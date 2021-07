Retour sur les projets FARE et FIRE

Fondé en 1999, le réseau Fare (Football Against Racism in Europe) est une organisation-cadre qui réunit des individus et des organisations qui s’attaquent à la discrimination dans le football et utilisent ce dernier comme un moyen de promouvoir l’inclusion sociale, la diversité et l’égalité.

Notre engagement est basé sur le principe que le football, en tant que sport le plus populaire de la planète, peut être utilisé en faveur de la cohésion sociale, en surmontant les clivages dans la société et en renforçant des aspirations et valeurs communes. L’un des aspects importants de notre travail est de reconnaître la capacité du football à contribuer à l’inclusion des demandeurs d’asile et des réfugiés. Le football rassemble les personnes de cultures et d’origines différentes, et il appartient à nous tous, peu importe nos différences. Nous sommes convaincus qu’il y a un rôle à jouer à la fois pour les fédérations nationales mais aussi pour l’ensemble du milieu associatif. Le projet FIRE a été une opportunité pour ces organisations de collaborer activement autour de livrables concrets.

Un alliage intéressant

Le projet FIRE a ainsi aidé à établir un alliage intéressant entre des organisations de type « sport pour tous », des fédérations nationales de football, un Think tank et une institution de l’enseignement supérieur. À travers ce projet de deux ans, soutenu par le programme Erasmus+ Sport de l’Union européenne, nous souhaitions mettre en évidence le football en tant que discipline capable de démontrer et de favoriser la participation, la socialisation et l’accès au sport des demandeurs d’asile, des réfugiés et des migrants au niveau local.

Ces dernières années, l’augmentation des flux migratoires vers l’Europe a fait l’objet d’une couverture médiatique et politique considérable. Dans ce contexte, le projet FIRE a pour ambition de contribuer à l’accueil des nouveaux arrivants à travers le football. Le réseau Fare a décidé d’intégrer le projet afin de partager son savoir-faire dans la mise en œuvre et l’organisation d’activités dans ce domaine, acquis lors de la participation à d’autres projets Erasmus+ ou dans le soutien actif aux associations engagées en faveur des réfugiés. Ce soutien se matérialise notamment à travers les financements d’initiatives locales dans le cadre de notre grande campagne annuelle, désormais bien connue, des « #FootballPeople weeks ». Le réseau Fare dispose aussi d’un annuaire de clubs amateurs et professionnels qui offrent différentes activités de football à des réfugiés. Au sein du consortium FIRE, notre responsabilité a été de développer une approche méthodologique pour des organisations de terrain souhaitant s’engager dans ce type d’activités et d’événements.

Cette approche a été testée et appliquée concrètement dans le suivi de quatre projets pilotes en Belgique, en Roumanie, en Écosse et en Espagne. La procédure de candidature pour ces projets a été intégrée dans celle des activités de nos « #FootballPeople weeks ». Ces dernières sont, chaque année, mises en place avec l’objectif de réunir toutes les parties prenantes, les clubs et les joueurs, les minorités et les communautés concernées par la discrimination. Pendant les deux semaines de cette action, nous touchons plus de 150 000 individus de 60 pays différents, grâce à des événements et des activités qui visent le progrès social et qui prennent position contre toutes formes de discrimination et de racisme.

A travers ses quatre projets pilotes intégrés dans les « #FootballPeople weeks », le projet FIRE a touché plus de 1000 participants à lui seul, parmi lesquels 34% de réfugiés. Il a aussi permis la mise en relation d’acteurs associatifs et sportifs. En Roumanie par exemple, l’association ARCA (Forum Roumain pour les Migrants et les Réfugiés) et la Fédération Roumaine de Football (FRF) ont développé un partenariat durable à la suite de ce projet-pilote qui, a déjà débouché sur d’autres projets concrets.

Un autre excellent exemple est la série d’activités mises en place par les Dragones de Lavapiés, une association citoyenne dynamique ancrée dans le quartier éponyme de Madrid. Dans le cadre de leur projet-pilote FIRE, les Dragones se sont associés au Musée National d’Anthropologie afin d’organiser plusieurs ateliers de sensibilisation aux valeurs de vivre-ensemble, de fair-play et de diversité.

Au-delà de la mise en œuvre de ces activités, ces projets nous ont permis d’enrichir notre connaissance sur les besoins, les capacités et les expériences des organisations participantes – de précieux enseignements susceptibles d’inspirer d’autres projets.

Quelle suite pour FIRE ?

Ce que le réseau Fare a particulièrement apprécié dans le projet FIRE, ce fut l’attention portée à l’encouragement et à la mise en capacité d’acteurs de terrain bénévoles désireux de s’engager avec des réfugiés ou d’autres groupes minoritaires. Notre expérience nous a permis de contribuer à l’évaluation des besoins (le premier livrable du projet FIRE) et à l’élaboration collective de l’outil de formation en ligne (MOOC FIRE), notamment en ce qui concerne les compétences et savoir-faire visés. Maintenant que le MOOC FIRE est en ligne, nous allons le disséminer au sein de toute notre communauté à travers le continent, afin de faire connaître et fructifier les résultats du projet.

Dans cette perspective, le réseau Fare est d’autant plus heureux de faire à nouveau partie du projet FIRE+, qui prend la suite de ce projet et qui intègre un pool de partenaires (existants et nouveaux) motivés à approfondir le sujet. Ce projet nous permettra plus précisément, à partir des résultats tangibles du projet FIRE, d’aller plus loin en portant une attention particulière aux femmes et aux mineurs non-accompagnés, deux groupes particulièrement vulnérables. Nous souhaitons inspirer autant d’entraîneurs, d’éducateurs, de travailleurs sociaux et de clubs amateurs et professionnels que possible, afin de démarrer, poursuivre ou développer leur travail avec les réfugiés. Nous espérons ainsi qu’un grand nombre de personnes trouveront, à leur tour, le chemin d’un club de football.

Par Niels Van Muijden, responsable de programmes, Réseau Fare