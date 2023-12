Ouverture de la COP 28 à Dubaï : quels enjeux pour l’Europe ?

La Conférence des Parties (COP) sur le climat est devenue un rendez-vous crucial dans l’agenda mondial pour lutter contre le changement climatique. Avec la tenue de la COP 28 à Dubaï, qui s’est ouvert ce 30 novembre 2023, les regards se tournent vers l’Europe qui doit relever des défis majeurs dans cette quête mondiale pour un avenir plus durable.

L’Engagement européen en faveur du climat

L’Europe a longtemps été à l’avant-garde des initiatives mondiales de lutte contre le changement climatique. Les Accords de Paris, signés en 2015, consacrent cet engagement. Mais pour l’Union européenne (UE), cela signifie également des engagements encore plus contraignants. En effet, l’objectif ambitieux de l’UE de devenir “le premier continent neutre en carbone” d’ici 2050 impose des changements systémiques à travers les secteurs industriels, énergétiques et agricoles.

Malgré les ambitions et les discours, la réduction des émissions reste un défi de taille pour de nombreux pays européens. Les disparités économiques et sociales en Europe compliquent la mise en œuvre uniforme des politiques climatiques. Certains pays, comme la Suède ou le Danemark, ont déjà pris des mesures concrètes, investissant massivement dans les énergies renouvelables comme la biomasse ou l’hydraulique. Tandis que d’autres pays, notamment d’Europe centrale et orientale, font face à des obstacles économiques et sociaux, difficiles à surmonter.

La transition vers une économie neutre en carbone doit être par ailleurs équitable pour tous. “La transition sera juste, ou ne sera pas”. C’est le sens du Fonds pour une transition juste (FTJ) doté en 2018 d’un budget de 17,5 milliards d’euros. L’UE s’efforce, par ce fond, de garantir que cette transformation ne laisse personne de côté, en offrant un soutien financier et social aux régions et industries les plus affectées par cette transition.

Les attentes de la COP 28 : des opportunités pour l’Europe

Alors que la COP 28 s’ouvre ce 30 novembre, l’Europe a l’occasion de consolider son leadership en matière de climat. La conférence offre un audit mondial pour renforcer les engagements existants, en lancer de nouveaux et forger des partenariats stratégiques, notamment avec les pays de l’hémisphère sud. L’UE devrait également plaider en faveur de mesures mondiales plus contraignantes pour limiter le réchauffement climatique, tout en encourageant une action collective et coordonnée.

Le rôle de l’Europe à la COP 28 est donc multiple. Elle doit inspirer par l’exemple, en montrant aux autres nations que la transition vers une économie bas-carbone, tout en préservant la prospérité économique, est possible. De plus, l’UE devrait s’engager activement dans les négociations pour un accord renforcé, exhortant les parties à accélérer leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés par les Accords de Paris.

L’Europe à la croisée des chemins

La participation de l’Europe à la COP 28 représente un moment décisif. L’UE est confrontée à la nécessité de transformer ses engagements ambitieux en actions concrètes, tout en offrant un soutien adéquat aux régions et secteurs les plus touchés. La réussite de la COP 28 dépendra en partie de la capacité de l’Europe à concilier l’ambition climatique avec la réalité économique et sociale de ses États membres.

La COP 28 à Dubaï est une opportunité cruciale pour que l’Europe consolide sa position de leader en matière de politique climatique et pour qu’elle impulse une action mondiale plus décisive dans la lutte contre le changement climatique. L’avenir de la planète dépend de la coopération et de l’action collective, et l’Europe peut jouer un rôle essentiel dans la concrétisation de cet objectif.