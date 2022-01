Parlement européen : Roberta Metsola, élue malgré les critiques

Strasbourg, 9h00. La séance ouverte par Pedro Silva Pereira (SD) ne ressemble pas aux autres, elle doit déboucher sur l’élection d’un nouveau président du Parlement. Que dis-je, d’UNE nouvelle présidente ! S’avancent en effet, l’une après l’autre, par ordre alphabétique, trois candidates au pupitre. La première, la Suédoise Alice Bah Kuhnke, représente le groupe des Verts. “Soyons courageux”, appelle-t-elle, à grands coups de propositions progressistes et écologiques. C’est ensuite au tour de la Maltaise Roberta Metsola d’intervenir. Grande favorite de ce scrutin - les longs applaudissements qui l’accompagnent jusqu’au pupitre en témoignent -, elle joue la carte de l’apaisement et du consensus. Les mots sont pesés et calibrés, ils doivent séduire le plus largement possible, d’ECR à S&D. Vient enfin Sira Rigo, députée espagnole du groupe de La Gauche. Le ton tranche. Sira Rigo parle de révolution, elle clame son adhésion aux valeurs républicaines contre les partis « fascistes ». Il est 9h30 quand la séance est levée. Place au vote secret.

A 11h, les eurodéputés reprennent place dans l’hémicycle. Pedro Silva Pereira rouvre la séance. « C’est le moment que vous attendiez tous », clame-t-il au micro. A l’écran s’affichent ces chiffres : “Participation : 690. Votes blancs ou vides : 74”. La majorité absolue est établie à 309 voix. Viennent ensuite les résultats des candidats. C’est Metsola qui l’emporte de loin, au premier tour, avec 458 voix. L’hémicycle n’est qu’applaudissements. Quelques députés se précipitent pour féliciter l’heureuse gagnante. Alice Kuhnke a quant à elle récolté 101 voix et Sira Rego 57. Retour sur ce scrutin controversé, en direct du Parlement européen.

Le parcours de Roberta Metsola, députée modèle ou polémique ?

Après avoir grandi et étudié à Malte, Metsola étudie le Droit européen au Collège d’Europe. Elle travaille ensuite pour la représentation de Malte. C’est en 2013 qu’elle est élue députée au Parlement européen, en tant que membre du PPE, après deux échecs à ces élections. Elle est ensuite élue vice-présidente du Parlement, remplaçant l’irlandaise Mairead McGuiness (PPE), nominée à la Commission européenne. Depuis la mort du Président du Parlement européen David Sassoli il y a une semaine, Roberta Metsola assurait la présidence par intérim.

Outre ce parcours académique “sans faute”, son élection est vue par certains comme synonyme de progrès. En effet, Roberta Metsola est seulement la troisième femme à exercer cette fonction, après les Françaises Simone Veil et Nicole Fontaine. Elle est également la plus jeune candidate jamais élue, de quoi inquiéter certaines générations de députés européens.

L’élection de Metsola pourrait même représenter un changement dans les équilibres étatiques. Le pays d’origine de la nouvelle présidente, Malte, a la plus faible démographie au sein de l’UE, ce qui ne lui confère que six députés au Parlement européen. Par ailleurs, cet Etat est entré tardivement dans l’Union européenne (2004). Il est rare que les présidences des institutions soient accordées à de petits pays. A ce titre, l’élection de Metsola est historique. Celle-ci insiste d’ailleurs sur ce sujet durant la conférence de presse, quelques minutes après son élection, en faisant part de l’honneur que représente pour Malte le fait de remporter la présidence d’une institution. L’élection de Metsola est-elle la promesse d’une revalorisation du poids des petits Etats au sein des institutions de l’Union ?

La candidature de Metsola au poste de Présidente du Parlement européen n’a cependant pas fait l’unanimité. Les prises de position anti-IVG de la candidate ont en effet scandalisé les médias nationaux et les classes politiques européenne et nationale. Pas plus tard que ce matin, Clément Beaune, Secrétaire Général aux Affaires européennes, se déclarait “gêné” par le “symbole” de son élection, un mauvais signal, selon lui, pour la protection des droits des femmes. Metsola semble entre-temps avoir adopté un ton beaucoup plus conciliant. Immédiatement après son élection, elle s’adresse aux médias et rassure : sa position sur l’avortement “sera celle du Parlement européen”. Plus d’opinion personnelle donc, sur ce sujet qui a menacé son élection.

La coalition entre le PPE, le S&D et Renew Europe

Pourquoi le président du Parlement européen est renouvelé tous les deux ans et demi, alors qu’une législature en dure cinq ? En raison d’un accord politique historique entre les trois partis majoritaires, soit le PPE, S&D et le groupe fraîchement arrivé, Renew Europe.

Ceux-ci s’entendent traditionnellement sur la présidence des différentes institutions européennes, ce qui explique que les élections d’Ursula Von Der Leyen (PPE) à la présidence de la Commission, de Charles Michel (Renew) à la présidence du Conseil européen et de Christine Lagarde (PPE) à la présidence de la Banque Centrale Européenne n’aient causé que peu de remous. Pour le Parlement européen, l’accord est le suivant : la moitié du mandat (deux ans et demi) de président du PE sera assurée par un membre du groupe S&D, et l’autre moitié par un membre du PPE.

Cependant, ces derniers mois, les groupes se sont fortement chamaillés sur la présidence du Parlement. En cause : le risque d’un déséquilibre institutionnel. Avec l’élection de Metsola, membre du PPE, c’était le dernier bastion “socialiste” qui tombe, - au grand dam du groupe S&D. Il semblerait néanmoins que l’argument n’ait pas été suffisant pour remettre en cause l’accord entre les groupes politiques, bien trop précieux pour chacun des trois partis en bénéficiant. Les 458 voix en faveur de Metsola ne sont pas tombées de nulle part.