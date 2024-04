Petite victoire en Croatie

Une victoire sans éclat

C’est un Parlement morcelé que les Croates découvrent après une nuit électorale assez suivie (après un effondrement à 46,9% en 2020 au sortir de la première vague de covid). En effet, un gros tiers des électeurs ont maintenu leur vote de 2020 en faveur des libéraux-conservateurs sortants du HDZ. C’est tout de même moins qu’il y a 4 ans (ils avaient obtenu 37,26% des voix), ce qui leur garantit 59 sièges, une perte de 7 sièges. Le Premier Ministre sortant Andrej Plenković est donc promis à de nombreuses journées de négociations avec des partenaires potentiels. Pour ce scrutin, et après de nombreuses défections depuis le dernier scrutin (21 députés sur 34 élus ont quitté le groupe), les socialistes du SDP avaient monté une alliance (au nom romantique du Fleuves de Justice) avec de petits partis libéraux ou paysans. Ils ont visiblement bien fait puisqu’ils doublent leur score en sièges, avec 43 élus. Si quelqu’un avait encore un doute, le système bipartisan est bien mort au pays en boomerang. En effet, la bataille pour la troisième place s’annonçait rude, elle le fut. Le Mouvement patriotique, la coalition “Nous pouvons !” le Pont des listes indépendantes et flirtent tous trois autour des 10%. D’obédience respective nationaliste, conservatrice et écologiste, les trois formations seront inévitabliement courtisés par les deux partis majoritaires. Environ 3% des électeurs se sont tournés vers une alliance de gauche et régionaliste, le restant a opté pour des formations des deux extrêmes, chrétiennes, libérales ou au nom aussi farfelu que le Parti de ceux qui ont un prénom et un nom de famille… Le scrutin de 2020 s’est tenu quelques mois après le premier confinement, ce qui avait poussé de nombreux Croates à rester chez eux, favorisant la stabilité gouvernementale.

Une cohabitation très tendue

Andrej Plenković abordait ce scrutin avec une certaine appréhension. Chef de l’Union démocratique croate (HDZ), il préside le gouvernement depuis les élections de 2016, en cohabitation avec le chef de l’opposition socialiste, Zoran Milanović, devenu Président en 2020. Et il serait timoré de dire que cette cohabitation ne se passe pas très bien. Proche de la Russie, le Président n’hésite pas à freiner les initiatives gouvernementales pour aider l’Ukraine dans sa guerre contre son voisin. Dernier exemple d’une dérive populiste, alors que la candidature de dernière minute de Zoran Milanović pour le poste de Premier ministre a été rejetée par la Cour constitutionnelle, au nom du devoir de neutralité de la part du Chef d’Etat, ce dernier est allé jusqu’à qualifier les juges de “paysans primitifs” et de “gangsters illettrés”. De son côté, le pouvoir conservateur a joué sur ses victoires. Le Premier ministre avait réussi à faire retomber une pression croissante contre son gouvernement en 2019 en revenant sur le recul de l’âge de départ à la retraite, menacé par une initiative populaire (vidée de sens par le retrait du projet). C’est toujours Andrej Plenković qui avait inauguré le fameux pont reliant les deux parties du territoire croate, séparées par un bout de terre bosnienne. Et c’est encore Andrej Plenković qui a fait adhérer son pays à l’espace de libre-circulation de Schengen ainsi qu’à la zone euro le 1er janvier 2023. Un beau bilan qui permettra vraisemblablement au sortant de conserver son poste, au prix d’une coalition, avec une droite plus dure, devenue inévitable.