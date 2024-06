Revue de presse : Le changement climatique : un sujet brûlant au sein de l’Union Européenne

Le dérèglement climatique est l’un des principaux défis que doivent affronter les gouvernements. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) alerte dans son 6ème rapport, que le réchauffement de la planète atteindra 1,5°C par rapport à l’époque pré-industrielle d’ici 2030, et ce peu importe les actions mises en place. Il conseille aux décideurs politiques d’agir immédiatement pour contenir ce réchauffement en dessous de 2°C.

L’Union européenne, 4ème émetteur de gaz à effet de serre dans le monde, est l’une des parties signataires de l’accord de Paris sur le climat de 2015. À ce titre, elle s’engage à réduire ces émissions. En 2021, c’est la neutralité carbone d’ici 2050 qui est annoncée. Les débats environnementaux sont donc au cœur de l’activité des institutions européennes.

Le 28 novembre 2019, à quelques jours de la prise de fonctions d’Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne, le Parlement européen vote l’état d’urgence climatique au sein de l’Union. Texte symbolique adopté à 429 pour et 225 contre, il emboîte le pas aux pays qui avaient déjà déclaré l’état d’urgence climatique comme la France. Cette décision sert d’introduction au programme écologique ambitieux que souhaite mettre en place la future commission présidée par Ursula von der Leyen.

Afin de concrétiser la volonté de mettre les enjeux écologiques au cœur de son mandat, la Commission von der Leyen a présenté un pacte vert pour l’Europe, qui contient diverses mesures concrètes pour faire face à l’urgence climatique. Une des mesures centrales de ce pacte : planter 3 milliards d’arbres d’ici 2030.

En 2023, l’Union européenne a acté l’interdiction de la vente de véhicules à moteur thermique à partir de 2035. Si cette décision répond à l’appel des organisations non gouvernementales telles que Greenpeace qui alertait sur les fortes émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’industrie automobile, elle présente certaines limites.

Le secteur des transports et notamment aériens est l’un des plus polluants. Si la décarbonation semble être la solution préconisée par les institutions, il semblerait qu’une réglementation s’impose. Un enjeu qui est de taille et dont la solution ne peut que se trouver à l’échelle européenne.