Quand l’UEFA transcendait les barrières de la Guerre froide

Sport et Citoyenneté est un Think tank, autrement dit un groupe de réflexion dont l’objet d’étude est l’analyse des politiques sportives et de l’impact sociétal du sport en France et en Europe. Indépendant, il s’appuie sur dix années d’expertise et bénéficie d’une reconnaissance des autorités publiques et des parties prenantes du sport européen. Il est ainsi régulièrement consulté par les institutions internationales et européennes, les États Membres, le mouvement sportif et la société civile qui le reconnaissent comme un interlocuteur privilégié dans ce domaine. Il conduit actuellement plusieurs projets européens, dont le projet PACTE de promotion de l’activité physique. L’objectif est de participer au processus de construction des politiques publiques, nationales et européennes, du sport, de la santé, de l’éducation, de la citoyenneté, du développement durable, de l’économie et de la cohésion sociale.