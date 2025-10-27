Pour une UE égalitaire ?! – Au cœur d’une expérience

L’Union européenne est pour moi insaisissable. À la fois puissante, édentée, géante, mais également très loin de ma propre réalité. C’est une certitude : en tant que rédacteur pour treffpunkteuropa.de, j’ai pu me plonger dans certains sujets touchant à l’Europe. L’UE a ouvert des frontières, percé des murs, en somme, ouvert la voie à la liberté. Et en même temps, on dirait un mur impénétrable, si on tient compte des forces de sécurité financées par l’UE aux frontières de la Tunisie, qui ont recadré des demandeurs d’asile ayant pourtant des papiers, ou des reproches liés au psuhback vis-à-vis de Frontex, agence européenne de garde-côtes. L’UE n’est plus un espace ouvert depuis longtemps. Depuis des années, des pays comme la France, le Danemark ou l’Allemagne effectuent des contrôles « temporaires » aux frontières sur leurs pays voisins afin de lutter contre la migration illégale.

Selon moi, tous ces éléments font de l’UE un complexe que je n’arriverai jamais vraiment à comprendre.

C’est le cas de bon nombre de personnes. On sait peut-être encore qui sont les députés locaux au Parlement, on a à peu près en tête qui est au Bundestag allemand, et les noms importants sont en majorité connus. Mais l’UE reste un trou noir. Fin 2024, 74% des Allemands étaient d’accord avec l’affirmation que l’Allemagne est « un membre de l’UE mieux équipée pour les défis futurs ». 69 % des citoyens de l’UE considèrent l’UE comme un « lieu de stabilité dans un monde ébranlé par les crises ». Il s’agit là de données positives. Malgré tout, dans mon entourage, seulement très peu de personnes ont une idée concrète de ce qui se passe à Bruxelles et à Strasbourg, et de qui décide quoi. Nous devons être en mesure de comprendre le fonctionnement de l’UE, et de formuler des valeurs européennes pour les citoyens. Cela n’a pas été fait en Grande-Bretagne - on en a vu les conséquences. Je suis fermement convaincu que les problèmes de notre époque ne peuvent être réglés uniquement à l’international. Je me définis davantage comme un Européen et moins comme un Allemand. Je profite du privilège de pouvoir voyager à Paris, Rome ou Budapest facilement. Néanmoins, une question subsiste :

Comment parvenons-nous à familiariser les gens avec l’UE ? Est-ce seulement possible, voire nécessaire ??

En octobre, je me rends à Bruxelles, directement au cœur de l’UE. Pour être honnête, je n’y vais pas tout à fait librement, j’ai un stage d’école obligatoire à effectuer. Mon maître de stage veut relier la région à l’UE - la « représentation de la région fédérée de Hesse auprès de l’UE ». Là-bas ont lieu des discussions importantes, conférences et rencontres réseau presque tous les jours. Outre ces discussions, chaque ministère hessois a des référents qui fournissent des informations sur les règlementations, directives et programmes de subventions auxquels la Hesse doit s’adapter.

Ces quatre prochaines semaines, je souhaite noter mes découvertes, rencontres et expériences vécues à Bruxelles et entrer en contact avec des politiques, lobbyistes et journalistes. Reste à savoir si j’apprendrai à mieux comprendre l’UE en un mois ou s’il y a du vrai dans la phrase « Voir Bruxelles et mourir » de l’homme politique allemand Nico Semsrott. J’espère que vous serez de la partie !