Paris–Rome, 70 ans d’un jumelage exclusif qui fait encore l’Europe

​​Paris n’est jumelée qu’avec une seule ville au monde : Rome, depuis 1956. Soixante-dix ans après la signature de ce pacte singulier, l’anniversaire n’est pas une simple célébration. Il met en lumière une diplomatie des villes, concrète et durable, qui dialogue aujourd’hui avec la relance plus stratégique de la coopération franco-italienne.

Le 29 janvier à Rome, le 30 janvier à Paris. Deux dates, deux capitales, un même récit. En 1956, quand Paris et Rome scellent leur jumelage, l’Europe institutionnelle n’existe pas encore telle que nous la connaissons. Les villes, elles, prennent les devants. Elles misent sur les liens culturels et humains pour ancrer la réconciliation. Soixante-dix ans plus tard, ce pari tient toujours.

La singularité du jumelage Paris–Rome ne tient pas seulement à son ancienneté. Il est exclusif. Là où la plupart des grandes métropoles multiplient les partenariats, Paris et Rome n’en ont choisi qu’un. Une exclusivité assumée, résumée par une devise devenue emblématique : « Seule Paris est digne de Rome ; seule Rome est digne de Paris ». Ce n’est pas un slogan. C’est un engagement dans la durée. En concentrant leur coopération sur un lien unique, les deux capitales ont fait le choix de la profondeur plutôt que de la dispersion, misant sur une relation capable de traverser les cycles politiques et les priorités changeantes.

Un lien gravé dans l’espace urbain

Ce jumelage ne vit pas uniquement dans les archives. Il s’inscrit dans la ville. À Paris, une louve en bronze — réplique de celle des musées du Capitole — veille depuis 1962 dans le Quartier latin. À Rome, une Via Parigi rappelle la capitale française, accompagnée d’un monument dédié au jumelage. Ces marqueurs urbains disent quelque chose d’essentiel : l’Europe peut aussi être visible, presque familière.

Cette proximité se traduit par des effets très concrets pour les habitants. Les Parisiens ont accès gratuitement à plusieurs musées municipaux romains ; les Romains bénéficient d’avantages équivalents dans les musées de la Ville de Paris. Ce sont de petits gestes, mais ils font passer le jumelage du symbole à l’expérience vécue.

Deux jours de célébrations, un calendrier précis

Pour ses 70 ans, le jumelage ne s’est pas contenté de discours. Les 29 et 30 janvier 2026 ont été pensés comme un itinéraire à deux voix.

À Rome, la visite de la maire de Paris Anne Hidalgo s’est inscrite dans un enchaînement où l’institutionnel et le culturel dialoguent étroitement : participation à une session extraordinaire de l’Assemblée capitoline, passage symbolique au monument du jumelage sur la Via Parigi, puis inauguration du Centre de la photographie au Mattatoio. La journée s’est conclue par un geste hautement visible, l’illumination de la fontaine de Trevi aux couleurs du jumelage, avant une soirée à l’Opéra de Rome.

Le lendemain, à Paris, la même grammaire s’est déployée. Le maire de Rome Roberto Gualtieri a pris part aux cérémonies officielles autour de figures et de lieux emblématiques : inauguration d’un jardin dédié à Monica Vitti, figure majeure du cinéma italien, présentation de l’exposition photographique issue des archives Alinari, puis illumination de l’Hôtel de Ville. Plus qu’une succession d’événements, ces deux journées ont donné à voir une même logique : faire de la culture un langage commun, capable d’articuler mémoire, création et relation politique.

Ces deux journées ont marqué le lancement d’une année entière de programmation commune : expositions, concerts et rencontres, dont le festival Dolcevita sur Seine, organisé à Paris du 2 au 6 juillet 2026, en miroir des initiatives culturelles menées à Rome.

La diplomatie des villes, un levier discret

À première vue, ce calendrier pourrait ressembler à une simple saison culturelle. Il dit pourtant autre chose. Les villes sont devenues des actrices européennes à part entière. Elles coopèrent sur l’aménagement, la culture, la transition écologique. Elles échangent des pratiques, parfois plus efficacement que les États.

Le jumelage Paris–Rome fonctionne comme un laboratoire. Il permet une continuité là où les relations nationales connaissent parfois des à-coups. Cette diplomatie urbaine a un avantage majeur : la proximité. Une exposition sur les grilles de l’Hôtel de Ville ou une façade illuminée parlent immédiatement aux citoyens. Elles donnent un visage à l’Europe, sans pédagogie lourde, ni injonction.

Quand le symbolique rejoint le stratégique

L’anniversaire prend une dimension supplémentaire lorsqu’on le replace dans son contexte politique immédiat. Au même moment, Paris a accueilli la réunion du Comité stratégique paritaire Italie-France, prévue par le Traité du Quirinal, en préparation du prochain sommet intergouvernemental.

Autour de la table : les secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères français et italien, les ambassadeurs en poste et les directeurs généraux en charge des affaires européennes. L’objectif affiché est clair : renforcer la coordination bilatérale sur les priorités communes, en amont du sommet.

Le contraste est frappant. D’un côté, une diplomatie des villes, visible, culturelle, incarnée. De l’autre, une diplomatie d’État, plus technique, tournée vers l’agenda européen. Mais les deux niveaux ne s’opposent pas. Ils se répondent. Le jumelage crée un climat de confiance et un récit commun ; le comité stratégique transforme ce climat en coordination politique.

Soixante-dix ans après 1956, le jumelage Paris–Rome rappelle une évidence souvent oubliée : l’Europe ne se construit pas uniquement par des traités. Elle tient aussi par des relations patientes, entretenues dans le temps, visibles dans l’espace urbain et vécues par les citoyens.

En articulant symboles locaux et mécanismes institutionnels, Paris et Rome donnent à voir une Europe qui fonctionne quand ses niveaux se parlent. Une Europe qui ne se contente pas d’être négociée dans les sommets, mais qui se vit dans les villes et les relations durables qu’elles tissent.