Portraits de femmes européennes inspirantes : des lycéens de Vannes prennent la plume !

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, Le Taurillon s’est rendu au lycée Saint-Paul à Vannes pour rencontrer des lycéens en classe de première. Ces derniers se sont prêtés au jeu de l’écriture journalistique pour vous faire découvrir des portraits de femmes européennes inspirantes ! A suivre, un article sur la peintre Lili Elbe, signé de la main de Maëlle, Fiona et Margaux. Puis, un portrait de la snowboardeuse Cécile Hernandez, revenue victorieuse des Jeux Paralympiques 2022, esquissé par Clara, Raphaël et Romain.

Lili Elbe : une des premières femmes transgenres

Lili Elbe est une peintre d’origine danoise connue pour être l’une des premières personnes à avoir changé de genre en utilisant la chirurgie, en 1930.

Einar Wegener est née à Vejle, une ville du Danemark, en 1882. Il rencontre la franco-danoise Gerda Gottlieb lors de leurs études d’art à Copenhague, et l’épouse en 1904. Wegener se prend de passion pour la peinture et se spécialise dans les paysages en restant dans un registre très classique. Son épouse, Gerda, se spécialise dans les portraits modernes, d’art déco et va dessiner pour des journaux de mode ou des publicités. Ils se lancent tous les deux dans une carrière de peintre.

Einar va commencer à poser pour Gerda lorsque ses modèles ne sont pas disponibles. Lors de ces séances, il se déguise en femme, porte des talons et des perruques. Petit à petit, Einar Wegener devient Lili Elbe.

Lorsqu’il décide de continuer sa transition, il est soutenu par Gerda,et commencent à consulter ensemble plusieurs médecins. C’est en 1930 que le docteur Fernand Warnekros accepte de l’opérer. Suite à cette transition, le roi du Danemark va annuler le mariage de Lili Elbe et Gerda Gottlieb, et les deux femmes vont se séparer.

Lili va arrêter la peinture et a le souhait de devenir mère. C’est pourquoi elle se lance dans une opération pour se faire implanter un utérus. Mais cette opération sera un échec puisque Lili va subir des infections qui entraîneront sa mort le 13 septembre 1931, à l’âge de quarante et un an.

Par Maëlle Rousseau, Fiona Peralta et Margaux Davost

JO paralympique 2022 : Cécile Hernandez gagne l’or au snowboardcross

Malgré sa sclérose en plaque, Cécile Hernandez, à l’âge de 47 ans, décroche la médaille d’or en para-snowboard aux Jeux paralympiques de Beijing.

Une âme de gagnante

Cécile Hernandez n’en est pas à sa première victoire. Elle a déjà gagné la médaille d’argent à Sotchi en 2014 et celle de bronze à Pyeongchang en 2018 et elle ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle remporte le meilleur temps pendant les qualifications. Sa médaille d’or, gagnée le lundi 7 mars 2022, lui permet d’inscrire son nouveau record de temps durant son second run. Elle remporte aussi la quatrième médaille française dont la seconde en or avec une victoire du sportif Arthur Bauchet le même jour. Elle contribue à hisser la France en cinquième position du classement mondial. Cécile Hernandez déclare : “Cette belle médaille d’or vient en récompense de quatre années de travail” ce qui prouve encore une fois l’âme gagnante de notre sportive.

Une sportive à toute épreuve

La snowboardeuse française est atteinte de sclérose en plaques depuis plus de 17 ans. C’est une maladie auto-immune affectant le système nerveux, et pouvant provoquer des perturbations motrices . Mais ce n’est ni l’âge, ni la maladie qui vont bloquer son ascension du podium olympique. À sa descente dudit podium, Cécile Hernandez déclare : “L’âge, c’est juste un chiffre, l’âge ne se compte pas en années mais en passion, en motivation, travail, en amour”

Par Clara Lamour, Raphaël Launay et Romain Le Berre