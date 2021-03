Pour que l’État de droit soit une priorité de la présidence française du Conseil de l’UE

TRIBUNE. Les Jeunes européens – France sont à l’initiative d’une tribune collective demandant à la prochaine présidence tournante dirigée par la France à partir du 1er janvier 2022 de mettre en avant les questions de respect de la démocratie et de l’état de droit sur l’ensemble du continent. Une démarche soutenue par nos associations sœur l’ Union des Fédéralistes européens , le Mouvement Européen France et plusieurs députés et eurodéputés de tous bords politiques. Une tribune parue originellement dans Ouest France.

Depuis 2006, les Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) appellent à la mobilisation dans le cadre de la campagne #DemocracyUnderPressure. Originellement créée pour dénoncer le régime de Loukaschenko au Belarus considéré comme la dernière dictature d’Europe, cette campagne s’est aujourd’hui élargie pour défendre la démocratie et l’état de droit sur l’ensemble du continent. Néanmoins, 15 ans après la première campagne, le constat est là : les régimes autoritaires se renforcent à nos frontières, et l’état de droit vacille au sein même de notre Union. Il est temps d’agir !

À quelques mois du lancement de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, les Jeunes Européens - France, le Mouvement Européen - France, l’Union des Fédéralistes Européens - France et l’ensemble des élus signataires se saisissent de l’occasion pour interpeller les pouvoirs publics afin que la France, pays des lumières, propose des mesures concrètes et ambitieuses sur le respect de l’état de droit au sein de l’UE et sur les relations que l’Union entretient avec des pays qui violent les droits humains. En effet, la protection de ces acquis, en tous lieux, est nécessaire pour renforcer le sentiment d’appartenance à l’UE des citoyens européens et s’inscrit donc pleinement dans le motto de la présidence française qui est : “relance, puissance, appartenance”.

Il apparaît, d’une part, nécessaire de faire un état des lieux des démocraties au sein de notre Union afin que les acquis qui nous unissent ne soient pas remis en cause. Pour cela, la présidence française pourra s’appuyer sur les travaux des citoyens européens qui prendront part à la Conférence sur l’avenir de l’Europe afin de comprendre leurs préoccupations et propositions sur la démocratie en Europe. En effet, l’état de droit, élément fondamental de nos démocraties et valeur commune à l’ensemble des européens, est remis en cause au sein même de notre Union par des réformes dangereuses en Pologne et en Hongrie. Cela nous montre que les instruments actuellement disponibles tel que l’article 7 ne sont pas suffisamment exploités afin de prévenir aujourd’hui et pour l’avenir, de graves manquements démocratiques. Nous appelons donc à ce que la France intègre pleinement cette question lors de sa présidence.

D’autre part, la situation politique à nos frontières est alarmante. Les droits humains sont menacés : le président Loukachenko réprime violemment la révolte populaire, la Russie enferme ses opposants politiques, et la Turquie accumule les décisions autoritaires sans que l’UE ne semble vraiment prendre conscience des défis qui nous attendent en laissant perdurer des régimes qui violent les droits humains à nos frontières. Nous souhaitons donc des prises de position fermes et des actions conséquentes quant à la mise en danger des libertés fondamentales et des droits humains dans les pays frontaliers de l’UE, et un soutien clair aux sociétés civiles.

Il est donc grand temps que l’Union européenne s’arme de moyens efficaces afin de garantir nos principes et nos valeurs toujours dans le but de protéger les citoyens européens.

Les signataires :

Les Jeunes Européens - France Le Mouvement Européen - France L’Union des Fédéralistes Européens - France

Sylvain WASERMAN, Vice-Président de l’Assemblée nationale, membre de la commission des affaires étrangères (MDDA) Didier QUENTIN, membre de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale (LR) Maud GATEL, membre de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale (MDDA)

François ALFONSI, député européen (Verts/ALE) Benoit BITEAU, député européen (Verts/ALE) Damien CAREME, député européen (Verts/ALE) David CORMAND, député européen (Verts/ALE) Gwendoline DELBOS-CORFIELD, députée européenne (Verts/ALE) Karima DELLI, députée européenne (Verts/ALE) Pascal DURAND, député européen (RE) Sandro GOZI, député européen (RE) Christophe GRUDLER, député européen (RE) Claude GRUFFAT, député européen (Verts/ALE) Sylvie GUILLAUME, députée européenne (S&D) Yannick JADOT, député européen (Verts/ALE) Fabienne KELLER, députée européenne (RE) Dominique RIQUET, député européen (RE) Michèle RIVASI, députée européenne (Verts/ALE) Caroline ROOSE, députée européenne (Verts/ALE) Mounir SATOURI, député européen (Verts/ALE) Irène TOLLERET, députée européenne (RE) Marie TOUSSAINT, députée européenne (Verts/ALE) Marie-Pierre VEDRENNE, députée européenne (RE) Salima YENBOU, députée européenne (Verts/ALE)