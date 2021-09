Pour un Taurillon, au cœur de l’Europe !

Nous succédons à un binôme qui, malgré les contraintes sanitaires, s’est illustré par sa capacité à insuffler une dynamique à notre média. Grâce à leurs prescriptions, leur souci du collectif et leur force de travail, plus de 200.000 lecteurs mensuels ont pu parcourir des articles aux couleurs variées couvrant l’ensemble de l’actualité européenne. La création d’un comité de rédaction performant est un élément clé de cette réussite. En cette semaine de rentrée, et à l’aune d’une année riche de temps forts européens, nous sommes fiers de pouvoir continuer à compter dans nos rangs d’aussi curieux, volontaires et compétents coordinateurs de rédaction que Théo Boucart, Yané Christov, Agnès Faure, Quentin Joigneaux, Servane de Pastre et Alexis Vannier. Nous avons deux ans, deux ans pour pérenniser l’action de Jérôme Flury et Théo Boucart à la tête du Taurillon, deux ans pour le faire entrer dans une dimension nouvelle en en faisant un média incontournable sur l’actualité européenne et le fédéralisme. Cet objectif, le binôme de rédacteurs-en-chef précédent l’a rendu accessible. Si la marche à gravir reste importante, elle est désormais à notre portée. Alors, quelle stratégie souhaitons nous adopter ?

Notre philosophie : un média d’opinion, engagé pour l’Europe

Construire un Taurillon participatif et citoyen, à la ligne éditoriale pro-européenne, démocrate et fédéraliste est l’objectif que se sont donnés, depuis 2005, les tandems de rédacteurs-en-chef successifs. Cette volonté est aussi la nôtre, ce dessein, nous le poursuivrons. Notre média, né d’une association transpartisane, se veut engagé et participatif, en donnant à chaque rédacteur la possibilité d’exprimer ses positions pro-européennes, ses analyses, ses attentes, ses craintes et ses propositions. Le Taurillon se veut une agora, il porte en lui l’esprit de liberté, de citoyenneté et de démocratie.

Notre mandature se déroule dans un contexte explosif. L’Europe est à la croisée des chemins, notre génération n’a connu qu’une Europe en crise. Le plan de relance et le Green New Deal sont des politiques européennes historiques, elles se développeront sous notre mandature, il nous revient de les faire connaître, de les questionner et de leur donner vie, auprès des citoyens. Enfin, de vieux démons, plus puissants que jamais, ressurgissent. Partout en Europe, au cœur même de nos démocraties, les hydres du fascisme, du nationalisme et de l’obscurantisme refont surface. De nouveaux totalitarismes apparaissent, conquérants. Notre média se veut un rempart, un porte-voix de la démocratie, de l’État de droit, de la liberté de la presse, des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de solidarité, des grands principes européens pour lesquels les Pères et les Mères de l’Europe se sont battus.

Notre mandat nous mènera jusqu’à la fin de l’année 2023, à la veille d’élections européennes décisives pour l’avenir du projet européen. Le choix qui se présentera aux Européens se dessine peu à peu : faire demeurer l’Europe dans une simple union intergouvernementale ou rester dans l’Histoire en construisant une Fédération européenne, tournée vers l’avenir, progressiste et innovante, refusant de renier son passé et ses valeurs humanistes, démocrates, consciente de son Histoire et de sa mémoire commune. Les échéances qui ponctueront les deux années à venir sont importantes, et, conscients de notre responsabilité de média, nous serons au rendez-vous pour chacune d’entre elles : mise en place du plan de relance, pacte vert, conférence pour l’avenir de l’Europe, présidence française du Conseil de l’UE, élections présidentielles françaises. Notre action contribuera à informer les citoyens européens, à éclairer leur opinion et leur vote. Ensemble, nous aurons à relever ce défi immense : préserver et faire aboutir le projet européen, comprenez, sauver notre démocratie et nos valeurs.

Notre manière d’informer doit donc évoluer tout en préservant les excellents acquis dont nous disposons. Le rythme de parution des articles en ligne sera maintenu. Nous continuerons de vous proposer un panaché de formats en parallèle des articles quotidiens, du suivi en direct des plénières du Parlement européen aux “4 infos de la semaine” sur Instagram, en passant par les podcasts orchestrés par une équipe qui rivalise de motivation et d’ingéniosité. Nous tâcherons enfin de donner une meilleure visibilité à l’ensemble de ces formats, trop souvent inaperçus en dépit de leur qualité.

Une partie du comité de rédaction était présente lors de l’Université d’été des Jeunes européens-France, le 29 août 2021

L’esprit européen dont nous sommes les héritiers doit sa richesse à sa pensée originale, à sa culture, à son histoire et à sa littérature. Aussi nous continuerons à vous proposer des articles sur des sujets aussi variés que possible, en multipliant les séries thématiques - à l’instar de celles du printemps dernier sur l’Euro de football, ou de notre série estivale et historique sur les pays d’Europe centrale. “Le romancier apprend à ses lecteurs à comprendre le monde comme une question.” disait Milan Kundera qui, vous vous en apercevrez rapidement, tient une place singulière dans nos cœurs de rédacteurs-en-chef europhiles. Parce que nous pensons que la littérature offre un regard nécessaire et complémentaire à l’œil journalistique pour raconter le monde qui nous entoure, c’est avec enthousiasme que nous poursuivrons les chroniques littéraires, et réfléchissons à en densifier les contenus au travers de nouveaux partenariats.

Un Taurillon pleinement européen

En quinze ans d’existence, Le Taurillon s’est largement européanisé, s’enrichissant d’autres éditions linguistiques, et de rédactions sœurs : allemande, anglaise, italienne, espagnole, polonaise et roumaine. Ces éditions linguistiques témoignent de la dimension européenne de la ligne éditoriale du Taurillon : web-média d’opinion et d’information sur l’actualité européenne et le fédéralisme, espace de débat et d’échanges citoyens, le Taurillon ne saurait ainsi se contenter de frontières nationales.

The New Federalist, Treffpunkt Europa, Eurobull, El Europeista, Kurier Europejski, Romania Europeana, nous souhaitons renforcer nos liens avec nos éditions-soeurs. Co-élaborer des séries d’articles thématiques, co-construire des événements européens, encourager l’émergence de nouvelles éditions nationales du Taurillon, développer les éditions locales transnationales ; ces projets s’inscrivent plus largement dans l’ambition à long terme qui forme notre horizon : celui d’un Taurillon européen diffusé dans les 27 pays de l’Union européenne. Nous encouragerons la traduction des articles en différentes langues, la mobilité des rédacteurs plurilingues, les échanges de bonnes pratiques et les rencontres transnationales, afin de préserver cette ligne éditoriale commune et de poursuivre l’européanisation de notre média.

Promouvoir le fédéralisme et ses valeurs

Référence européenne sur les sujets fédéralistes, Le Taurillon est le média des Jeunes Européens - France. La diffusion de l’information sur ce système politique est donc au cœur de notre engagement associatif. Nous souhaitons donner une place plus grande aux sujets traitant du fédéralisme en Europe et dans le monde. En préservant la pluralité des sujets traités au Taurillon, nous souhaitons proposer des sujets dans lesquels l’angle fédéraliste soit plus souvent mis en avant. En ce sens, les rédacteurs seront davantage associés au choix des articles traités dans Le Taurillon.

Le Taurillon, au travers des Jeunes Européens - France, soucieux de conserver des liens étroits avec l’Union des Fédéralistes Européens (UEF-France), le Mouvement Européen et la presse fédéraliste continueront de relayer les articles de la revue Fédéchoses tout en réfléchissant à la possibilité d’un partenariat encore plus étroit et à de nouveaux partenariats avec la presse fédéraliste. Faire connaître les grandes figures du fédéralisme, son histoire européenne, ses valeurs, faire vivre le débat autour de cette si belle idée seront au cœur de notre ligne éditoriale.

Si Le Taurillon se revendique une identité fédéraliste, c’est aussi puisqu’il l’est lui-même pleinement. En son sein sont nés plusieurs journaux papier : le Taurillon en Flam’s à Strasbourg, le Taurillon à l’Ouest (Angers, Brest, Caen, Nantes, Orléans et Rennes), Le Taurillon Toulouse, Le Tauri’Lyon et le Taurillon Auvergne sont autant de contributions de qualité, pensées, construites et diffusées à l’échelle locale. Elles enrichissent l’édition nationale de leurs singularités, et nous sommes décidés à garantir leur ancrage, à accompagner la création de nouvelles éditions locales du Taurillon, à promouvoir la naissance de projets éditoriaux transfrontaliers et à donner à chacun de ces journaux la visibilité qu’ils méritent. Renforcer les liens entre les pôles Taurillon, inscrire ces derniers dans leur environnement médiatique local au travers de partenariats avec des médias régionaux, leur permettre d’organiser des événements journalistiques sur leurs territoires est essentiel pour toujours mieux informer sur l’Europe, le fédéralisme, et faire vivre le débat d’idées citoyen.

Un été aux fourneaux : les Journées de la presse européenne 2021 prennent forme

En coulisses, déjà, nous avons commencé à façonner le premier temps fort de notre mandat à la rédaction en chef du Taurillon. La quatrième édition des Journées de la presse européenne se tiendra à Toulouse, du 15 au 17 octobre. Ce premier événement, nous l’avons pensé de façon à ce qu’il soit symbolique de notre engagement journalistique : tirant sa force du territoire où il s’inscrit, en réunissant des personnalités inspirantes et engagées pour débattre autour de thématiques européennes fortes, pleines de sens.

L’état de droit s’érode en Europe et les atteintes à la liberté de la presse recensées sur le continent se multiplient. Cette dernière année pandémique fut même le théâtre d’une accélération inquiétante de ces tendances. Les Journées de la presse européenne 2021 seront donc consacrées à la liberté de la presse en Europe. Le choix de l’emplacement toulousain n’est pas anodin : la liberté d’expression et la lutte face à l’oppression y ont une valence singulière. Cela nous permet en outre de porter un regard accentué sur les pays d’Europe du sud, et de donner à l’événement la dimension internationale qui nous tient à cœur en l’organisant avec d’autres Jeunes Européens Fédéralistes venus de Catalogne, de Macédoine du Nord, d’Italie, et de Grèce. Il nous tarde de vous dévoiler, très prochainement, le programme de ces Journées de la presse européenne 2021.

Voici, en quelques mots,ce à quoi nous aspirons pour les deux années à venir. Merci encore à tous ceux qui nous ont témoigné leur confiance, nous sommes fiers et déterminés à déployer des trésors d’énergie pour continuer à faire vivre ce beau média qu’est Le Taurillon. Vive l’Europe ! Vive le fédéralisme !

Lors de la soirée des 30 ans des Jeunes Européens - France, une partie des anciens rédacteurs-en-chef était présente avec l’équipe actuelle. De gauche à droite : Louise Guillot, Geoffrey Lopes, Jérôme Flury, Samuel Touron, Sophia Berrada, Hervé Moritz et Théo Boucart. Crédits : Tristan Boursico.