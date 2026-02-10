Présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne : un engagement pour une Union autonome et ouverte sur le monde

Du 1er janvier au 30 juin 2026, Chypre assure la présidence du Conseil de l’Union européenne. Pour incarner son semestre, Nicosie a choisi un logo inspiré de la dentelle traditionnelle de Lefkara, patrimoine culturel de l’île : un motif composé de vingt-sept éléments, chacun représentant un État membre. La métaphore du fil est explicite : fragile pris isolément, il devient solide lorsqu’il est entrelacé aux autres. À travers ce symbole, Chypre adresse un message politique clair : dans un contexte international marqué par l’instabilité et la multiplication des crises, la cohésion des Vingt-Sept constitue le socle indispensable d’une Union plus autonome et plus crédible sur la scène mondiale. Le programme de cette présidence a été le sujet d’un débat lors de la session plénière du 20 janvier au Parlement européen à Strasbourg.

La présidence tournante, un moment clé pour les États membres

Tous les treize ans environ, chaque État membre se voit confier la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Pour une durée de six mois, il lui revient d’organiser et de présider les réunions à tous les niveaux, de favoriser les compromis entre États membres et, surtout, d’imprimer une direction politique aux travaux du Conseil.

Depuis le 1er janvier 2026, Chypre a succédé au Danemark, avant de céder la place à l’Irlande à l’été prochain. Pour cet État insulaire de la Méditerranée orientale, la présidence ne se limite pas à la gestion des affaires courantes. Elle représente une occasion stratégique de mettre en avant ses priorités, mais aussi de démontrer sa capacité à contribuer à la cohésion et à la continuité de l’action européenne.

« Une Union autonome, ouverte sur le monde »

Pour la deuxième fois de son histoire, Chypre exerce la présidence du Conseil sous une devise ambitieuse : « Une Union autonome. Ouverte sur le monde ». Ce slogan fait écho aux débats qui traversent aujourd’hui l’Union européenne, notamment sur l’autonomie stratégique, un concept remis au centre de l’agenda européen depuis la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et l’intensification des rivalités géopolitiques. Ce concept était déjà central lors de la présidence française du Conseil en 2022.

Déjà mise en avant lors de la présidence française du Conseil en 2022, cette notion s’est progressivement imposée dans l’agenda stratégique de l’Union. Elle pose toutefois une question centrale : comment renforcer la capacité d’action de l’UE sans renoncer aux principes qui structurent son action, fondés sur l’ouverture, la coopération et le multilatéralisme ?

Face à la multiplication des crises (sécuritaires, économiques, climatiques ou technologiques) et à l’imprévisibilité croissante de l’environnement international, la présidence chypriote défend l’idée d’une Union capable d’agir de façon autonome lorsque les circonstances l’exigent. L’objectif affiché est clair : éviter que l’interdépendance, un atout important, ne se transforme en vulnérabilité stratégique.

L’autonomie stratégique à l’épreuve des réalités géopolitiques

Le premier enjeu du semestre est donc sans nul doute la consolidation de l’autonomie stratégique européenne dans un contexte international déstabilisé. Guerre en Ukraine, tensions persistantes au Moyen-Orient, rivalité sino-américaine, fragilités des chaînes d’approvisionnement, les crises récentes ont mis en lumière les dépendances structurelles de l’Union.

La présidence chypriote place ainsi la sécurité, la défense et la préparation aux crises au cœur de ses priorités. Sans remettre en cause le rôle central de l’OTAN, Nicosie insiste sur la nécessité d’une coopération renforcée entre l’Union et l’Alliance atlantique. Une position qui reflète une approche pragmatique de l’autonomie fondée sur le renforcement des capacités européennes sans rompre avec les cadres existants.

Pour Chypre, située à la frontière orientale de l’Union et confrontée à des tensions régionales persistantes, ces enjeux ne sont pas théoriques. Ils s’inscrivent dans une réalité sécuritaire quotidienne qui confère à son discours une dimension particulièrement concrète et surtout primordiale.

Compétitivité et autonomie économique : un équilibre délicat

L’autonomie stratégique ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. Elle est aussi économique, industrielle et technologique. Chypre identifie la compétitivité comme un levier central de la souveraineté européenne. L’objectif est de réduire les dépendances dans des secteurs clés tels que l’énergie, les technologies critiques, les matières premières, à travers une approche équilibrée, rejetant à la fois le protectionnisme et une ouverture jugée naïve face aux pratiques de certains partenaires. Dans un contexte de transition verte et numérique, la capacité de l’Union à innover, à produire et à retenir ses talents apparaît comme un test majeur de sa crédibilité politique et de sa capacité à peser sur la scène internationale.

Une autonomie indissociable des valeurs et de la cohésion interne

Une autre priorité centrale de la présidence consiste à rappeler que l’autonomie européenne repose aussi sur des valeurs communes. L’Union ne peut prétendre à un rôle international fort sans une cohésion interne solide, fondée sur l’état de droit, la solidarité et l’inclusion. La présidence chypriote affirme ainsi, par la voix du président du pays insulaire Nikos Christodoulides lors de sa présentation du programme au Parlement européen le 20 janvier, vouloir promouvoir une « Union autonome de valeurs qui ne laisse personne de côté ». Cette ambition renvoie aux débats sur les fractures sociales, territoriales et politiques au sein de l’Union. Dans ce contexte, renforcer la cohésion interne devient alors un enjeu stratégique à part entière, condition de la résilience européenne face aux crises.

Le prochain budget européen comme gage de crédibilité pour une Union autonome

Alors que les États membres doivent s’accorder sur le prochain cadre financier pluriannuel (2028-2034), le débat sur le budget à long terme de l’Union constitue l’un des dossiers les plus sensibles du semestre. Les ambitions européennes en matière de défense, de transition écologique, de compétitivité ou de politiques sociales nécessitent des moyens financiers à la hauteur.

Nicosie entend contribuer aux discussions sur un cadre financier pluriannuel capable de traduire ces priorités en actions concrètes. Au-delà des arbitrages techniques, une question politique demeure : jusqu’où les États membres sont-ils prêts à mutualiser leurs ressources pour renforcer l’action européenne ? Sans réponse claire, l’autonomie stratégique risque de rester largement déclarative.

Entre ambitions européennes et contraintes nationales

Les premières semaines de la présidence ont été marquées par une volonté de continuité et de pragmatisme. En poursuivant les dossiers engagés par ses prédécesseurs tout en lançant ses propres priorités, Chypre cherche à démontrer sa capacité à conjuguer ambition politique et efficacité institutionnelle.

L’objectif des prochains mois sera de transformer cette feuille de route en évolutions concrètes. Dans un contexte international instable, la présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne voit grand en encourageant l’Union à renforcer son autonomie sans renoncer à son ouverture, et à faire de son unité une véritable force politique.

Le gouvernement chypriote devra parallèlement composer avec ses enjeux politiques internes. D’une part, la tenue des élections législatives prévues en mai 2026 intervient en pleine présidence chypriote du Conseil de l’UE. D’autre part, la scène politique nationale a récemment été marquée par des turbulences, alimentées par des allégations d’affaires de corruption mettant en cause des hauts dirigeants chypriotes, à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Si ces éléments constituent des facteurs de vigilance, ils ne devraient toutefois pas entraver la capacité de Chypre à assurer une présidence efficace, dans la continuité institutionnelle des travaux du Conseil.