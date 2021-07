« Qu'attendre de la Conférence sur l'avenir de l'Europe ? » Le Taurillon en Flam's sort son nouveau numéro

C’est déjà le mois de mai, le printemps laisse tout doucement sa place aux premières chaleurs estivales et la levée d’un certain nombre de restrictions sanitaires laisse présager de prochains mois plutôt agréables, malgré une situation qui reste très précaire. Le mois de mai, c’est aussi et surtout le mois de l’Europe, la période la plus importante pour notre univers associatif, ponctuée par la semaine de l’Europe (ou la « Europawoche » comme disent nos voisins et amis allemands et suisses) et surtout le 9 mai.

Cette année, ce mois de l’Europe revêt une importance significative : la conférence sur l’avenir de l’Europe commence enfin. Proposition d’Emmanuel Macron, elle doit mettre la participation citoyenne au centre des réflexions sur la réforme tant attendue de l’Union européenne et de son fonctionnement de moins en moins efficace, en particulier avec la pandémie de COVID-19. Cet évènement central, dont la fin est prévue durant la présidence française de l’UE en 2022, fait l’objet du dossier principal de la présente édition du Taurillon en Flam’s numéro 20.

Après une présentation de la conférence (page 4), notre numéro se focalisera sur les enjeux principaux, notamment en termes de participation citoyenne (page 6) ainsi que de réformes des institutions (page 8), avec au cœur du débat, la nécessité (ou non) de changer les traités (page 10). Ces considérations assez techniques sont agrémentées d’une note plus littéraire, avec deux « lettres à l’Europe », porteur d’un message mêlant espoir et vigilance (pages 12 et 14).

Ce numéro du Taurillon en Flam’s ne serait pas complet sans un retour sur deux des principaux projets des Jeunes Européens – Strasbourg cette année : Lieux de mémoire, avec un retour sur le cycle de conférences qui a présenté les différents aspects des enjeux mémoriels (page 16) ainsi que le lancement de la première édition de Grenzenlos – le magazine transfrontalier, journal trinational et trilingue, dont nous reproduisons les articles en français (pages 18, 20, 22, 24).

Avec ce programme chargé et alléchant, nous vous souhaitons une lecture agréable et ensoleillée !

Théo Boucart et Gwenn Taburet, co-rédacteurs-en-chef du Taurillon en Flam’s

