en êtres sauvages ?

OPINION. Il était un temps révolu où la guerre semblait appartenir au passé. Un simple souvenir de ce qui ne devrait pas se répéter, une série d’événements qui se perpétuent uniquement dans des régions extérieures à l’ « Occident civilisé ».Il était un temps où le budget de la défense diminuait puisque l’on se contentait de la diplomatie, et où les peuples manifestaient pour la paix entre les Etats en guerre, même s’ils ne savaient pas identifier les pays sur une carte. Personne ne pensait à un autre scénario, puisque : ne sommes-nous pas des pays civilisés ?

L’ère décrite ci-dessus semble être révolue ; d’autres époques et d’autres sentiments émergent de nos jours. L’augmentation des budgets militaires est une décision unanime en Occident car la crise du Sahel, la guerre en Ukraine et à Gaza, les tensions en Iran et les menaces à l’égard de Taiwan ont fait de cette décennie une situation explosive que la diplomatie ne peut pas éteindre.

Notre époque fait face à une tension qui ne fait que s’exacerber par la presse manichéenne souhaitant créer du débat pour attirer plus d’audience, par des politiciens incohérents et par un manque de réserves de la part de certains militaires, impliqués dans ces conflits, que nous nommerons « Sauvages ». Ils existent car la guerre révèle et favorise le pire de l’humanité. Toutefois, en raison de la facilité d’accès aux informations graphiques de ce qui se passe en direct, nous atteignons un niveau du mal inacceptable si nous souhaitons maintenir un semblant de « civilisation ».

Cela me rappelle ma propre histoire ; il y a quelques jours, sur différents réseaux sociaux, je regardais une vidéo de propagande ukrainienne qui jouait du rock en arrière-plan, où plusieurs soldats russes couraient, terrifiés, pour sauver leur vie, poursuivis par un drone qui les a finalement atteints. Les soldats ont fini par être grièvement blessés, mutilés mais pas morts. Pas totalement satisfait desdits résultats, les attaquants ont tiré une deuxième série de drones pour terminer le travail. La mort en direct pour nous tous pour témoigner et s’en réjouir.

Essayons et comprenons s’il vous plaît, chers lecteurs, que la vidéo de propagande décrite ci-dessus n’est pas une démonstration de force ou une façon d’effrayer l’ennemi. Non, nous devrions, dans l’intérêt de cet article, le définir clairement : ce n’est que du sadisme pur, qui contrevient au droit international humanitaire.

Ce que je souhaite que vous compreniez ici est que peu importe l’origine des auteurs lorsqu’il est question de brutalité. J’ai ainsi choisi de mentionner cette vidéo dans laquelle ce sont plutôt les Russes qui étaient blessés, même s’ils sont coupables des crimes de guerre tout comme les Ukrainiens eux-mêmes, comme le montre clairement la vidéo. Évoquer un autre crime, le massacre des Ukrainiens à Boutcha, où au moins 400 civils ont été sauvagement massacrés, comme le nom l’indique. Néanmoins, dans l’intérêt de cet article, peu importe qui a fait quoi, puisque les deux camps agissent sans cesse de manière sauvage.

Il y a beaucoup d’exemples de sauvages qui transforment l’humanité en un gouffre moral peu importe où sont les guerres. Je suis peut-être trop dur, mais je peux moi-même comprendre ces soldats ; ils sont dans leur vingtaine, tout comme moi. On a forcé ces jeunes hommes sur le front, en raison d’un conflit qu’ils ne comprennent certainement pas ou n’en ont pas un réel avis. J’en arrive à me demander sans cesse : n’est-ce pas moralement répréhensible de tuer vos ennemis avec distance et dérision ? Tue-les, au moins, avec une certaine dignité.

Même si beaucoup ne le savent pas, le droit international a été créé, en raison des atrocités de la guerre, qui étaient considérées inacceptables depuis la fin du XIXème siècle. A cet effet, des procédures légales ont été instaurées pour les poursuites en cour et aux tribunaux pour juger les crimes commis en ces époques.

Ce n’est que le devoir moral de l’humanité de poursuivre et de condamner tout État et individu(s) qui intente ces actes barbares. Cependant, selon moi, on n’en parle pas suffisamment en Europe de nos jours.

Ne sommes-nous pas des pays civilisés ? Car si nous incarnons qui nous pensons être, nous levons le voile et nous discutons des transgressions qui rongent nos sociétés.