En Lettonie, la politique est souvent considérée comme relativement stable et bien organisée par rapport à d’autres pays. Néanmoins, de récentes évolutions laissent apparaître des tensions croissantes. La Première ministre Evika Siliņa [elle a été remplacée par Andris Kulbergs le 28 mai 2026], représente le plus grand parti du parlement letton, la Saeima : Nouvelle Unité. Parti pro-européen et membre du Parti populaire européen (centre-droit), ce parti gouverne aux côtés de l’Union des Verts et des Agriculteurs (centriste) et des Progressistes (centre-gauche), couvrant ainsi une large partie de l’échiquier politique.

Cependant, la démocratie n’a pas toujours été le système politique de la Lettonie : la première Saeima a été élue en 1922 et a existé jusqu’en 1934, date à laquelle Kārlis Ulmanis a mené un coup d’État. De cette date jusqu’à l’occupation soviétique en 1940, la Lettonie a été gouvernée sous un régime autoritaire. Ulmanis a en effet gouverné en dictateur sous le slogan « Direction, unité, nationalisme » et, durant cette période, les élections et les référendums ont cessé d’exister. Néanmoins, certains le louent encore aujourd’hui comme un dirigeant qui a su éviter la violence et s’est attaché à forger l’identité lettone.

La Lettonie a été intégrée à l’Union soviétique à la suite de son occupation, ce qui signifie qu’aucune élection libre et équitable n’a eu lieu pendant les cinquante années qui ont suivi. La démocratie lettone se reconstruit et se renforce depuis trois décennies et demie, et le pays a rejoint l’UE aux côtés des autres États baltes en 2004. Mais un sentiment grandit au sein de l’opposition selon lequel l’intégration européenne n’a pas profité aux Lettons ordinaires et que la Russie de Vladimir Poutine pourrait être un allié plus naturel pour le pays – malgré l’histoire récente d’occupation et de domination.

Être européen ou ne pas l’être ? Telle est la question

Les prochaines élections doivent se tenir dans le courant de l’année et la campagne électorale a déjà commencé plus tôt que prévu. Les tensions ont commencé à monter en flèche ces derniers mois, à la suite des débats sur un éventuel retrait de la Convention d’Istanbul, que la Lettonie a ratifiée en 2023 après des années de mobilisation de la part des associations de défense des droits des femmes. Les partisans de cette ratification y voyaient une avancée tant attendue vers une meilleure protection des victimes de violences conjugales ; ses détracteurs ont quant à eux exprimé des inquiétudes quant à son interprétation et à son impact potentiel sur la souveraineté.

Cette affaire a une nouvelle fois attiré l’attention internationale sur la Lettonie, principalement dans un contexte négatif. Les organisations de défense des droits de l’homme ont averti que le retrait de la Convention risquait d’affaiblir la protection des groupes vulnérables et de nuire à la réputation de la Lettonie en tant que pays attaché aux valeurs démocratiques. La réaction du public a été vive et, dans la capitale, Riga, environ 10 000 personnes ont participé à deux grandes manifestations, tandis que d’autres rassemblements ont eu lieu dans d’autres villes et au sein des communautés de la diaspora lettone à l’étranger.

Ces débats ont mis en lumière les profondes divisions qui existent au sein de la société et de la vie politique lettones. Certains affirment que les lois nationales suffisent à lutter contre les violences conjugales sans avoir recours à des accords internationaux, tandis que d’autres soulignent que la Convention établit des normes essentielles, renforce la responsabilité des acteurs et favorise la coopération internationale. D’autres controverses ont encore davantage exacerbé le climat politique. En janvier, l’attention du public s’est fortement portée sur des informations selon lesquelles la présidente de l’Assemblée nationale, Daiga Mieriņa, aurait signé une lettre soutenant la nomination de Donald Trump au prix Nobel de la paix sans consulter les autres responsables.

Un pas en avant ou un faux espoir ?

Ce scandale a soulevé des inquiétudes quant à la transparence et à la cohérence du processus décisionnel en matière de politique étrangère en Lettonie et a suscité des critiques de la part de l’opinion publique. Cependant, l’opinion publique reste divisée sur la plupart des grandes questions et, si de nombreux citoyens continuent de soutenir les partis politiques traditionnels, on observe également une tendance croissante à l’engagement politique des jeunes au sein d’ONG et de groupes militants. De nombreux jeunes adultes semblent très favorables aux Progressistes, mais on ignore si cela se traduira par une augmentation significative du nombre de sièges.

Une autre question clé demeure : les jeunes vont-ils réellement voter et prendre part au débat public, ou vont-ils l’ignorer en dehors des stories Instagram et de leur cercle d’amis ? Souvent, que ce soit à gauche ou à droite, les principaux détracteurs du système politique refusent d’y participer activement. Le fait que beaucoup perçoivent la politique lettone comme confuse et trop difficile à appréhender n’arrange pas les choses. Seuls 47,09 % des électeurs inscrits ont participé aux élections municipales de 2025 et à peine 33,82 % aux élections du Parlement européen de 2024.

Bien que les données détaillées sur la participation des jeunes aux élections législatives soient limitées, les études disponibles indiquent que le taux de participation des jeunes électeurs est nettement inférieur à la moyenne générale. Ces études mettent généralement en avant deux problèmes principaux : les lacunes en matière d’éducation civique et l’incapacité des partis politiques à mobiliser efficacement les jeunes. Les tendances à long terme laissent entrevoir des difficultés persistantes en matière d’engagement des jeunes. Dans un pays où le fait de voter pour élire ceux qui gouvernent n’a historiquement pas été la norme, cette situation est profondément préoccupante pour tout défenseur de la démocratie.

La démocratie lettone sous menace, mais loin d’être éteinte

La démocratie lettone est-elle donc menacée ? Cela semble évident au vu du recul du soutien à l’Europe et du manque d’engagement des jeunes, qui sont pourtant souvent les plus favorables à une position pro-européenne. Mais la situation est loin d’être irréversible : elle nécessite simplement qu’on y prête davantage attention et qu’on la prenne plus au sérieux. La démocratie ne peut fonctionner sans participation active. Les citoyens doivent s’impliquer, exprimer leurs opinions et voter ; ils doivent être véritablement engagés dans le processus plutôt que d’y être poussés à contrecœur.

La démocratie revêt une importance particulière dans un pays comme la Lettonie, mais c’est une valeur qu’il faut sans cesse défendre et qu’il ne faut pas tenir pour acquise. Les tendances politiques observées en Lettonie montrent que la démocratie peut mourir non pas à la suite d’une campagne concertée, mais à cause de l’inaction de ceux qui en bénéficient. L’avenir de la Lettonie sera déterminé uniquement par ses citoyens, et non par la classe politique. La question n’est plus de savoir si le système fonctionne, mais si les citoyens choisissent de s’unir pour le faire fonctionner. Ce n’est qu’en exerçant leur droit de vote que les Lettons pourront se préserver des fausses promesses et des illusions de l’opposition.