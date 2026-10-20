Face à l’hégémonie américaine et l’essor de la Chine, la course à l’espace s’accélère. Panorama des enjeux technologiques, civils, militaires et industriels du secteur spatial pour l’Europe.

Un nouvel ordre spatial mondial

Le 5 septembre dernier, la fusée Spectrum de la start-up allemande Isar Aerospace a atteint l’orbite et déployé ses premiers satellites clients. Il s’agit du premier lancement orbital réalisé par une entreprise commerciale européenne depuis l’Europe continentale. L’événement est symbolique : dix-huit mois après l’échec de son premier essai, l’Europe prouve qu’elle peut encore faire émerger des acteurs privés capables de rivaliser dans le secteur. Mais il met aussi en lumière l’ampleur du chemin à parcourir face à une Amérique qui lance près de deux cents fusées par an.

En effet, qu’il s’agisse du budget consacré au spatial, de par le nombre de satellites en orbite (deux tiers) ou de par le nombre de lancements de fusées, les États-Unis dominent largement l’utilisation de l’espace par l’homme. Historiquement, la suprématie américaine s’est affirmée dès la seconde moitié du XXᵉ siècle, avant de s’accélérer avec l’émergence d’acteurs privés, l’américain Space X en tête.

L’entreprise fondée en 2002 par Elon Musk est en effet l’acteur principal du regain d’intérêt pour l’espace ces dernières années. Le produit phare est Starlink, un fournisseur d’accès à Internet qui s’appuie sur une constellation de milliers de satellites de télécommunications placés en orbite. Ce programme est devenu essentiel, non seulement pour la connexion à Internet des particuliers en milieu isolé, mais également pour la conduite d’opérations militaires. L’utilisation par l’armée ukrainienne de la connectivité Starlink en est le meilleur exemple, le réseau lui permettant une communication en temps réel offrant une supériorité tactique sur le terrain, notamment pour le guidage des drones.

Or, Elon Musk a déjà désactivé temporairement son service dans des zones clés pour bloquer des opérations militaires ukrainiennes, sous prétexte de vouloir éviter une escalade. Ces menaces en cas de non-respect des intérêts commerciaux ou des intérêts américains représentent un risque évident pour l’indépendance et la sécurité de l’Ukraine et de l’Europe, d’où la nécessité de créer des alternatives européennes fiables.

En plus des États-Unis, la Chine est également devenue dans les dernières décennies un acteur phare de cette « nouvelle course à l’espace » (« New Space Race »). Pendant la Guerre froide, les deux superpuissances américaines et soviétiques en ont fait un terrain de lutte idéologique, la technologie servant de moyen d’affirmation de leur supériorité face au rival. Aujourd’hui, cette fois-ci entre les Etats-Unis et la Chine, les objectifs visés restent similaires, tout en utilisant des moyens évidemment très différents, grâce à la baisse des coûts et aux progrès technologiques. Le contexte institutionnel a également beaucoup changé, avec l’entrée dans le « New Space » (expression qui désigne la privatisation et l’ouverture à l’initiative commerciale du secteur spatial), où les acteurs privés ont émergé, non pas comme des concurrents des États mais des partenaires complémentaires. Ces entreprises sont privées mais bénéficient de soutiens financiers publics massifs, tout en apportant de l’innovation et de la compétition dans le secteur.

Pourquoi l’espace est devenu stratégique ?

Là où la compétition durant la Guerre froide était essentiellement une question de prestige, l’utilisation de l’espace est aujourd’hui devenue clé, pour des activités civiles comme militaires. Les satellites dans l’espace sont utilisés majoritairement pour trois catégories d’activités : 1) la communication (internet haut débit, télévision, téléphonie, transmissions militaires sécurisées), 2) la navigation (guidage GPS civil ou militaire, que ce soit pour des smartphones ou le transport par exemple), et 3) l’observation de la Terre (météo, surveillance climatique, gestion des catastrophes naturelles, renseignement militaire). Dans les trois cas, il s’agit de satellites différents gravitant autour de la Terre, possédés par des agences spatiales étatiques ou des entreprises - Starlink représentant 54% des satellites en activité -.

Contrôler l’espace permet donc de contrôler des infrastructures essentielles sur Terre. La maîtrise du secteur repose sur trois piliers : la construction des équipements, la capacité de lancement autonome et l’exploitation opérationnelle des données.

L’Europe au défi de sa souveraineté spatiale

Même si l’on parle énormément des États-Unis, l’Europe dispose également de grandes capacités spatiales. Au niveau institutionnel d’abord, l’Europe dispose de moyens forts, en particulier avec l’Agence spatiale européenne (ESA), une agence non liée à l’UE mais bien intergouvernementale et indépendante. Fondée en 1975 et comptant aujourd’hui 23 membres, son rôle est de coordonner les politiques spatiales nationales et de financer la recherche scientifique à ce sujet. Les États possèdent également leurs propres agences nationales, tandis que l’UE monte en compétence sur le sujet grâce à la DG DEFIS de la Commission européenne (Directorate-General for Defence Industry and Space).

Côté industriel, les entreprises sont également nombreuses, en particulier en France et en Allemagne, mais également au Royaume-Uni, en Italie ou en Espagne. On y retrouve à la fois des grands industriels traditionnels (constructeurs comme Airbus ou Thales Alenia Space mais aussi des opérateurs comme le français Eutelsat) tout comme des “scale-up” (startups établies et en forte croissance) du NewSpace (par exemple The Exploration Company ou Isar Aerospace).

Et c’est justement grâce à la coopération entre les milieux institutionnels (que ce soit les États, l’ESA ou l’UE) et le milieu industriel que les projets naissent. Les plus importants à mentionner à l’échelle européenne sont Galileo, Copernicus, Ariane, ou IRIS2. À travers ces programmes, l’Europe veut se donner les capacités de concurrencer les États-Unis et créer des moyens indépendants d’utilisation de l’espace.

L’Europe accuse toutefois un retard préoccupant. Par exemple, tandis que SpaceX faisait décoller 170 fusées aux États-Unis en 2025, l’Europe en a envoyé seulement huit dans le même temps. Le succès d’Isar Aerospace est un premier pas encourageant, mais il reste isolé face à la cadence de SpaceX. Durant une certaine période (2023-2024), il n’y avait même aucune capacité autonome de lancement sur le Vieux Continent. Logiquement, le nombre de satellites est également bien inférieur à celui des États-Unis et le retard est considérable en matière de constellations basse orbite. Certains défis comme la réutilisation des lanceurs (réussie aux États-Unis et en Chine, permettant une grosse réduction des coûts) restent à relever. De manière générale, l’investissement européen y est nettement inférieur : le budget spatial public américain est environ quatre à cinq fois supérieur à la somme des budgets cumulés de l’UE, de l’ESA et de leurs États membres.

Le spatial est donc symptomatique de toutes les industries stratégiques : l’Europe peine à suivre, pour un grand nombre de raisons politiques et économiques structurelles. La fragmentation entre États, la poursuite d’intérêts nationaux au détriment de l’intérêt collectif, des budgets dispersés et une gouvernance ESA/UE/États compliquent encore plus le rattrapage européen dans cette nouvelle course à l’espace.

L’espace est au cœur de la fameuse autonomie stratégique européenne, un secteur essentiel à maîtriser dans la révolution technologique du XXIᵉ siècle, en particulier face aux changements politiques en cours dans le monde.