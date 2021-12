Prix Sakharov, Prix Nobel de la Paix : soutien de la communauté internationale aux voix dissidentes en Russie

Daria Navalnaya a 20 ans, et l’on retrouve son père dans les traits de son visage comme dans le choix de ses mots. D’aplomb devant une photo d’Alexeï Navalny en train de se faire arrêter par la police russe, elle a tenu un discours reconnaissant mais surtout exhortatif devant les eurodéputés du Parlement européen, réunis en plénière à Strasbourg le 15 décembre dernier.

Dénoncer le « pragmatisme » européen

L’étudiante en psychologie et en sciences politiques à l’Université de Stanford a dénoncé le « pragmatisme » de l’Union européenne. La « volonté de discuter, de ne pas susciter la colère des dictateurs, d’ignorer les crimes tant que cela est possible n’a rien de pragmatique, s’indigne-t-elle. Mais cela cache du cynisme, de l’hypocrisie, de la corruption. Devant un parterre de députés européens dont la quasi-totalité des bancs l’ont applaudie, Daria Navalnaya a appelé à des sanctions plus courageuses envers les gouvernements de Vladimir Poutine et de son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, »dont les banques européennes blanchissent les milliards issus de la corruption, dont les yachts continuent de faire sensations sur la mer Méditerranée, et dont les familles voyagent en Europe sans être inquiétées« . Elle s’est ensuite faite l’écho des mots transmis par son père à l’intention de l’hémicycle depuis la colonie pénitentiaire de Pokrov où il est incarcéré, »Personne ne peut oser assimiler la Russie au régime de Poutine, la Russie est une partie de l’Europe« , déclenchant une vague d’applaudissements parlementaires. »Les droits humains, la démocratie et l’intégrité forment le noyau du projet de l’Union européenne, conclut Daria Navalnaya. J’espère qu’un jour mon pays pourra en faire partie".

Le principal détracteur de Vladimir Poutine, interdit d’accès aux médias et de participation aux élections russes, purge actuellement une peine de trois ans et demi de prison. Sous le joug de plusieurs autres affaires pénales, sa détention dans une colonie de l’oblast de Vladimir, à l’est de Moscou, sera vraisemblablement prolongée. Un documentaire de la télévision indépendante Dodj a révélé que des détenus aux ordres de l’administration pénitentiaire étaient forcés de l’ignorer, de le harceler et de se battre avec lui : ceux qui refusent sont eux-mêmes battus. Pourtant, toutes ces pratiques qu’il endure ne le font pas taire. Alexeï Navalny continue à communiquer, via ses avocats. Les messages qu’il passe oralement sont relayés sur les réseaux sociaux. Dans des lettres, il dit le quotidien de torture auquel il est astreint, les maltraitances qu’il subit, la grève de la faim qu’il a décidé de mener pour réclamer des soins médicaux, sans se départir de son humour ni de son engagement. En lui remettant le prix Sakharov, David Sassoli, le président du Parlement européen « reconnaît son immense courage et réitère le soutien indéfectible du Parlement européen à sa libération immédiate ».

Sakharov, Nobel et Mouratov

Le prix Sakharov « pour la liberté de l’esprit » que remet le Parlement européen depuis 1988 tient son nom du dissident soviétique Andreï Sakharov. Le physicien de formation s’est mué en un ardent défenseur des droits humains, fervent antimilitariste et inextinguible militant de la libération des prisonniers politiques. Ses actions ont été couronnées par le Prix Nobel de la paix en 1975. Mort au crépuscule de l’Union soviétique, en décembre 1989, il aurait eu 100 ans cette année. En guise de commémoration officielle, outre le pudique documentaire télévisé consacré à ses travaux de recherche sur la bombe H, le procureur général de la Fédération de Russie a exigé la liquidation de l’éminente association Mémorial, qu’il avait fondée pour réhabiliter les victimes de la répression stalinienne.

Comme en écho, le Nobel de la paix 2021 a été décerné à Dmitri Mouratov, rédacteur-en-chef de la Novaïa Gazeta. Ce journal russe indépendant dénonce les failles de la société russe en publiant des enquêtes approfondies sur la corruption et les atteintes aux droits humains. Dans le Hall bleu (Blå hallen, en suédois) de l’Hôtel de ville de Stockholm où se tient la cérémonie de remise de la récompense, le journaliste a rappelé les mots que Sakharov avait prononcés au même endroit, quarante-six ans plus tôt.

​​"Je suis convaincu que la liberté d’opinion, tout comme les autres libertés civiques, est la base du progrès.

Je défends la thèse de l’importance fondamentale des libertés civiques et politiques dans le destin de l’humanité !

Je suis convaincu que la confiance internationale, (…) le désarmement et la sécurité sont impensables sans une société ouverte, sans la liberté de l’information et d’opinion, sans la transparence (…).

La paix, le progrès, les droits de l’homme, ces trois objectifs sont inextricablement liés."

Avec cette récompense, c’est la première fois, depuis sa création en 1901, que le prix Nobel de la paix célèbre la liberté d’informer. Pour Dmitri Mouratov, le journalisme traverse une « période sombre » en Russie : des dizaines de journalistes et de médias écopent du statut d’« agent étranger » dont le sceau les oblige à des compte-rendus comptables drastiques, à apostropher leurs articles par cette affreuse expression, est susceptible de les priver de ressources financières ou de la confiance de leurs sources. L’enquêteur nobélisé a aussi rendu hommage aux six journalistes de la Novaïa Gazeta morts « pour leurs activités professionnelles ».

Dans ce discours face au comité Nobel, Dmitri Mouratov a proclamé : « Noavaïa Gazeta continue de paraître aussi en version papier. Pour que l’on puisse nous lire dans les prisons : il n’y a pas Internet là-bas. ».

La longue liste des prisonniers politiques en Russie

351 voix dissidentes peuplent les colonies pénitentiaires de Russie, selon l’ONG Mémorial. De récents témoignages au journal L’Obs font état des viols, des tortures et humiliations qu’ils subissent quotidiennement. Le FSB, services secrets du Kremlin, héritier du KGB soviétique, contrôle dans les faits les systèmes pénitentiaires. C’est pourtant le ministère de la Justice qui en a en théorie la charge. À L’Obs, la militante des droits de l’homme Zoïa Svetova a déclaré « Le pouvoir veut une prison si terrible que les citoyens, en particulier les opposants, soient terrifiés à l’idée d’y retourner et qu’ils se soumettent ».