Prendre conscience de l’utilité de l’engagement volontaire

Annulés pour cause de crise sanitaire, les Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 se prolongent malgré tout à travers le programme « Volontaire Européen Citoyen Actif » (VECA). Un projet soutenu par l’Union européenne et pour lequel Sport et Citoyenneté est partenaire, qui vise à rapprocher volontariat sportif et engagement civique.

Les Championnats d’Europe d’Athlétisme 2020 devaient se tenir à Paris du 25 au 30 août et réunir plus de 1400 volontaires venus de toute l’Europe. Crise sanitaire oblige, l’événement a été annulé fin avril. Une décision qui n’a pas pour autant sonné le glas du programme d’action VECA, porté par le Comité d’organisation et visant à composer, animer et valoriser la communauté de volontaires mobilisée pour l’événement. « Quand l’annulation s’est imposée, tous les volontaires avaient déjà été recrutés. Une vraie communauté s’était créée. Nous avons donc convenu que le maintien du programme d’actions était une bonne idée », souligne Jean Gracia, Président de Paris Athlé 2020.

Soutenu par le programme Erasmus+ Sport de l’UE, VECA a été pensé comme un véritable parcours du volontaire. Des échanges ont été établis pour permettre aux volontaires de partager leurs expériences. Des temps d’informations et des animations autour de la citoyenneté européenne ont aussi été proposés. Plus de 450 volontaires ont ainsi participé au e-Young Leaders Forum, un événement qui rassemble les futurs dirigeants de l’athlétisme mondial. Un rassemblement des volontaires, des conférences, une visite virtuelle des institutions européennes et un voyage à Bruxelles complètent le tableau des actions proposées.

« En marge de ces temps forts, nous avons travaillé pour faciliter le rapprochement de nos volontaires avec d’autres associations, afin de les maintenir actifs, mobilisés et engagés dans le volontariat », complète Jean Gracia. Plus de 72% d’entre eux ont en effet exprimé le souhait de mettre à profit à l’avenir leur temps et leurs compétences au service de l’intérêt général. « Ma participation au projet VECA vient d’un désir de me rendre utile. Les évènements sportifs ne pourraient avoir lieu sans la présence des volontaires. Je souhaitais aider mais également avoir la sensation de faire partie d’une communauté. C’est cette idée de faire ensemble et d’être ensemble qui m’a motivée », témoigne Vivian Kramer, originaire des Pays-Bas. Un investissement durable qui est l’une des ambitions du projet. Une mesure d’impact est actuellement menée par Sport et Citoyenneté pour comprendre les motivations des volontaires et leur perception de la citoyenneté européenne. Les résultats seront connus au printemps 2021.

« En cette période de pandémie, propice au repli sur soi, il est toujours intéressant d’être réunis autour d’un projet commun et de se rappeler que l’on fait partie d’un ensemble plus grand » abonde Martin, jeune volontaire français de 18 ans. « Avec la crise sanitaire, beaucoup de gens se sont interrogés sur leurs actions. Cela redonne du sens à l’engagement et cela mérite d’être reconnu. C’est ce que nous avons essayé de faire, en impliquant les volontaires à chaque étape de notre projet » précise Jean Gracia.

En matière d’héritage, Paris 2020 n’a malheureusement pas pu atteindre tous les objectifs associés à la compétition, initialement pensée comme un événement inclusif, participatif et populaire. Mais sur le plan du volontariat, l’animation d’une communauté de volontaires actifs constitue une expérience riche d’enseignements pour les prochains événements sportifs internationaux.