Partenariats internationaux et Global Gateway : une stratégie pragmatique fédérée par Jozef Síkela

Doté d’un portefeuille de 300 milliards d’euros investis d’ici 2027, le commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, élu le 27 novembre dernier au Parlement Européen est chargé des partenariats internationaux avec la stratégie de coopération et de développement du Global Gateway. L’audition a permis d’examiner les champs d’action de sa commission basée sur des valeurs intrinsèques à l’Europe : le Global Gateway, les objectifs de développement durable et la coopération internationale multilatérale.

Son profil tourné vers les objectifs et les résultats le conduit à sélectionner un cabinet aux compétences plurielles afin d’être opérationnel dès sa prise de fonction à Bruxelles. Avec de telles responsabilités et un portefeuille capital, Jozef Síkela ne peut que s’attaquer aux causes profondes des projets de sa commission.

Une carrière politique et bancaire en République Tchèque

Ministre de l’industrie et du commerce de la République Tchèque de décembre 2021 à octobre 2024, Jozef Síkela témoigne d’une expérience complète sur les volets de l’énergie, des énergies renouvelables, de l’industrie, de l’investissement et de la négociation.

Durant sa carrière ministérielle, l’arrêt d’approvisionnement énergétique de la Russie comme arme, l’énergie et les sources renouvelables ainsi que l’investissement ont été ses axes de priorités. Diplomate et fervent défenseur des valeurs européennes, il a travaillé en lien avec la réglementation européenne, et particulièrement le Pacte vert pour l’Europe.

En raison de sa géographie, la République Tchèque a un potentiel limité en termes d’énergies renouvelables, ce qui la conduit à privilégier le nucléaire et le charbon. Cependant, Sikela a pris un certain nombre de mesures pour favoriser les énergies renouvelables malgré la difficulté de les implanter. Sa volonté et son implication, pendant et après la présidence tchèque du Conseil de l’UE, ne l’a jamais éloigné des objectifs communs, ce qui en fait un candidat idéal.

Président du Conseil des ministres de l’ “Énergie” durant la présidence tchèque au Conseil de l’UE de juillet à décembre 2022, il a su fédérer les 27 Etats membres autour de la problématique commune de l’énergie durant la crise post-covid et du conflit russe. Les axes de travail : permettre l’accès à l’énergie à tous, arrêter l’approvisionnement russe, utiliser moins de gaz et stabiliser le prix de l’énergie.

Un commissaire pro-européen convaincu du projet commun

Lors de son audition de confirmation, l’ancien ministre a commencé par souligner l’influence de la démocratie parlementaire. D’un point de vue personnel et professionnel, son état d’esprit se tournait déjà vers la dimension européenne, inhérente à ses compétences durant sa carrière en politique nationale.

Issu du monde industriel et bancaire, son parcours et son ouverture d’esprit lui ont permis de démontrer au Parlement européen l’opportunité qu’il avait à offrir en tant que pro-européen, originaire de République Tchèque, s’étant battu pour l’intégration de son pays à l’UE. Les bénéfices de l’Union à la Tchéquie sont indéniables : intégration et croissance économique, commerce et investissement en capitaux, marché commun et valorisation de l’Etat parmi tant d’autres.

Comme énoncé par nombre d’organisations europhiles et d’acteurs pro-européens dont Jozef Síkela en audition, il est aujourd’hui de notre ressort de “changer la façon de communiquer pour élargir le public”. Communiquer de façon plus simple et incarner réellement ce que prône l’Europe est fondamental afin de pérenniser la coopération et la diplomatie avec et pour les pays partenaires.

Un portefeuille pour le développement européen et la coopération démocratique

Le Global Gateway reste le projet phare de son mandat dans différents champs d’activité.

Le commissaire est convaincu que l’accroissement, l’autonomisation économique et financière sont un levier de développement pour les pays afin d’atteindre certains objectifs comme l’éradication de la pauvreté, la mutualisation des capitaux publics et privés. De plus, outre l’Europe, les profits pour les pays extérieurs sont indispensables pour continuer une relation multilatérale.

L’investissement dans les principaux champs d’activités : économie, éducation, santé et travail est ressortie de son audience. L’ensemble des thématiques a été traité dans sa globalité. En minorité, le groupe Europe des Nations Souveraines (ESN) ne soutient pas sa candidature sur le volet migration illégale et ses opinions idéologiques.

Ses six champs d’action relatifs au Global Gateway sont à prendre en compte dès à présent : mobiliser le capital et favoriser l’investissement privé dans des projets environnementaux et durables, raccourcir l’attente des sources de financement, collaborer avec et pour la société civile, remonter aux causes profondes de la migration illégale, un cadre de référence clair pour la coopération avec les pays tiers et respecter les objectifs de développement durable (ODD).

Désormais en exercice, le cabinet de Jozef Síkela dispose d’une expertise pluridisciplinaire sur les volets de la coopération internationale ayant comme ligne directrice, la stratégie du Global Gateway. Affaire à suivre sur la mise en œuvre des projets du cabinet des partenariats internationaux.