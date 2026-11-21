Aujourd’hui, nombreux sont les discours, à l’image de ceux du Prix Nobel d’économie Philippe Aghion autant que ceux du président Emmanuel Macron ou de Kristalina Georgieva, directrice du FMI, affirmant que l’Europe a perdu en compétitivité, et qu’elle est devenue une véritable “puissance dormante". Cette idée trouve directement appui dans le fameux rapport Draghi. Mais que dit ce rapport de la compétitivité européenne, et qu’en est-il aujourd’hui ?

Qu’est-ce que le rapport Draghi ?

Le 9 septembre 2024, l’ancien président de la BCE, ex-gouverneur de la Banque d’Italie, et ex-premier ministre italien Mario Draghi rendait le rapport que lui avait commandé Ursula Von der Leyen sur l’état de la compétitivité européenne et l’avenir de l’UE. Quatre cents pages de rapport pour répondre à une question : les entreprises européennes ont-elles la capacité de rivaliser avec leurs concurrentes chinoises ou états-uniennes sur le marché européen et à l’international ?

Mario Draghi proposait dans son rapport 567 recommandations politiques extraites de 20 domaines d’actions pour revigorer la compétitivité européenne. Parmi eux, l’énergie, la défense, l’innovation et l’espace par exemple.

Dans son rapport, Draghi établit un diagnostic : la croissance économique européenne a ralenti, la productivité est trop faible, et un véritable écart se creuse avec les puissances concurrentes. En 2002, l’écart de PIB entre l’UE et les États-Unis était de 17%. En 2023 il est de 30%, selon la Fondation Robert Schuman. L’économiste est clair : sans profonde transformation, l’économie européenne risque une “lente agonie”.

Un diagnostic sévère pour l’Union européenne

Ces chiffres alarmants s’expliquent dans un premier temps par le grand défaut européen : l’innovation. Si l’Europe a pu briller dans les industries du XXe siècle, comme l’automobile ou la chimie, elle a toutefois manqué la révolution numérique et ne parvient plus à s’imposer depuis les années 2000 sur le marché. Le décrochage dans l’intelligence artificielle par exemple est net : entre 2017 et 2023, environ 70 % des grands modèles d’IA ont été développés aux États-Unis.

Ce retard en matière d’innovation trouverait notamment source dans une critique souvent adressée à l’Union, à savoir ses surcouches de normes et législations qui freinent les entreprises innovantes noyées sous une bureaucratie perçue comme contre-productive. Résultat : les entreprises européennes innovent moins et privilégient l’investissement dans des technologies déjà établies, alors que leurs concurrents se tournent vers des technologies dites de rupture.

À cela s’ajoute le défaut de compétence. Le phénomène de fuite de cerveaux est plus que jamais vrai aujourd’hui et les conséquences en sont d’autant plus ressenties avec le Vieillissement des populations européennes. En septembre 2024, 3 instituts universitaires européens seulement figuraient dans le Top 50 mondial. Plus d’un quart des entreprises européennes disent rencontrer des difficultés au recrutement liées aux compétences.

Puis, troisième grande faiblesse européenne, et pas des moindres : l’énergie et les dépendances qu’elle engendre. Le prix de l’énergie, dont l’Union européenne contrôle mal les leviers, pèse sur les industries qui nécessitent d’entreprendre et d’innover. Les prix grimpent, particulièrement depuis l’invasion russe en Ukraine, alors que les dépendances s’intensifient, notamment auprès de la Chine.

Tout cela se traduit par une difficulté pour les entreprises européennes à mobiliser les investissements privés. Une difficulté d’autant plus compliquée à surmonter alors que l’Europe demeure fragmentée sur les questions de défense ou de transports : chaque État membre privilégie sa logique nationale.

Comment se relever ?

Pour rattraper le retard en matière d’innovation, Draghi appelait d’abord à repenser la manière de la stimuler : mieux former en renforçant les universités, transformer la recherche en produits commercialisables, trouver l’argent pour investir dans le secteur. L’ex-président de la BCE insiste dans son rapport sur la nécessité de s’emparer de l’intelligence artificielle : elle représente un domaine clé d’innovation car c’est une technologie qui irrigue tous les autres secteurs en termes de productivité.

L’enjeu est également de parvenir à combiner transition énergétique avec compétitivité. Mais pour cela, il faut un plan clair pour que l’industrie européenne suive. Le souci, c’est que les entreprises européennes paient déjà l’électricité deux à trois fois plus chère qu’aux États-Unis, et le gaz cinq fois plus. On y voit l’évident frein à l’investissement. De même, il faut revoir les outils de transition : la Chine domine la production des véhicules électriques et des panneaux solaires. Le retard européen se fait ressentir, mais il n’est peut-être pas trop tard.

Une Europe compétitive pour une Europe en sécurité

Pourquoi s’alarme-t-on tant depuis la publication du rapport en septembre 2024 ? La compétitivité de l’Union européenne est avant tout une question de sécurité. Draghi préconise de gagner en autonomie, en réduisant notre dépendance envers d’autres pays : la Chine pour les matières rares ; les États-Unis pour les nouvelles technologies. Cela passe par la création ou la refonte d’une nouvelle politique étrangère économique fondée sur les partenariats et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement et par un réel investissement dans la défense : aujourd’hui, 80% des achats pour la défense se font hors de l’Union.

Draghi prévenait en 2024 que si l’UE n’agissait pas vite, elle serait rapidement déclassée face à ses féroces concurrents chinois et états-uniens. Il appelait donc à ce qu’entre 750 et 800 milliards d’euros par an en plus soient investis dans les secteurs stratégiques de l’économie européenne.Pour financer cela, Draghi parlait de la solution de l’emprunt commun, déjà utilisée pendant la crise du COVID. Mais cette idée fait débat : il faudrait convaincre des pays conservateurs ou prudents sur leurs finances (Pays bas, Allemagne), ou encore revoir les priorités du budget de l’Union.

La compétitivité européenne aujourd’hui : l’Europe a-t-elle su reprendre la pente ?

Le 16 septembre 2026 dans son discours sur l’état de l’Union, Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en appelait à nouveau au rapport de l’économiste italien en appelant à la continuation et l’accélération des réformes. Aujourd’hui, le bilan reste mitigé.

Selon l’Institut Montaigne, environ 30% des 567 recommandations ont été mises en œuvre. Le Draghi Tracker lancé par la Joint European Disruptive Initiative (JEDI) affiche lui aussi des résultats peu convaincants pour l’instant : sur les 30 recommandations du rapport qu’ils jugent prioritaires, seules 26% sont appliquées en septembre 2026 (14% en septembre 2025).

Le constat converge : l’Europe avance, mais lentement comparé au rythme mondial. Désormais, le nouveau mot d’ordre des institutions est la simplification : pour se réveiller, il faut alléger les contraintes normatives qui ralentissent la compétitivité. Par exemple, le projet « EU Inc. » (aussi appelé 28ème régime) présenté par la Commission en mars dernier a pour ambition de mettre en place des règles uniques pour simplifier la réation d’entreprises et startups et contourner les difficultés liées aux fragmentations des 27 différents systèmes, point sur lequel insistait Draghi dans son rapport. Concrètement, il propose aux startups une forme l’entreprise européenne, optionnelle et unique : création en 48 heures, capital minimal d’un euro, procédures entièrement numériques.

Après des mois de négociations, le projet avance mais ne ressemble déjà plus à celui d’origine, et est critiqué des deux côtés. Les syndicats européens craignent qu’il soit exploité pour contourner le droit du travail : une entreprise pourrait s’immatriculer dans un État moins protecteur, ou compléter les salaires par des stock-options, faute d’interdiction claire. Les fondateurs de la campagne EU Inc. dénoncent l’inverse : à force d’ajouter des exceptions nationales, on risquerait de produire 27 versions du même cadre proposé, ce qui en ruinerait l’intérêt.

Le calendrier se tend aussi : la commission des affaires juridiques du Parlement n’a pas réussi à voter son rapport le 19 octobre, alors que l’accord était visé pour fin 2026. Surtout, ce projet ne répond pas aujourd’hui au vrai problème des startups européennes, soit le financement, les investissements des entreprises innovantes. Là est le soucis principal de la volonté d’application des recommandations de Draghi aujourd’hui : la volonté de simplifier est bien réelle, et elle a même pu se matérialiser dès janvier avec le nouveau paquet omnibus visant à alléger certaines contraintes de la PAC, mais on fait face à une mise en place partielle, voire symbolique de ces dernières.

De fait, l’Europe semble surtout agir lorsqu’elle est menacée. Les secteurs les plus exposés aux chocs récents comme la guerre en Ukraine ou les tensions avec la Chine restent les plus actifs : le Draghi Tracker affiche 35 % pour l’énergie et les matières premières, 25 % pour la défense, l’espace et l’IA, et 13 % seulement pour la santé. Pour le reste, André Loesekrug-Pietri, directeur scientifique de JEDI, a résumé la situation le 8 septembre : les institutions européennes sont devenues « des organisations de processus et non des organisations de résultats ». Selon lui, un tiers du programme ne demanderait pourtant que du courage politique.

La compétitivité ne peut pas être résumée à des normes et à des milliards : elle nécessite un budget commun, des décisions prises bien plus vite, et surtout un débat démocratique sur ce que les Européens veulent financer. Le problème aujourd’hui n’est donc plus du côté du diagnostic mais du côté de la décision : la Commission peut continuer de proposer des initiatives, d’annoncer des politiques ou de simplifier des procédures, mais il revient à un moment donné aux États membres de décider, de voter.