Le tournant géopolitique : l’Europe à l’ère de la coercition

Pendant plus de trois décennies après la chute du mur de Berlin, l’Union européenne a fondé son identité géopolitique sur l’illusion que l’ouverture des marchés, les interdépendances commerciales et la puissance normative pourraient indéfiniment se substituer à la puissance militaire conventionnelle. La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, conjuguée à l’affirmation croissante de la puissance chinoise et à la profonde instabilité qui règne dans le sud de la Méditerranée et au Sahel, a brutalement mis fin à ce paradigme post-historique.

Aujourd’hui, le continent est confronté à une polycrise particulièrement instable, dans laquelle les conflits armés conventionnels, l’instrumentalisation de l’énergie, les actes de sabotage informatique et les pressions exercées sur les chaînes d’approvisionnement se conjuguent simultanément.

Le paradoxe géopolitique auquel l’Union est confrontée est particulièrement aigu : alors que l’UE demeure le deuxième bloc économique mondial et le premier donateur d’aide humanitaire, son influence sur la scène internationale reste structurelle, réactive et fragmentée.

Le rééquilibrage stratégique opéré par Washington en faveur de la région indo-pacifique, encore accentué par les évolutions des rapports de force politiques au Congrès américain, souligne une réalité désormais incontournable : le continent européen ne peut plus déléguer aux contribuables américains la responsabilité de garantir les fondements de sa propre architecture de sécurité.

Le rééquilibrage des relations transatlantiques exige que l’Europe s’affirme comme un acteur de sécurité mature et capable, plutôt que de demeurer indéfiniment sous la protection géopolitique des États-Unis. Cette prise de conscience stratégique exige davantage que des déclarations de principe ou des ajustements progressifs. À une époque où les grandes puissances révisionnistes instrumentalisent activement les interdépendances économiques à des fins de coercition, l’autonomie stratégique ne peut plus se réduire à un compromis rhétorique dépourvu de substance.

L’Union européenne doit impérativement combler le fossé entre son immense poids économique et son déficit de hard power, afin de passer du statut d’acteur fragmenté dépendant de la sécurité fournie par d’autres à celui d’une véritable puissance géopolitique souveraine.

Le blocage structurel : l’unanimité et les duplications nationales

L’incapacité de l’Europe à projeter sa puissance ne relève ni d’un manque de moyens financiers ni d’un déficit démographique. Les États membres de l’Union européenne disposent collectivement de près de 1,5 million de militaires en service actif et ont consacré plus de 340 milliards d’euros aux dépenses de défense en 2024. La défaillance est avant tout institutionnelle et systémique.

Dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), la règle intangible de l’unanimité, consacrée par l’article 31 du traité sur l’Union européenne (TUE), permet à un seul gouvernement national de paralyser l’action des 26 autres États membres. Les vetos ont, à plusieurs reprises, retardé l’adoption de trains de sanctions, empêché l’expression de condamnations diplomatiques face à des atrocités commises en violation des droits humains et transformé des sommets européens d’urgence en véritables négociations sous contrainte.

Sur le plan industriel et militaire, la situation est encore plus préoccupante. La défense européenne demeure une mosaïque de 27 armées nationales qui multiplient les acquisitions redondantes. Comme le souligne le rapport de Mario Draghi de 2024 sur l’avenir de la compétitivité européenne, l’accélération des dépenses militaires depuis 2022 a davantage aggravé la fragmentation qu’elle ne l’a résorbée : entre la mi-2022 et la mi-2023, près de quatre cinquièmes des dépenses totales d’acquisition d’équipements militaires des États membres ont été consacrés à des fournisseurs extérieurs à l’Union européenne, principalement américains.

Au lieu de construire une base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) cohérente, les capitales nationales continuent de se livrer concurrence autour de plateformes militaires incompatibles. Les conséquences structurelles de cette désunion sont documentées par l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD) de l’Agence européenne de défense (AED), qui met régulièrement en évidence des duplications particulièrement pénalisantes : les forces armées européennes utilisent des dizaines de systèmes d’armes différents, notamment des chars de combat, des avions de chasse et des frégates, là où les États-Unis disposent d’un parc beaucoup plus homogène.

En outre, les évaluations conjointes de la Commission européenne en matière de défense révèlent que les acquisitions réalisées en coopération entre les États membres restent très en deçà de l’objectif collectif de 35 % fixé par l’AED.

Cette absence persistante de standardisation ne se traduit pas seulement par un gaspillage des deniers publics : elle compromet également de manière significative l’interopérabilité opérationnelle des forces armées lors de déploiements conjoints dans des situations de crise de haute intensité.

Strategic Dimension Current National Fragmentation Integrated European Solution Foreign Policy Decisions National vetoes (Unanimity rule under Art. 31 TEU) paralyzing responses. Qualified Majority Voting (QMV) via passerelle clauses or treaty reform. Procurement & Industry Separate platforms (e.g., multiple main battle tanks and fighter jets). Joint procurement standards (EDIP / EDIRPA) & scale via EDF. Command & Force Projection Ad-hoc national coalitions ; heavy reliance on US logistics/reconnaissance. EU Rapid Deployment Capacity (5,000 troops) & permanent operational HQ.

L’architecture de la réforme : de la « Boussole stratégique » à l’EDIS

Pour surmonter cette paralysie, il est nécessaire de dépasser les simples déclarations à caractère symbolique pour engager une véritable convergence institutionnelle.

Premièrement, l’Union européenne doit recourir à la clause passerelle (article 31, paragraphe 3, du TUE) afin d’instaurer le vote à la majorité qualifiée (VMQ) pour les régimes de sanctions non militaires, les déclarations diplomatiques officielles et les missions civiles relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). La crédibilité de la politique étrangère repose sur la rapidité de la dissuasion : lorsqu’un régime autoritaire commet une agression ou exerce un chantage économique, quelques heures de retard suffisent à affaiblir l’autorité collective de l’Europe.

Deuxièmement, les instruments européens de défense doivent être intégrés dans un véritable marché unique industriel de la défense. Si la coopération structurée permanente (CSP) et le Fonds européen de défense (FED) ont posé les premiers jalons, la Stratégie industrielle européenne de défense (EDIS) et son instrument réglementaire (EDIP) ont marqué un tournant décisif.

Bruxelles doit instaurer des seuils minimaux contraignants en matière d’acquisitions conjointes : les États membres devraient réaliser au moins 40 % de leurs acquisitions d’équipements de défense en coopération d’ici à 2030, tandis que les échanges intra-européens devraient représenter au moins 35 % de la valeur totale du marché de la défense.

La mutualisation de la demande ne permet pas seulement de protéger les budgets publics contre une inflation excessive des coûts ; elle favorise également l’interopérabilité transfrontalière et garantit aux sites de production de munitions des volumes de production suffisants pour maintenir un rythme soutenable en temps de guerre.

Il est essentiel de souligner que cette transformation industrielle ne peut reposer uniquement sur les budgets nationaux. Bruxelles doit mettre en place des mécanismes communs d’endettement européen dédiés à la défense, sur le modèle du précédent établi par NextGenerationEU, afin de combler le déficit considérable d’investissement dans des capacités stratégiques essentielles, telles que la défense aérienne, les réseaux de satellites militaires et les flottes de drones.

Parallèlement, la Banque européenne d’investissement (BEI) doit réviser en profondeur son mandat de financement afin de soutenir les technologies à double usage, civiles et militaires, en levant les obstacles institutionnels.

Sans la mobilisation de capitaux supranationaux spécifiquement dédiés à ces objectifs, les ambitions en matière d’acquisitions conjointes resteront de simples déclarations d’intention, au lieu de se concrétiser par une véritable architecture industrielle contraignante. L’intégration industrielle constitue ainsi le socle matériel indispensable pour faire de l’autonomie géopolitique européenne une réalité incontestable.

L’équation transatlantique : le pilier européen de l’OTAN

Une idée reçue tenace consiste à affirmer que la construction d’une défense européenne intégrée porterait atteinte à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). En réalité, c’est exactement l’inverse qui se vérifie. La menace la plus dangereuse pour l’alliance transatlantique ne réside pas dans les ambitions européennes, mais dans l’affaiblissement progressif des capacités militaires de l’Europe. Une Europe unie, capable de défendre de manière autonome ses flancs oriental et méridional, allégerait le poids reposant sur l’OTAN et mettrait fin à l’aléa moral qui, depuis longtemps, fragilise l’engagement stratégique de Washington.

Comme le prévoit la Boussole stratégique de l’Union européenne, la mise en œuvre de la Capacité de déploiement rapide de l’UE (CDR) constitue une première étape essentielle. Cette force modulaire, pouvant compter jusqu’à 5 000 soldats et capable d’intervenir rapidement dans des environnements hostiles, doit permettre à l’Union de renforcer ses capacités d’intervention.

Soutenue par une Capacité militaire de planification et de conduite (CMPC) pleinement opérationnelle, faisant office de véritable quartier général européen, cette structure doterait l’Union de capacités autonomes de gestion des crises, lorsque l’OTAN ne peut ou ne souhaite pas intervenir.

Loin de signifier une prise de distance à l’égard de nos alliés, la construction d’une autonomie stratégique européenne permettrait de bâtir une alliance transatlantique plus équilibrée, reposant sur deux piliers complémentaires et capable de dissuader les ambitions des puissances révisionnistes.

Conclusion : choisir la souveraineté continentale plutôt que le déclin

Le débat entre souveraineté nationale en matière de défense et intégration européenne est désormais dépassé : les réalités brutales de la géopolitique contemporaine ont relégué la défense strictement nationale au rang de vestige du XIXe siècle. Aucun État européen, qu’il s’agisse de l’Allemagne, de la France ou de l’Italie, ne dispose à lui seul des ressources budgétaires, de l’écosystème technologique ni de la profondeur territoriale nécessaires pour faire face aux menaces que représentent les arsenaux hypersoniques, une guerre conduite par l’intelligence artificielle ou la militarisation des corridors commerciaux.

L’Europe se trouve à un tournant existentiel. Elle peut soit demeurer un consommateur fragmenté de garanties de sécurité étrangères, perpétuellement exposé aux pressions extérieures et aux aléas des cycles électoraux d’autres pays, soit se doter d’une politique étrangère cohérente, soutenue par une union intégrée de l’industrie de défense. Cet impératif stratégique prend une dimension existentielle à l’heure où l’Union européenne prépare son futur élargissement aux Balkans occidentaux et à l’Europe de l’Est. Une Union élargie, soumise à la contrainte paralysante des vetos nationaux, serait structurellement ingouvernable et constamment vulnérable aux manipulations extérieures ainsi qu’à la paralysie systémique.

La mise en commun des capacités militaires et des décisions de politique étrangère ne constitue pas un abandon de la démocratie nationale ; elle représente le seul mécanisme viable pour la préserver face au révisionnisme impérial. Le temps d’une diplomatie faite de petits pas s’épuise rapidement. Les dirigeants européens doivent reconnaître qu’au XXIe siècle, la souveraineté véritable est continentale, ou n’existe pas. En forgeant dès aujourd’hui une politique étrangère unifiée et un pilier de défense autonome, l’Europe peut cesser d’être le simple terrain où s’affrontent les ambitions étrangères et devenir enfin maîtresse de son propre destin.