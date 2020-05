Podcasts : le COVID-19, une chance pour le monde ?

En cette période de pandémie, le monde retient son souffle. Le Participatory Podcast Project nous fait découvrir dans une série de huit contributions – d’une à deux minutes, chacune dans une langue différente avec une description en anglais – comment le coronavirus chamboule la vie quotidienne dans le monde entier. La parole est notamment donnée à Flora, petite française de 8 ans, à Malek qui habite à Mayotte, ainsi qu’à Alice, qui compare la situation en Italie et en Suède, deux pays ayant adopté des mesures radicalement différentes pour lutter contre la pandémie.

Le Covid-19 a remis en cause les fondements économique et sociaux de nos sociétés et du vivre-ensemble. Que faut-il faire maintenant, alors que l’Europe entrevoit lentement le bout du tunnel ? Même si personne ne mesure encore les conséquences que ce virus aura pour notre avenir, on a le sentiment que rien ne sera vraiment comme avant. Cette série de podcasts participatifs a pour objectif de tenter d’analyser les transformations en cours dans nos sociétés européennes et mondiales.

