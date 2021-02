Petit Top des sites de mèmes européens

Ils ont bouleversé les codes de la communication : les mèmes réussissent aujourd’hui, grâce un mélange d’humour et de politique, à atteindre le plus grand nombre. Et l’UE est l’une des organisations politiques les plus adaptées à ce type de contenu. C’est qu’il y a suffisamment de stéréotypes à disposition, entre les mornes eurocrates, les lobbyistes sans scrupule et les politiciens détachés des préoccupations de leurs électeurs. Bien que la sphère européenne des mèmes soit malheureusement encore sous-développée, certains créateurs de mèmes produisent, sans servir de stéréotype grossier, des contenus fiables sur la politique européenne.

Ne nous contentons plus de suivre les dernières évolutions politiques grâce à Politico, EurActiv ou, bien sûr, sur Le Taurillon, et plongeons-nous dans le monde des mèmes européens.

DG MEME

DG Memes est une institution reconnue, qui a fêté ses deux ans en 2020. Ce projet (en anglais) a démarré en tant qu’alternative à l’ennuyeuse communication institutionnelle européenne. La page Facebook comptabilise aujourd’hui plus de 20 000 « j’aime » et produit du contenu fiable. Les thèmes peuvent parfois paraître un peu spécifiques aux non-initiés, mais ils atteignent leurs objectifs : avoir un impact au-delà de la bulle bruxelloise et communiquer sur les questions européennes de manière divertissante. Nous vous conseillons vivement de visiter le site Internet qui accompagne leur page. Il contient un « glossaire européen » qui explique, entre autres, ce que « Parachuting » signifie.

Why Europe

WhyEurope souhaite produire du contenu basé sur un « populisme positif » et se positionne clairement en faveur de l’UE. Les aspects positifs de l’Union sont mis en avant par des messages simples : « Let’s be simple. Let’s be populist. Let’s be proud of it. » On pense ce que l’on veut de ce message, mais il y a là de quoi réaliser de bons mèmes ! Les fans les plus hardcores de l’UE trouveront même leur bonheur sur leur Fanshop. Fanshop.

MEP Assistant

@mepassistants entend représenter la voix des assistants parlementaires du Parlement européen. @mepassistants est moins actif qu’avant, mais leur compte Twitter est encore régulièrement alimenté et offre un bon aperçu de la #BrusselsBubble.

Les Jeunes Européens France

Les Jeunes Européens France sont, certes, bien plus qu’un simple site de mèmes. Mais leur série Instagram #CalendrierDeLaprès, s’est concentrée avec tant de constance et de succès sur les mèmes qu’ils ont largement gagné leur place dans ce classement ! Peut-être qu’à l’avenir, d’autres séries de mèmes surgiront. En attendant, d’autres sections des JEF devraient s’inspirer de cet exemple...

