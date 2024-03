Robert Badinter : Architecte des liens Franco-Roumains honorablement salué en Roumanie

Le 9 février 2024 marque un jour de deuil avec le décès de Robert Badinter, avocat émérite, homme politique engagé et fervent défenseur des libertés fondamentales. La France se souvient avec émotion et respect d’un homme qui a façonné l’Histoire en menant la lutte contre la peine de mort, aboutissant à son abolition en France en 1981. Mais son impact transcende les frontières françaises laissant derrière lui un héritage indélébile de courage et de détermination dans le monde entier. Ces ambitions et ses engagements sur des valeurs fondamentales des droits de l’Homme ont eu un retentissement mondial et ont inspiré des mouvements similaires dans de nombreux pays, y compris la Roumanie. L’implication de Robert Badinter dans les relations franco-roumaines est indéniable, et méconnue. Cette implication est marquée par les contributions historiques de M. Badinter, saluées à travers des hommages émouvants qui lui sont adressés dans tout le pays roumain.

Les racines roumaines de Robert Badinter : un héritage familial profond

Dans une interview poignante accordée à Weekend Adevărul en août 2022, Robert Badinter offre un aperçu émouvant de ses liens personnels avec la Roumanie et la Bessarabie, ainsi que de son engagement professionnel et politique. Issu d’une famille originaire de la région de Teleneşti en Bessarabie (Moldavie actuelle), Badinter évoque son attachement profond à cette terre malgré le silence relatif de ses parents sur leurs origines. Sa grand-mère Idiss fut celle qui lui transmettra le plus d’informations sur la Bessarabie, un héritage qu’il gardera en lui. Mais il sera aussi marqué par une tragédie familiale déchirante. Son père est mort au camp de Sobibor et son oncle à Auschwitz lors de la Shoah. À l’âge de 14 ans, il a même risqué d’être arrêté lui-même en allant chercher son père. Cette période d’occupation allemande et de persécution des Juifs a laissé des cicatrices indélébiles chez ceux qui l’ont vécue, y compris Badinter qui l’a forgé pour se battre contre les discriminations de tout genre.

Sa première visite en Roumanie s’est déroulée sous le régime communiste de Ceaușescu. Lors de son séjour en Bessarabie à l’époque de Gorbatchev, Badinter a été surpris par la diversité des paysages, loin de l’image de « grenier » qu’il avait en tête, découvrant des collines et des vignobles rappelant la Bourgogne, une expérience qui l’a intimement marqué. Bien que sa famille n’ait jamais eu la nationalité roumaine, Badinter exprime un fort attachement pour le peuple roumain, qu’il a eu l’occasion de découvrir lors de plusieurs visites à Bucarest et dans les régions montagneuses de Roumanie, notamment après la chute de Nicolae Ceaușescu. Il y a trouvé un réconfort, surtout dans la beauté naturelle des Carpates, dont les forêts l’ont profondément marqué par leur charme extraordinaire, restant gravées dans son cœur. Ces souvenirs et ces expériences forgent la relation intime et complexe de Robert Badinter avec la Roumanie, témoignant de son héritage familial, de son engagement pour la justice et de son admiration pour la nature.

Engagement politique en Roumanie : une contribution à l’édification d’une Société démocratique

Depuis les années 1970, Robert Badinter a été un acteur majeur dans le renforcement des relations entre la France et la Roumanie, laissant derrière lui un héritage durable qui continue d’inspirer et de guider les efforts de coopération entre les deux pays. Le rôle de Badinter dans l’abolition de la peine de mort en France a été salué par de nombreux partisans de la révolution anti-communiste roumaine de décembre 1989, qui ont exprimé leur admiration pour la décision courageuse de la France et ont manifesté leur intention de se battre pour les droits fondamentaux de l’Homme. Après la chute du régime communiste en 1989 avec la dernière peine de mort symbolique du président roumain Nicolae Ceausescu et de son épouse Elena, la Roumanie a entrepris des réformes politiques et juridiques majeures pour construire une société démocratique et respectueuse des droits de l’Homme. Robert Badinter a joué un rôle crucial dans cette période de transition. Son expérience en tant que juriste émérite et son engagement en faveur de l’État de droit ont été précieux pour les réformateurs roumains.

En 1991, à la demande du président François Mitterrand, Badinter s’est vu confier une mission importante en Roumanie : contribuer à l’élaboration de la Constitution roumaine. Cela témoigne de son engagement envers la construction d’une société démocratique dans ce pays d’Europe de l’Est. Le 23 février 2024, le Conseil Constitutionnel de la Roumanie a rendu hommage à Robert Badinter pour son rôle dans la consolidation de l’État de droit dans le pays. Dans une déclaration officielle, le Conseil a salué son dévouement à la cause de la justice et de la liberté, reconnaissant ainsi son influence positive sur le développement institutionnel de la Roumanie post-communiste. Robert Badinter a été également un ardent défenseur de l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. Il a plaidé en faveur de l’intégration européenne de la Roumanie en soulignant l’importance de cette démarche pour consolider les réformes démocratiques et économiques dans le pays. Son soutien a contribué à sensibiliser l’opinion publique européenne à l’importance de l’élargissement de l’UE vers les pays de l’Europe de l’Est.

Héritage académique

Par le biais de ses écrits, de ses discours et de ses interactions avec les universitaires et les praticiens du droit en Roumanie, Badinter a contribué à façonner la culture juridique du pays. Son plaidoyer en faveur des droits de l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit a inspiré de nombreux juristes et intellectuels roumains à poursuivre ces idéaux dans leur propre travail.

Le Collège Juridique Franco-Roumain d’Études Européennes, institution créée sous l’impulsion de Badinter lui-même, témoigne de son engagement en faveur de la coopération juridique, mais aussi académique, entre la France et la Roumanie. Cette institution, qui vise à former les juristes et les dirigeants de demain dans l’esprit des valeurs européennes, perpétue l’héritage de Badinter en cultivant l’excellence académique et en favorisant les échanges culturels et intellectuels entre les deux pays.

En hommage à cet homme d’exception, le Collège Juridique a observé une minute de silence, le 12 février, pour exprimer sa reconnaissance éternelle envers celui qui a tracé la voie vers la création de cette institution et qui a contribué à la construction d’une communauté académique unie par la recherche de l’excellence et du progrès. Le Collège juridique organisera avec le Lycée français Anna de Noailles une conférence en hommage à Robert Badinter qui se tiendra le 27 mars 2024 au Lycée français. Les élèves du Lycée présenteront des exposés sur la vie de Badinter, tandis que les étudiants du Collège sélectionnés aborderont des sujets tels que sa contribution à la rédaction de la Constitution roumaine de 1991 ou son impact sur le droit international pénal.

Par ses nombreux hommages émanant de diverses milieux, que ce soit universitaire ou institutionnelle, la disparition de Robert Badinter laisse un vide immense dans le paysage juridique et politique français, mais aussi roumain et européen. Son engagement en faveur des droits de l’Homme et de la justice restera gravé dans les mémoires, et son héritage continuera d’inspirer les générations futures à défendre les valeurs qui lui étaient chères dans le monde entier y compris en Roumanie, son pays de cœur.