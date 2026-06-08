Reform UK : un test pour le Royaume‑Uni et ses relations avec l’Europe

De l’exception à la règle, il n’y a parfois qu’un scrutin. Grand gagnant des dernières élections locales outre-manche, Reform UK, le parti d’extrême-droite mené par Nigel Farage, s’impose désormais comme une force incontournable du paysage politique britannique. De leur côté, les travaillistes, menés par le premier ministre Keir Starmer, accusent le coup. Cette percée ne se limite toutefois pas au Royaume-Uni : elle s’inscrit dans une dynamique plus large, observable à l’échelle européenne puis mondiale. Quelles implications pour le Royaume-Uni et l’Europe ? L’heure est à l’analyse.

Reform UK ou la normalisation du souverainisme post-Brexit

Les résultats des dernières élections locales sont sans appel au Royaume-Uni. Le parti d’extrême-droite Reform UK en ressort comme vainqueur incontesté. Reform UK a remporté plus de 1 300 sièges municipaux en Angleterre, confirmant une percée électorale significative. Les travaillistes ont également subi une lourde défaite, cédant environ 1 100 sièges et de nombreux conseils historiquement ancrés à gauche. L’extrême-droite gagne du terrain au Royaume-Uni mais, en réalité, cela fait bien quelques années qu’elle s’implante dans un paysage politique traditionnellement bipartite.

En 2019, trois ans après le référendum sur le Brexit, le UKIP (“UK Independence Party”) se scinde en deux à la suite de désaccords internes notamment sur la conduite des négociations du Brexit. Nigel Farage et Catherine Blaiklock créent le Brexit Party au début de l’année 2019 en capitalisant sur les électeurs déçus non pas du Brexit lui-même, mais de sa mise en œuvre. Quelques mois plus tard, le parti remporte haut la main les élections européennes au Royaume-Uni avec 30,7% des suffrages devant les libéraux-démocrates pro-européens arrivés second avec 19,8% des suffrages. Une victoire pour Nigel Farage, ancien député européen souverainiste, incontournable outre-manche.

Après la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne, le 1er janvier 2020, le parti change de nom pour Reform UK en 2021 et Nigel Farage fait le choix d’en quitter la présidence pour se consacrer à ses autres activités majoritairement médiatiques. L’orientation politique de Reform UK est traditionnellement celle des partis nationalistes et souverainistes : politiques migratoires très restrictives, protection des frontières ou encore donner la priorité aux Britanniques. Comme l’indique le parti sur son site :

“Reform UK prône une Grande-Bretagne sûre d’elle, souveraine et prospère. Un pays qui récompense l’effort, fait respecter la loi, défend ses citoyens et croit en son avenir.” (traduit de l’anglais).

En ce sens, Reform UK ne constitue plus une force politique marginale, mais s’inscrit dans un processus de normalisation du souverainisme post-Brexit au sein du débat public britannique.

L’Ukraine, test de crédibilité pour Reform UK

S’il existe un niveau auquel Reform UK doit s’affirmer comme un acteur crédible et légitime, c’est bien celui de la scène européenne afin de se positionner comme futur parti de gouvernement avec une politique étrangère claire. Cependant, le conflit en Ukraine met en lumière certaines fragilités pour le parti en raison des positions ambiguës de Nigel Farage vis-à-vis de la Russie. En 2014, alors député européen, il s’était déclaré admirateur de Vladimir Poutine et estimait que l’Occident était responsable de la crise ukrainienne de 2014 en Crimée en raison de la volonté d’élargissement de l’OTAN. Un héritage politique difficile à assumer plus de dix ans plus tard.

Aujourd’hui, ses alliés tentent de relativiser ces déclarations, les présentant comme obsolètes ou sorties de leur contexte. Farage, ainsi que le parti par l’intermédiaire de son porte-parole, qualifient désormais la guerre en Ukraine de « la tyrannie monstrueuse de ce scélérat des plus malfaisants, Poutine » (traduit de l’anglais). Ce revirement vise à rassurer de potentiels partenaires européens, dans un contexte où le soutien à l’Ukraine est presque unanime au sein de l’Union. Pour autant, cette évolution ne suffit pas à dissiper les réticences : à Bruxelles, la méfiance persiste.

Face à Reform UK, l’Union Européenne entre anticipation et méfiance

Cette méfiance de Bruxelles se manifeste notamment à travers ce que certains observateurs ont qualifié de « clause Farage ». En janvier dernier, le Royaume‑Uni et l’Union Européenne négociaient un accord cherchant à assouplir certaines contraintes issues du Brexit pour les échanges de produits alimentaires. Ici, alors que le gouvernement de Keir Starmer cherche à approfondir le rapprochement avec l’UE, Nigel Farage défend une ligne souverainiste, laissant planer l’hypothèse d’un retrait immédiat en cas d’alternance politique.

C’est dans ces négociations qu’a donc émergé l’idée d’un mécanisme de compensation financière en cas de retrait du Royaume‑Uni. Selon le Financial Times, cette indemnisation vise à couvrir les coûts liés à la mise en place des dispositifs nécessaires à l’application de l’accord avec « les infrastructures et équipements, ainsi que le recrutement et la formation initiaux requis pour l’établissement des contrôles frontaliers ».

Cette « clause Farage » montre l’anticipation de la part de l’Union Européenne, soucieuse de se prémunir contre d’éventuels revirements politiques à Londres. Elle témoigne aussi de la persistance d’une méfiance à l’égard des forces souverainistes britanniques et, plus largement, des incertitudes entourant la fiabilité des futurs engagements du Royaume‑Uni vis-à-vis de ses partenaires européens.