Où en est-on d’un vaccin européen contre le Coronavirus ?

Face aux tentatives d’accaparement de vaccins par les Etats-Unis et la Chine, l’Union européenne cherche à s’affirmer comme une puissance juste et solidaire. En d’autres termes, le modèle de gouvernance de l’Union se trouve à la croisée des chemins, face à une crise qui déterminera son efficacité tant au niveau politique qu’économique et sanitaire.

La Commission doit en effet répondre à de nombreux défis. D’abord, la mise au point d’un vaccin reste complexe, et alors que la plupart ne sont commercialisés que 10 ans après le début de la recherche, l’Union européenne espère y parvenir dans un délai de 12 à 18 mois, et ce sans compromettre la sécurité, la qualité et l’efficacité du vaccin. L’objectif principal des États est de garantir une distribution équitable et juste à l’ensemble de la population européenne.

Afin de mettre en œuvre cette stratégie, la Commission a mis en place un comité de pilotage où siègent les représentants de tous les États membres. Cependant, outre cette coopération à grande échelle, une alliance restreinte s’est rapidement formée en juin 2020. L’alliance européenne pour le vaccin contre la Covid-19, rassemble les ministres de la Santé de quatre pays membres (la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas) dans une initiative présentée le 3 juin à Bruxelles. L’objectif est de mettre en commun leurs moyens afin de garantir l’approvisionnement de la population européenne dans des conditions équitables.

Pour ce faire, l’Alliance suit attentivement les recherches les plus prometteuses en liant un contact étroit avec les entreprises pharmaceutiques. Si l’Alliance de ces quatre pays et le travail du comité de pilotage partagent les mêmes objectifs, on constate tout de même une scission entre Europe de l’Ouest et Europe de l’Est au sein de ces projets. En effet, les États de l’Est semblent absents des négociations et des projets de coopération présentés à Bruxelles. Un état de fait qui tend encore à renforcer les divisions géographiques au sein de l’Union.

Néanmoins ces projets ont récemment débouché sur plusieurs accords avec cinq acteurs de l’industrie pharmaceutique (Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, AstraZeneca et Moderna). La stratégie de la Commission européenne consiste à multiplier les fournisseurs potentiels pour s’assurer d’obtenir l’un des premiers vaccins disponibles, tout en garantissant un nombre suffisant de doses afin de couvrir l’ensemble de la population européenne dans un premier temps.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a d’ailleurs déclaré à ce propos : « Les investissements européens dans les vaccins contre le coronavirus profiteront au monde entier et nous aideront à vaincre ce virus. ». En effet, la coopération internationale et européenne dans le cadre de la production du premier vaccin contre la Covid-19, constitue un enjeu colossal tant au niveau économique que symbolique.

Le premier État à venir à bout de la production d’un vaccin efficace entrera dans l’Histoire et prendra la première place sur la scène internationale. Une situation attendue qui encourage l’Union européenne à constituer publiquement un bloc uni, dans l’espoir de conserver sa place comme puissance de premier ordre, capable de réagir efficacement à la première crise sanitaire de cette ampleur.

La coopération européenne dans la recherche d’un vaccin dépasse donc le cadre sanitaire, et entre dans le jeu politique des puissances. Alors que l’Union subit actuellement une crise de son modèle de gouvernance, sa capacité à soutenir les projets de recherche les plus prometteurs et dans un futur proche la distribution de vaccins à l’ensemble de la population européenne, est l’occasion de renouer avec un sentiment d’Union européenne. Une manière de contrer la vision d’une coopération purement économique des États membres, et de renouer avec l’idéal politique et social censé être au cœur de l’Union européenne.