Projets FIRE et PACTE : découvrez comment Sport et Citoyenneté s’engage en Europe

Le Think tank Sport et citoyenneté, partenaire du Taurillon, est engagé dans de nombreux projets européens. Au sein de sa revue numéro 50, le groupe est revenu sur plusieurs de ces derniers, dont PACTE et FIRE, qui visent respectivement au développement du concept de « Villes actives » en Europe et à la conception d’outils afin de favoriser l’inclusion des personnes migrantes, demandeurs d’asile ou réfugiés par le football.

La “Matrice pour le Changement PACTE” enfin dévoilée !

Soutenu par le programme Erasmus+ Sport de l’Union européenne, le projet européen PACTE piloté par Sport et Citoyenneté vise au développement du concept de « Villes actives » en Europe.

Fin novembre, c’est en format distanciel que Sport et Citoyenneté a organisé l’événement final de son projet PACTE. Les parties prenantes et les experts réunis à cette occasion ont quand même pu débattre de l’importance toujours plus croissante de l’activité physique au niveau local et découvrir en exclusivité la “Matrice du changement”, fruit de plusieurs mois de travail.

La crise sanitaire liée à la Covid-19 entretient une autre pandémie, plus silencieuse : celle liée au manque d’activité physique et à l’augmentation des temps sédentaires. Pour rappel, 210 millions d’Européens ne sont pas suffisamment actifs, et 66 % des décideurs locaux ignorent encore l’ampleur et les conséquences de cette crise. Basé sur une approche transversale et intersectorielle, le projet PACTE s’est donné pour mission d’outiller les villes qui le souhaitent à devenir une “Ville Active” en inscrivant davantage le sport et l’activité physique dans quatre champs d’action : les loisirs, l’éducation, les transports et les lieux professionnels.

Le webinaire proposé fin novembre a permis de rappeler les différentes étapes du projet PACTE, comme l’enquête menée auprès des villes européennes visant à mieux connaître les politiques menées. Le concept de “Ville Active” et sa mise en oeuvre concrète dans plusieurs villes ont été débattus ; la crise sanitaire ayant rappelé l’importance et l’acuité d’un tel sujet.

Enfin, ce webinaire a permis de présenter officiellement la “Matrice pour le changement PACTE”, disponible en libre accès sur le site internet du projet : www.pacteproject.com. Cet outil, très facile à utiliser, permet aux villes de s’autoévaluer par rapport à des éléments d’action déjà éprouvés, d’identifier les éléments pertinents et d’élaborer leur propre stratégie. En effet, les résultats du questionnaire sont immédiatement présentés sous la forme d’une carte mentale proposant un plan d’action personnalisé.

Ce webinaire s’est conclu par un discours particulièrement inspirant délivré par Will Norman, Conseiller du maire de Londres Sadiq Khan en charge de la promotion de l’activité physique, du vélo et de la marche. Des paroles résolument optimistes, qui ont donné un aperçu très concret de ce qui peut être réalisé ! Devenir une ville active n’est pas une fin en soi mais plutôt un processus continu reposant sur une coopération intersectorielle de tous les instants. L’environnement urbain peut favoriser grandement des modes de vie sain et actif.

Plus qu’un jeu - troisième conférence transnationale du projet FIRE !

Piloté par Sport et Citoyenneté, le projet FIRE vise à concevoir des outils afin de favoriser l’inclusion des personnes migrantes, demandeurs d’asile ou réfugiés par le football. Il est soutenu par le programme Erasmus+ Sport de l’Union européenne.

En décembre 2020, Sport et Citoyenneté a organisé en collaboration avec la Fédération Royale Belge de Football (RBFA), la troisième conférence transnationale du projet FIRE. Réunis lors d’une session en ligne, les partenaires du projet, les parties prenantes et les experts du sujet ont pu échanger sur l’importance d’une approche globale et complète de l’inclusion des personnes migrantes, demandeurs d’asile ou réfugiées par le biais du football.

Dans un contexte politique et médiatique soulignant l’augmentation des flux migratoires à travers l’Europe, le projet FIRE vise à contribuer à l’accueil et à l’inclusion des nouveaux arrivants par le biais du football, un vecteur encore trop largement sous-exploité alors qu’il constitue un facteur de changements important. Cette conférence a permis de faire un point d’étape du projet, qui s’achèvera au mois de juin 2021. Les quatre actions-pilotes de terrain soutenues dans le cadre de FIRE ont pu être présentés ainsi que les premiers éléments du MOOC (Massive Online Open Course) en cours de préparation. Deux ateliers thématiques ont ensuite permis de comprendre les facteurs-clés de réussite de plusieurs bonnes pratiques développées en matière d’inclusion des réfugiés, que ce soit en tant que joueurs ou volontaires. La dernière partie de l’événement a été consacrée aux enseignements tirés et au rôle que le football peut jouer en tant que vecteur d’inclusion sociale. Ce dernier doit être considéré comme un outil à double entrée, où le jeu n’est qu’une première étape indispensable si elle complétée par un travail d’équipe et un engagement dans la durée. Une inclusion réussie est donc un effort mutuel à fournir de la part des structures d’accueil et des personnes migrantes.

L’un des objectifs du projet FIRE est de soutenir les clubs amateurs de football et de favoriser les partenariats intersectoriels entre tous les secteurs concernés, en créant un réseau de partenaires qui s’enrichissent mutuellement. Pour cela, un MOOC sera publié prochainement et contribuera à engager les groupes locaux de réfugiés et de migrants dans une approche globale d’inclusion active. Le prochain événement FIRE se tiendra au mois de février, et sera organisé conjointement par Sport et Citoyenneté et son partenaire La Liga.