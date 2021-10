« Plus ultra » : histoire du drapeau d’Espagne

« Plus oultre », du latin « Plus ultra », est la devise nationale du royaume d’Espagne qui célèbre aujourd’hui sa fête nationale, depuis le règne du roi Charles Ier (1516-1556), communément appelé Charles Quint. Le slogan figure encore aujourd’hui sur le drapeau national. Celui-ci est composé de trois bandes verticales aux couleurs or et rouge ainsi que des armoiries placées entre les deux colonnes d’Hercules enroulées par un listel où est inscrite la devise. Le drapeau espagnol se distingue facilement des emblèmes des autres nations par ses couleurs vives mais aussi par son blason unique symbolisant la diversité régionale de la nation ibérique.

La croix de Bourgogne : première bannière unificatrice

La croix de Bourgogne est considérée comme le premier « emblème » de l’Espagne moderne. Sous le règne des « Rois très Catholiques », Isabelle Ier de Castille (1474-1504) et Ferdinand II d’Aragon (1479-1516), le processus de réunification de la péninsule s’était intensifié avec une forte tendance à la centralisation du pouvoir. Les deux souverains achevèrent la « Reconquista » en 1492 à la suite de la prise de Grenade - capitale du dernier Émirat d’Europe occidentale. À cette époque, le royaume d’Espagne n’était pas encore associé à un drapeau. Néanmoins, et par soucis de créer un lien entre les territoires « reconquis », la monarchie a voulu incarner l’unité de l’Espagne grâce aux symboles. La première « bannière unificatrice » fait son apparition sous le règne de Jeanne Ier de Castille (1504-1555) - aussi connue comme Jeanne la Folle - fille des « rois très catholiques ». C’est son mari le duc de Bourgogne Philippe le Beau (1482-1506) – et membre de la Maison autrichienne de Habsbourg – qui introduit la croix de Bourgogne parmi les symboles de la famille royale espagnole. Son fils Charles Quint reprit cet emblème à son compte. En réalité, il s’agissait d’abord d’une marque propre au monarque plutôt que relié à la nation.

Des couleurs distinctives en mer

Le drapeau espagnol actuel se distingue aisément de tous les autres et cela grâce à la combinaison originale de deux couleurs vives. L’emblème est composé de trois bandes horizontales : une bande couleur or plus large entre deux bandes rouges. Mais pour comprendre le choix de ces tonalités, il faut mentionner l’origine du drapeau tel que l’on connait aujourd’hui. Au XVIIIème siècle, les oriflammes des monarchies européennes se ressemblaient presque toutes. Et cela s’explique par la présence de la Maison de Bourbon dans quasiment toutes les familles royales d’Europe et par la conséquente adoption de leurs armoiries sur les bannières à fond blanc. Les ressemblances entre drapeaux posaient problème dans la reconnaissance des navires ennemis ou alliés en mer. Remarquons que l’Europe du XVIIIème siècle a été fortement marquée par des conflits de succession et/ou d’intérêt. C’est d’ailleurs entre 1756 et 1763 qu’a eu lieu la Guerre de Sept Ans, considérée par les historiens comme le « premier conflit mondial » car les confrontations armées se sont déroulées autant en Europe, qu’en Amérique du Nord et en Inde. Dans un souci de démarcation des navires espagnoles, le souverain Charles III (1759-1788) sollicita à son ministre de la Marine l’organisation d’un concours afin de choisir le nouveau drapeau naval. Les couleurs or et rouge ont été adoptées car elles se distinguaient très bien en mer.

Armoiries : symboles de la diversité

Le drapeau composé des deux bandes rouges et une bande or n’a été adopté en tant qu’emblème national - outre son usage maritime - qu’à partir du règne d’Isabelle II (1839-1868). Depuis, le drapeau espagnol a connu quelques évolutions et/ ou changements mais presque seulement au niveau des armoiries. Ces derniers étaient modifiés à fur et à mesure que le régime politique changeait. Par exemple, lorsque les Première (1873-1874) et Deuxième République Espagnole (1931-1939) ont été en place, la couronne disparaissait du blason. C’est aussi sous la Deuxième République que la bande rouge inférieure a été remplacé par une bande violette. Aujourd’hui, c’est la Constitution espagnole de 1978 qui définit la forme définitive du drapeau national. On y retrouve les symboles des différentes régions de l’Espagne : la tour de Castille, le lion de Léon, les chaines d’or de la Navarre, la grenade de l’ancien royaume de Grenade et les bandes rouges et jaunes verticales représentant l’Aragon. Outre les références aux régions ibériques, sont encore présentes les marques propres à la monarchie régnante actuelle issue de la dynastie des Bourbons mais également des références à l’ancienne symbolique personnelle de Charles Quint - souverain espagnol mémorable – comme les colonnes d’Hercules, censées représenter le détroit de Gibraltar, dont les dirigeants espagnols aimeraient contrôler les deux rives depuis fort longtemps, et sa devise « Plus Ultra ».