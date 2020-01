Projet Include : vivre sa citoyenneté européenne à Paris

Paris — Du 23 au 25 octobre 2019, les résultats du projet Include (1) ont été présentés à l’Hôtel de Ville de Paris. Né le 10 mars 2018, ce projet lancé par la ville de Paris en coopération avec les Jeunes Européens France et le Forum civique européen avait un objectif : promouvoir la citoyenneté européenne dans la capitale française. Retour sur un weekend engagé !

L’objectif : promouvoir la citoyenneté européenne

L’objectif principal du projet était d’expliquer et de promouvoir la citoyenneté européenne auprès des citoyens parisiens, les inclurent dans la vie de la ville de lumières. De quoi s’agit-il exactement ? À quels droits donne t-elle accès ? Autant de questions que se posent les ressortissants des État membres de l’Union européenne, venant d’arriver dans la capitale.

Pendant trois jours, sous les dorures de l’Hôtel de ville, les participants au colloque ont cherché à répondre à une question : Comment vivre sa citoyenneté européenne dans sa commune ?

Des actions variées

Le projet a été mené sur deux années, pendant lesquelles de nombreuses actions ont été menées. La création d’un comité consultatif de citoyens européens, le Conseil parisien des Européen·ne·s en sont les actions principales, à côté des 24 ateliers citoyens et 24 interventions des Jeunes européens durant des évènements dédiés à l’Europe.

La création de conseils consultatifs de citoyens non-nationaux

Venus de Strasbourg, Grenoble ou encore Paris, des participants à différents conseils consultatifs citoyens, dont les membres sont tirés au sort et représentent chacun un pays européen, ils sont les interlocuteurs des ressortissants de l’UE dans leur ville, et sont venus expliquer leur travail à l’hôtel de ville. La présence du Conseil Parisien des Européen·ne·s, fut particulièrement marquante, dans la mesure où il est une des créations principales du projet Include.

« C’est très excitant de pouvoir participer à la première année de ce conseil ; à cet espace de parole où 60 personnes vivant dans la même ville, puissent parler de problématiques liées à l’Europe au niveau local », a confié Elena, italienne, venue témoigner de son travail et de la passion qui l’anime à lier l’Union européenne et l’engagement local.

Paris, ville-modèle

La particularité du colloque ? Le public était invité à échanger directement avec les experts. À l’issue des échanges, des propositions concrètes, des "fiches action", ont été publiées comme source d’inspiration pour d’autres villes européennes.

***

Rapprocher l’Union de ses citoyens : nos solutions

Sensibilisation et éducation aux médias

Parmi les discussions, nous avons noté les problèmes liés au décalage entre médias et citoyens, entre institutions et citoyens.

Par exemple, des problèmes de vocabulaire — les règlements, avis et directives sont autant de termes techniques qui compliquent la compréhension, rendant les articles souvent inaccessibles, alors même que les médias sont censés être les curseurs pour s’adresser à un public ciblé —, des problèmes liés aux "fake news" qui sèment la méfiance et rendent les sources difficilement vérifiables.

Enfin, comment parvenir à s’adresser aux citoyens de tout le territoire ? À titre d’exemple, les grands quotidiens ont tendance à ne pas traiter l’échelle européenne. Ce choix crée évidemment une distance supplémentaire avec l’Europe qui est pourtant présente au quotidien.

Il faut une sensibilisation et une éducation aux médias. A travers des jeux, des mini-séries, des formats ludiques et l’influence considérable des youtubeurs et influencers. Les citoyens seront davantage sensibilisés à des contenus qui diffèrent de l’image froide des institutions technocratiques de Bruxelles.

Une idée émerge : une émission "Top chef" européenne au cours de laquelle serait élaborée un repas composé de différentes spécialités du continent. Une entrée suédoise, un plat grec, un dessert espagnol !

Renforcer les rencontres inter-culturelles

Le succès d’Erasmus atteste de l’importance qu’il convient d’accorder à l’échange socio-culturel ; l’immersion dans un autre pays étant une expérience inoubliable. Alors, valorisons les fêtes de voisins entre ressortissants de l’Union européenne autour de repas typiques des différents pays d’origine. Redonnons à nouveau souffle à la Journée européenne et aux échanges de jeunes, notamment du milieu professionnel.

« On ne naît pas Européen, on le devient ! »

« On ne naît pas Européen, on le devient ! » Les membres des conseils consultatifs ont mis en avant leur expérience. C’est un travail de longue haleine. Tous ceux ayant participé à un projet européen en sortent changé. Les liens, la solidarité interculturelle et intergénérationnelle permettent de développer un sentiment d’appartenance à cette grande communauté que constitue l’Union européen.

Outre les conseils consultatifs, des ateliers sur les actions de rue, les outils pédagogiques et les actions innovantes ont été proposé aux participants. Ceux-ci ont notamment cherché à prendre en compte les milieux populaires et l’échelle locale dans leur sensibilisation et proposé des blind-tests musicaux avec des paroles "choc" de députés européens.

L’atelier "Actions innovantes" a proposé, lui, le développement de simulations du Parlement européen pour que tous puissent s’approprier le fonctionnement des institutions de manière plus ludique. En outre, la création de plateformes numériques dédiées aux Européens mobiles, la valorisation de témoignages de jeunes ayant effectué un service civique européen, ou encore le développement de débats et de concours d’éloquence dans le milieu académique ont fait partie des idées qui ont émergé.

***

Redonner des couleurs aux valeurs

« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. » (Article 2, TUE) Voici comment Jean-Marc Roirant, Président du Forum civique européen, a choisi de débuter son intervention. Impossible de finir ce colloque sans rappeler les valeurs fondatrices de l’Union !

Ces valeurs sont cependant menacées par la montée des nationalismes et populismes dans beaucoup de pays européens. En Hongrie, par exemple, le Premier ministre Victor Orbán met en cause les principes fondamentaux de l’État de droit en muselant la presse et la justice. Face à ce développement inquiétant, l’Union européenne semble rester l’arme au pied, poursuit l’intervenant.

Bien que le Parlement européen ait dénoncé les récents développements, il n’est pas parvenu à faire voter une résolution permettant de déclencher l’article 7, qui prévoit de sanctionner un État ne respectant pas les libertés fondamentales énoncées dans l’article 2. Ce sont les chefs d’État et de gouvernement qui prennent la décision finale, en statuant à l’unanimité. Difficile donc de sanctionner la Hongrie, qui viole ces valeurs, lorsqu’elle est soutenue par la Pologne.

Pour surmonter ces freins, le Président du forum civique européen a par ailleurs dénoncé le manque de courage politique, et appelle les institutions à prendre leurs responsabilités.

À l’heure actuelle, les pays candidats pour entrer dans l’Union européenne doivent respecter des critères politiques : être une démocratie, un état de droit... Ce contrôle devrait également exister pour les États membres afin de s’assurer que les valeurs européennes demeurent respectées.

Les valeurs que nous tentons de défendre au quotidien ne sont pas seulement européennes, mais avant tout universelles. Elles sont une déclinaison des libertés et droits universels, rappellent les intervenants.