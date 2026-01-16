Prix LUX 2026 : Une ode européenne à la diversité et à l’expérimentation au travers du cinéma

Le Parlement européen a révélé le 7 octobre 2025 les cinq créations cinématographiques en lice au Prix LUX du public dont la cérémonie de remise du prix aura lieu le 14 avril 2026. Ce choix éclectique nous permet de réfléchir à des questions de société auxquelles nous pouvons nous identifier. Découvrons ensemble ces œuvres originales.

Prix LUX de l’UE : mise à l’honneur d’oeuvres expérimentales du cinéma européen

Créé en 2007par le Parlement européen, l’objectif du prix LUX est de promouvoir les valeurs européennes et de sensibiliser à des thèmes de société à travers des créations originales du septième art par et pour les Européens, qui n’auraient pas forcémen été diffusés au niveau local et national. Le Parlement européen organise ainsi des projections gratuites dans plusieurs villes d’Europe jusqu’à la cérémonie de récompense.

Les films éligibles au jury de sélection doivent remplir plusieurs conditions sine qua none : visibilité lors d’un festival de renom, avoir été vendu ou projeté dans des salles européennes (ou vente des droits dans un Etat membre pour ceux du festival de Cannes), avoir été projeté pour la 1ère fois en festival, salle ou en ligne entre le 1er juillet de l’année précédente et la fin du mois de mai de l’année en cours.

Afin d’illustrer les valeurs européennes, les films doivent représenter ces dernières et la diversité des thèmes sur lesquels échanger entre députés et le quotidien des citoyens en Europe : enjeux d’égalité des chances, inclusion, démocratie entre autres… Les créations doivent être accessibles à tout public avec une diversité de genres et de productions (fiction, animation, documentaire) en étant éligible au programme MEDIA d’ “Europe Créative”.

Décerné au départ par le Parlement, LUX, devenant ainsi le Prix LUX du public. Le vote est réparti à 50 % par les députés européens et à 50 % par le public. Cette initiative est co-organisée par le Parlement européen,l’Académie européenne du cinéma, en partenariat avec le département MEDIA du programme “Europe Créative” et le réseau Europa Cinemas afin de favoriser la diversité culturelle et la représentation de thématiques sociales à travers le cinéma.

Vous pouvez voter en ligne pour votre choix de prédilection jusqu’au 12 avril et découvrir le lauréat le 14 avril 2026.

A l’heure où l’audiovisuel se redéfinit à l’ère de la mainstreamisation culturelle digitale, le secteur se réinvente en nous immergeant dans les défis de notre société actuelle auxquels nous pouvons facilement nous identifier.

Lors de la cérémonie de lancement LUX, La représentante de LUX – Le prix cinématographique européen du public et vice-présidente de la Commission Culture et Education, Sabine Verheyen a communiqué : “Nous transmettons un prix important parce qu’il met en lumière les valeurs européennes, des récits européens narrés par des acteurs européens et des réalisateurs européens”.

Le sentiment d’appartenance et d’intégration

La comédie dramatique, “Christy”, du réalisateur irlandais Brendan Caty, dépeint l’histoire d’un jeune adulte en nous emportant dans son univers d’émotions. Chacun d’entre nous peut se retrouver dans la situation du jeune Christy, isolé en quête d’une appartenance sociale. La narration de son isolement nous fait prendre conscience des impacts psychosociaux et de la prise de décision suite à la pression sociale et la solidité des liens familiaux.

Se pose ici la question d’une croisée des chemins entre communauté solidaire et impacts relationnels. Vous avez probablement déjà été un jour bousculé comme Christy au sein d’un environnement, d’une famille, d’une relation et d’un avenir incertain…

Les émotions s’entremêlent entre joie et tristesse, désespoir et impulsivité, alignement personnel et paradigme des attentes extérieures. Un choix voulu ou forcé de sa famille d’accueil en devant aménager chez son frère éloigné…

La surdité, une force pour avancer

Le drame espagnol, “Deaf” (Sorda) de Eva Libertad démontre que la surdité considérée comme handicap, est une différence de fonctionnement qui n’empêche pas la protagoniste d’avancer et de bâtir sa vie parmi les entendants. La comédienne nous transmet toute sa force et sa résilience mais aussi des moments chaleureux et d’affection en famille. Certains décalages se font sentir dans la perception de l’héroïne et de ses proches qui ne l’empêchent pas d’enfanter son nouveau-né. N’hésitez pas à visionner cette œuvre hors du temps qui honore la différence !

Croisement entre hasard non résolu et mystère

Récompensé à l’international, en particulier à la Palme d’or du Festival de Cannes, le thriller d’Iran, de France et du Luxembourg, “It Was Just an Accident” (Un Simple Accident) de Jafar Panahi empreint dès le départ de mystère et d’une envie de comprendre le fil des événements : justice sociale et quête de vérité du système. La production nous immerge dans une affaire non résolue, le contexte iranien d’un criminel vaguant en liberté. Il existe un grand paradoxe entre fortes émotions, rebondissements semblables à des scènes de crimes et des noces de mariage heureux. Une œuvre audiovisuelle au titre énigmatique à visionner dès maintenant !

L’affranchissement lesbien

Le drame français, “Love Me Tender” de Anna Cazenave Cambet, c’est l’histoire d’une mère lesbienne, divorcée de son ex-mari de nos jours. Elle se bat pour avoir gain de cause pour la garde de son fils. Aujourd’hui, être lesbienne présente encore de lourdes conséquences au quotidien. Ici, la réalisatrice brosse le portrait de l’hypocrisie et des non-dits d’un père qui opère en coulisse. Son fils est complètement manipulé par son géniteur. C’est toute une société qui considère encore tabou l’homosexualité dans la parentalité et le développement d’un enfant.

Défi d’une fratrie de deux soeurs mêlant tensions familiales

“Valeur Sentimentale” coproduit par la Norvège, la France, le Danemark, l’Allemagne et la Suède nous met dans la peau de deux sœurs et de leur père. Ce dernier, réalisateur, se rend finalement compte après une longue absence pendant leur enfance qu’elles sont son plus beau cadeau… Même après le refus de la sœur - comédienne, Nora, les relations père -filles se rétablissent avec une belle osmose… L’œuvre nous montre que l’ignorance et l’absence ne sont pas des solutions et qu’il est possible d’y remédier dans la transparence.

Ces défis d’une société en mutation, transformés en opportunités vers un paradigme différent nous montrent que chacun d’entre nous peut surmonter les difficultés du chemin de la vie et en sortir grandi, plus sûr et confiant de ce qui l’attend. Le prix LUX est un puissant outil culturel d’ouverture sur le monde et ce qui nous entoure. Visionnez dès maintenant les bandes-annonces ; vous aurez sûrement une préférence pour l’un des cinq.