Pour les présidentielles de 2027, le parti pan-européen Volt présente un candidat pas comme les autres : un personnage fictif, Vasco le Loup, qui devra porter les idées du parti créé en 2017. Son programme fédéraliste propose une manière plus pragmatique qu’idéologique de faire de la politique. Le Taurillon a rencontré Sacha Courtial, coprésident de Volt, et Corentin Vinsonneau, responsable de la communication du parti pour comprendre ce choix de Vasco le Loup.

Comment mettre en avant ses idées dans le brouhaha médiatique de la campagne présidentielle de 2027 ? Le mouvement politique pan-européen Volt pense avoir trouvé la solution avec « Vasco le Loup ».

Intronisé « candidat » le 3 octobre 2026, le loup, animal européen parce qu’il vit et réussit en meute, est désormais supposé incarner les réformes institutionnelles et les propositions de fédéralisme européen du parti Volt. Pour Corentin Vinsonneau, responsable de la communication de Volt, c’est déjà un succès : « Nous sommes passés sur le journal d’Anne-Sophie Lapix sur RTL et sommes parvenus à faire parler de nous dans la presse régionale. »

Peu connu en France avec 7 élus locaux, le parti Volt Europa est fondé en 2017 en réaction au Brexit et à la montée de l’euroscepticisme en Europe. Présent aujourd’hui dans 33 pays européens, le parti politique compte près de 40.000 membres, 450 élus nationaux ou locaux et cinq eurodéputés allemands et néerlandais.

Atypique par son caractère paneuropéen, le parti ne cesse de gagner en importance. Sacha Courtial, co-président de Volt France et chercheur à l’institut Jacques Delors se réjouit : « On a encore eu 21 nouveaux élus en République Tchèque il y a moins de 10 jours ». Objectif affiché : se faire davantage connaître en France, diffuser ses idées et multiplier les élus.

L’appel à une République fédérale européenne

Vasco le Loup, plus qu’une astuce pour faire des appels du pied aux médias, permet de remettre en question le scrutin présidentiel. « N’est-ce pas un moyen original de critiquer cette personnalisation ? » soulève le co-président du parti avec une pointe de satisfaction.

Encore agacé par l’épisode de la dissolution de l’Assemblée nationale en 2024, le parti souhaite pousser vers une refonte en profondeur du système démocratique français et européen. En France, Volt défend un modèle davantage parlementaire. Il s’appuierait sur des élections législatives avec un système de double vote conciliant « vote utile et vote de cœur ». Un système qui permet à l’électeur de conserver un vote « utile », si celui du « cœur » ne parvenait pas à obtenir suffisamment de suffrages. En outre, le Premier ministre serait élu par l’Assemblée nationale, sur proposition du président de la République.

A l’échelle européenne, Volt aspire à une République fédérale européenne, le cœur de son projet. Pour eux, l’Union européenne doit être fédérale, sociale et écologique. Pour cela, le parti appelle à la mise en place d’élections transnationales afin d’élire un Parlement puissant chargé de contrôler un gouvernement européen. Un changement profond qui s’accompagnerait d’une intégration totale dans le champ du régalien et de la fiscalité européenne. Des domaines réservés aux États nations depuis le début de la construction européenne.

Dépasser les clivages par « les bonnes pratiques »

Le parti ambitionne aussi de dépasser le clivage gauche-droite par l’application de « bonnes pratiques » : « Il s’agit d’être pragmatique, de sortir des cases pré-établies, de prendre ce qui se fait de mieux où que ce soit en Europe ». Prenant exemple sur les pays scandinaves, Volt voudrait que les transports soient gratuits partout en Europe. « Ce n’est ni être de gauche, ni être de droite de défendre une telle mesure », assure le co-président de Volt.

De la même manière, Sacha Courtial défend une forme de « en même temps » avec d’une part un soutien financier à l’innovation et aux start-up dans l’Union européenne et, d’autre part, un système de redistribution sociale puissant. Conscient des « inégalités qui sont créées par l’ultra-libéralisme », il affirme être favorable à l’instauration d’une taxe Zucman à l’échelle européenne.

Le fédéralisme, remède à l’épuisement démocratique

Si cependant il y a bien un scénario à éviter pour le parti pan-européen, c’est un second tour Le Pen-Mélenchon, « les deux candidats représentant les partis les plus eurosceptiques du spectre politique français ». Concernant LFI en particulier, Volt note un refus d’avancer dans la construction européenne et une remise en cause des traités.

Pour Corentin Vinsonneau, « La position de LFI, ce n’est pas du fédéralisme mais de l’unionisme choisi », c’est-à-dire la volonté de « mettre la souveraineté populaire nationale avant les enjeux européens ».

Par ailleurs, selon Sacha Courtial, « le saut fédéraliste n’est pas vraiment défendu par les candidats actuels. Le bloc socio-démocrate est divisé tandis que les « Etats-Unis d’Europe » de Gabriel Attal omettent les questions régaliennes ». Pourtant, Volt France n’exclut pas de soutenir un candidat à l’élection présidentielle. Décision qui n’est pas à l’ordre du jour mais qui sera tranchée plus tard.

Encore solitaire dans cette aventure présidentielle, le candidat fictif Vasco le Loup porte une voix fédérale européenne qui contraste avec l’offre politique traditionnelle. Gagnant en importance partout en Europe, c’est bien en valorisant cette dimension de son projet que le parti Volt espère offrir une alternative à l’épuisement démocratique français et faire connaître ses combats en France.