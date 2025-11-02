Résultats des élections générales aux Pays-Bas : Victoire “surprise” du parti progressiste et pro-européen D66

Le mercredi 29 octobre ont eu lieu aux Pays-Bas des élections générales pour élire les membres de la Chambre des représentants ( Tweede Kamer , l’équivalent de l’Assemblée nationale en France). Ces élections font suite au retrait du parti néerlandais d’extrême droite PVV (Parti pour la liberté) de la coalition au début du mois de juin. En effet, le parti de Geert Wilders reprochait à la coalition quadripartite ses positions trop « laxistes » en matière d’immigration. Dans les urnes, les libéraux progressistes du parti D66 sont arrivés de justesse en tête mais devront négocier une large alliance pour espérer gouverner.

Le camp pro-européen défit les pronostics et l’emporte sur l’extrême droite !

Le parti centriste D66 (Démocrates 66) de Rob Jetten a provoqué la surprise lors de ces élections générales en arrivant en tête au coude à coude avec le PVV avec respectivement 16,9% et 16,7% des suffrages. D66 est le parti le plus susceptible de pouvoir former un gouvernement en raison de la défiance des autres partis politiques néerlandais à coopérer avec le PVV suite au retrait fracassant de celui-ci de la coalition gouvernementale en juin dernier. Tous les partis, même les conservateurs du VVD (Parti pour la liberté et la démocratie), ont affirmé ne pas vouloir former de coalition avec le parti de Geert Wilders. Rob Jetten pourrait donc devenir le plus jeune premier ministre des Pays-Bas à l’âge de 38 ans. Il est monté dans les sondages dans les derniers jours précédant les élections. Rob Jetten a fait campagne autour de la question du logement, avec un message et un programme optimiste et pro-européen ainsi qu’une très forte présence médiatique.

Un nouveau parlement à la composition morcelée

Lors de ces élections, est arrivé en troisième position le parti des libéraux-conservateurs VVD avec 14,2% des suffrages qui perd 2 sièges et en quatrième position l’alliance de la Gauche Verts/Travaillistes avec 12,7% des suffrages qui perd 5 sièges. La coalition de gauche, menée par l’ancien commissaire européen Frans Timmermans, a subi une grande désillusion avec ce résultat en demi-teinte. Alors qu’elle était assez bien placée dans les sondages précédant l’élection, Frans Timmermans a d’ailleurs démissionné de son poste de chef de la coalition le soir de l’annonce des résultats. Et enfin le 5ème parti avec un nombre significatif de députés est le parti de centre-droit Appel chrétien-démocrate (CDA) qui obtient 18 sièges soit 13 sièges de plus par rapport à 2023. Après eux, les autres partis font des résultats plus minimes, environ moins de 5% des suffrages chacun. En définitive, ce sont pas moins de 15 partis différents qui vont se partager les 150 sièges de la Chambre des représentants néerlandaise (Tweede Kamer).

De longues discussions vont être nécessaires afin de former une coalition gouvernementale solide et durable. Mais cela risque d’être un défi vu le morcellement du parlement, il est possible que les discussions durent plusieurs mois, le temps que les différents partis prêts à s’allier se mettent d’accord sur une ligne gouvernementale.

La coalition potentielle devra réunir au minimum 76 sièges pour assurer sa stabilité. Parmi les scénarios envisagés figure une alliance allant du VVD à la coalition de gauche en passant par le CDA, mais comme la cheffe politique du VVD, Dilan Yesilgöz, a déclaré ne pas vouloir former de coalition avec la gauche, ce scénario, bien que privilégié par Rob Jetten, paraît pour le moment relativement improbable. Un autre scénario envisagé serait une alliance de centre-droit regroupant le VVD, le CDA et le parti populiste JA21, mais cette configuration ne totaliserait que 75 sièges. À cette coalition pourrait s’ajouter le BBB (Mouvement agriculteur-citoyen), portant alors le total à 79 députés. Atteindre la majorité des 76 sièges s’annonce donc comme un défi particulièrement complexe pour D66.

Recul de l’extrême-droite par rapport aux élections de 2023

Ces élections montrent un recul fort de l’extrême-droite par rapport aux élections de 2023, qui perd donc 11 sièges mais reste le premier parti de la chambre des représentants à ex-æquo avec D66 avec respectivement 26 sièges dans cette nouvelle composition de 2025.

« Il s’agit d’un résultat électoral historique car nous avons montré non seulement aux Pays-Bas mais aussi au monde entier qu’il est possible de vaincre les mouvements populistes et d’extrême droite » a déclaré Rob Jetten, chef du parti D66 devant les journalistes.

Ces élections peuvent donc être vues comme une victoire face à l’euroscepticisme, et un bel espoir pour les autres pays aussi submergés ailleurs en Europe par les discours eurosceptiques et nationalistes. Enfin, il faudra observer ces négociations qui auront pour but de former cette coalition gouvernementale dans les prochaines semaines voire les prochains mois.