Quand les Nouvelles Routes de la Soie investissent l’Arctique

La fonte des glaces dans l’hémisphère Nord n’apparaît pas si désavantageuse aux yeux des géants du transport maritime. Et pour cause : passer par le nord de la Russie réduit presque de moitié le temps de navigation entre l’Asie et l’Europe. La Chine compte bien profiter de cette évolution climatique à travers ses “Nouvelles Routes de la soie”, ce qui suscite des tensions dans la partie européenne de cette “route du nord”.

L’Arctique, quand un désastre environnemental ouvre la porte à de nouvelles pratiques économiques

Ce n’est plus une surprise, le réchauffement climatique engendré par l’activité humaine provoque une fonte des glaces massive à l’échelle mondiale. La région arctique et sa banquise sont particulièrement touchées ; cette zone géographique se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que le reste du monde. Cela entrave la fonction de régulation du climat de la couche de glace arctique, notamment à cause de la réduction de l’effet albédo. Mais la réduction de la banquise dans le nord de la Russie n’a pas la même valeur catastrophique aux yeux des géants du transport maritime. En effet, le rétrécissement de superficie mais aussi de l’épaisseur de la couche glacière dans l’hémisphère nord ouvre le chemin aux frettes qui n’ont plus besoin d’avoir recours à des brise-glaces en été.

Seulement ici aussi les ambitions économiques ne font qu’aggraver la crise climatique. En 2009 déjà, Le Taurillon alertait sur les effets climatiques d’un potentiel flot maritime en Arctique, mais aujourd’hui, c’est une réalité. Un flot maritime croissant est indissociable d’une plus grande pression sur les écosystèmes arctiques, de conséquences néfastes sur l’environnement et d’une plus grande pollution dans la région, pourtant indispensable à la régulation du climat.

Les Nouvelles Routes de la soie ont trouvé leur futur Eldorado

La naissance de cette “Route du Nord”, permettant de relier l’Europe à l’Asie presque deux fois plus vite que l’itinéraire actuel, apparaît comme une véritable aubaine pour les géants maritimes. Vers un délaissement du canal de Suez et du détroit de Malacca, la lumière économique est accaparée par le détroit de Béring entre la Sibérie et l’Alaska. Au cœur de cet engouement, les multiples transports maritimes expérimentaux menés par Sovcomsoft et COSCO Shipping, respectivement les deux plus grandes compagnies maritimes de Russie et de Chine, ont tous réussi à relier les deux continents. Mais ce n’est plus une surprise, la route maritime du Nord est incluse dans la stratégie chinoise des “nouvelles routes de la Soie” depuis 2018 en tant que “Route de la soie polaire”. Dans cette optique, la Russie et la Chine ont progressivement investi de grandes sommes dans des infrastructures maritimes au nord de la Russie.

Et l’implication chinoise ne se limite pas à un partenariat avec la Russie, mais à d’autres membres clés de la région arctique. En utilisant diverses méthodes d’investissement, de transfert de technologie ou de prêt, la Chine use d’une des grandes flèches de sa stratégie économique pour étendre subtilement son influence sur la banquise. Par exemple, l’accord de libre-échange signé avec l’Islande en 2018 a mené à de multiples projets communs, comme la création de l’Observatoire scientifique arctique sino-islandais. En plus de se positionner scientifiquement dans la région, le gouvernement chinois investit aussi dans d’importantes infrastructures minières, portuaires et aéroportuaires au Groenland. Mais aussi en Norvège, notamment dans le port de Kirkenes perçu comme un point clé de la stratégie arctique. Dans une entreprise presque tentaculaire, l’empire du milieu s’est déjà rapproché de la plupart des principaux acteurs de l’hémisphère Nord, inquiétant peu à peu l’Europe et les États-Unis.

Mais le transport arctique amène avec lui son lot de problèmes géopolitiques autour de l’Europe.

Au regard de l’impasse dans laquelle se trouve le Conseil de l’Arctique, impuissant face aux tensions géopolitiques depuis l’invasion russe en Ukraine en 2022, rendant les décisions consensuelles impossibles, le transport arctique était déjà une problématique importante dans l’agenda diplomatique de l’UE. Mais après les récentes déclarations de Donald Trump sur la potentielle acquisition/annexion du Groenland par les États-Unis, dont l’une des justifications invoque l’importance de contenir l’influence chinoise, la route de la soie polaire est devenue une considération géopolitique majeure de 2026. L’Europe se retrouve de nouveau au milieu de la confrontation économique sino-états-unienne, sans pouvoir se reposer sur son alliance transatlantique fragilisée par la présidence Trump.

En novembre 2025, le Parlement européen a voté à une large majorité pour demander la révision de la stratégie arctique de l’UE, jugée dépassée et pas adaptée aux réalités géopolitiques actuelles. Dans un contexte où l’UE recherche une plus grande indépendance économique vis-à-vis de la Chine, une transformation de la stratégie arctique s’impose pour uniformiser l’approche européenne sur la route de la soie polaire. Cependant, cette route maritime renvoie aussi l’UE face à ses contradictions. Alors que le Green Deal s’efforce maintenant de restaurer les écosystèmes et se veut de protéger l’Arctique pour éviter toutes retombées climatiques, l’Europe a cruellement besoin de sécuriser des flots de métaux rares, abondants dans l’hémisphère nord. L’Europe se doit-elle de participer à la course au minéral en Arctique en dépit de l’urgence climatique ? Ou prôner la protection environnementale sans réellement pouvoir restreindre les acteurs dans la région ?