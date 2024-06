Revue de presse - Les menaces de l’extrême droite européenne

88, c’est le nombre de députés d’extrême droite du Rassemblement national qui siègent à l’Assemblée nationale depuis 2022. Depuis la précédente législature, ce nombre a été multiplié par 11.

Fondé en 1972 sous le nom de Front national par le groupuscule fasciste Ordre nouveau grâce à d’anciens membres des Waffen-SS et de l’OAS, le Rassemblement national gagne en popularité élections après élections.

Politique migratoire mortifère, recul dans l’accès aux droits pour les plus précaires, régression des combats féministes ou encore attaques des droits LGBTQ, la mise en œuvre d’une idéologie nationaliste et identitaire est à observer au niveau français et européen.

En effet, à l’approche des élections européennes de juin prochain et alors qu’en France, la liste du Rassemblement national est largement en tête des sondages, l’analyse politique de l’extrême droite française requiert aussi une attention toute particulière à ses alliés européens.

En cette semaine pré-électorale, Le Taurillon vous propose quelques articles pour s’informer sur l’extrême droite européenne.

En Italie, depuis l’accession au pouvoir de Giorgia Meloni, cheffe du parti héritier de Mussolini, les atteintes aux droits des femmes et des minorités sont de plus en plus fréquentes. Le 16 avril 2024, sous l’impulsion du gouvernement, la Chambre des Députés a voté un amendement pour permettre aux militants anti-IVG de pénétrer dans les cliniques.

À l’issue d’une campagne ponctuée de saillies islamophobes et racistes, la formation d‘extrême droite conduite par Geert Wilders est arrivée en tête des élections législatives en novembre 2023.

Alors que l’Irlande était relativement épargnée par l’extrême droite, depuis plusieurs années, plusieurs formations ont fait leur apparition dans le débat public. En cristallisant les tensions autour de l’immigration, elles ont mené à d’importantes violences à Dublin au mois de novembre 2023.

La croissance prévue par les sondages d’opinion du groupe Identité et Démocratie laisse présager de plus fréquentes alliances entre la droite et l’extrême droite au Parlement européen. En devenant un pivot des majorités au Parlement, le groupe d’extrême droite pourra influencer l’issue des scrutins.