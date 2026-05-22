« République populaire de Narva » - L’Estonie doit-elle désormais craindre une déclaration d’indépendance ?

Les informations évoquant un mouvement séparatiste sur Internet autour de la ville de Narva suscitent inquiétude et malaise en Estonie. Comment gérer cette prétendue menace en ces temps où l’impérialisme est redevenu un thème en Europe ? La situation réveille de vieux souvenirs de la manœuvre russe dans l’est de l’Ukraine en 2014 et ces informations suscitent des discussions au sein de l’opinion publique estonienne.

Le 11 mars, le portail indépendant estonien anti-propagande Propastop a émis un rapport sur l’émergence de comptes et de pages sur internet et les réseaux sociaux qui déclarent l’indépendance du comté de Viru-Est à l’est de l’Estonie ainsi que la ville de Narva qui s’y trouve.

« La République populaire de Narva » (russe : Нарвская Народная Республика), c’est le nom du groupe Telegram créé le 14 juillet 2025, qui, par son contenu séparatiste, suscite de vifs débats en Estonie. Quotidiennement, des memes avec une motivation politique y sont postés et la république populaire de Narva y est proclamée, souvent représentée avec un drapeau tricolore vert/noir/blanc. Ils sont vraiment inspirés du drapeau tricolore estonien et créent une polémique car l’État est sacré en Estonie.

Narva, le passé nous apporte le contexte

Depuis 1991, l’Estonie est devenue pour la seconde fois complètement indépendante. Précédemment, le pays fut occupé par l’Union soviétique comme les autres pays baltiques en 1940 et intégré de force à l’union des peuples soviétiques. La pensée soviétique n’a pas réussi malgré tout à s’installer dans la population mais a plutôt fait le contraire, car jusqu’à aujourd’hui l’époque de l’Union soviétique sous l’égide de Moscou est vue comme un traumatisme national.

La ville de Narva est un cas d’école de l’héritage de l’occupation soviétique en Estonie. Aujourd’hui plus de 95% de la population de la ville sont russophones. L’origine de cette situation : la troisième plus grande ville du pays a été, lors de la Seconde Guerre mondiale, entièrement détruite et a dû être reconstruite et repeuplée après la guerre. Afin de transformer les rebelles estoniens en citoyens soviétiques, Moscou avait décidé de réduire le nombre de citoyens estoniens au sein de la république populaire. Pour ce faire, des travailleurs russophones se sont installés dans les villes reconstruites des autres républiques populaires. Ces familles russophones ne sont pas toujours originaires de Russie mais par exemple d’Ukraine ou du Kazakhstan, cependant, leur identité soviétique était déjà plus affirmée.

Après la chute de l’URSS, ces familles sont restées en Estonie et avec elles, l’influence russe. Avec cela la maigre intégration d’une grande partie de ce groupe de population cause des débats politiques explosifs en particulier depuis l’invasion russe en Ukraine en février 2022. Beaucoup de russes ethniques ne parlent pas ou pas assez l’estonien ce qui réduit les chances d’accès à l’éducation et à l’ascension sociale. Beaucoup d’Estoniens ressentent cela comme un manque de respect pour leur culture et leur langue.

Le scénario de Narva – Un cas bien connu pour l’OTAN

Aussi dans l’opinion publique allemande, la ville de Narva est connue. Carlo Masala, chercheur en sécurité de l’université de la Bundeswehr à Munich a intégré la ville comme élément central de son livre : « Wenn Russland gewinnt » (Si la Russie gagne). Dans son scénario de fiction, la Russie occupe la ville estonienne frontalière. Le livre aborde par la suite, dans un contexte fictionnel, l’activation de l’article 5 du Traité de l’OTAN, et plus précisément l’obligation d’assistance mutuelle entre les partenaires de l’OTAN. Reste toutefois à voir si cela se concrétiserait réellement dans la pratique, dans le contexte d’un mouvement séparatiste à Narva et dans ses environs. Au moins depuis sa publication, le « scénario de Narva » — c’est-à-dire l’implication de la Russie dans la sécession de la ville du territoire estonien — fait également l’objet de discussions en Allemagne.

L’information suscite le débat

De telles initiatives sont par conséquent considérées comme une question sensible en Estonie ; c’est pourquoi le portail internet estonien Propastop - dédié à la sensibilisation contre la propagande — a publié un article à ce sujet. Toutefois, plutôt que de susciter les réactions escomptées, la publication du portail a déclenché un vaste débat au sein des médias estoniens.

Ainsi, le journaliste estonien Indrek Kiisler a critiqué le portail même qui a, par le biais de son article, le premier, attiré l’attention du grand public sur cette question. En conséquence, ce qui n’était au départ qu’une petite discussion de groupe sans importance a dégénéré en un scandale qui a même incité le Premier ministre estonien, Kristen Michal, à prendre la parole, selon Kiisler. Par ailleurs, ce dernier note qu’il reste difficile de déterminer si les comptes en ligne et les administrateurs de ces groupes ne sont que de simples « trolls » de l’Internet ou s’ils relèvent en réalité d’une propagande d’État orchestrée par la Russie. De son côté, le ministère estonien des Affaires étrangères est également intervenu sur X : « Narva, c’est l’Estonie. Point final. Nous voyons clair dans toutes les tentatives visant à nous diviser. »

Propastop a répondu aux allégations et a publié, le 16 mars, un communiqué dans lequel il a déclaré que la mission du blog est d’éduquer le public estonien au sujet des tentatives de propagande et qu’il ne partage pas les inquiétudes de Kiisler.

Quelle est la réalité de la menace d’une « République populaire de Narva » ?

Mais dans quelle mesure les autorités estoniennes doivent-elles craindre une sécession de leur territoire national ? Les craintes suscitées par les « petits hommes verts », un sujet maintes fois évoqué, reflètent-elles fidèlement la situation actuelle ? Grâce à un travail d’investigation, la plateforme en ligne estonienne The Baltic Sentinel spécialisée dans l’actualité de la défense en Europe du Nord-Est est parvenue à identifier les ressources et les effectifs se cachant derrière le groupe Telegram mentionné plus tôt. Ces découvertes ont révélé que cette chaîne séparatiste est, selon toute vraisemblance, gérée par un unique individu qui, non seulement dispose de moyens financiers limités, mais qui, de toute apparence, ne réside pas en Estonie. Par ailleurs, l’article du Baltic Sentinel affirme que les craintes d’une opération de renseignement dirigée depuis Moscou ne peuvent être étayées. Ces conclusions sont susceptibles de renforcer les critiques à l’égard des actions du portail Propastop.

En période d’instabilité politique, les médias, en particulier, assument une responsabilité particulière : celle de contextualiser l’information avec exactitude et de la vérifier avant publication. La couverture médiatique a inévitablement donné un coup de pouce au groupe Telegram. Alors que Propastop indiquait, dans son article original, que le groupe comptait « 60 à 70 membres », celui-ci en totalise désormais plus de 1 500 au moment de la fin de la rédaction de cet article (30/03/2026).

Néanmoins, la télévision d’État russe s’est désormais emparée du sujet et évoque ouvertement l’annexion de Narva. Il reste difficile de déterminer dans quelle mesure cela relève d’une tentative d’intimidation. Depuis plus de quatre ans, l’armée russe est mobilisée dans une guerre d’invasion en Ukraine ; le commandement militaire de Moscou peut difficilement se permettre de lancer une invasion immédiate des États baltes. Pourtant, bien que le débat en Estonie autour de cette couverture médiatique se soit progressivement apaisé, la situation à Narva demeure tendue.