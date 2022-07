“Samo Sloga Srbina Spašava” : histoire du drapeau de la Serbie

Le traditionnel rouge-bleu-blanc

Comme tous les pays peuplés de Slaves, le drapeau reprend le code couleur du pan-slavisme, à savoir trois bandes dans l’ordre de couleur rouge, bleu et blanche. Respectivement, ces couleurs représentent le peuple slave, la bourgeoisie et la noblesse. Le drapeau d’État comprend les armoiries traditionnelles du pays, héritage de son passé royal avec un aigle bicéphale (héritage de la première lignée historique régnante, à savoir la dynastie Nemanjic), montée d’une couronne. En son centre réside une croix byzantine, en rappel de la religion orthodoxe majoritaire dans le pays, et quatre symboles en forme de "c" (correspondant à la lettre "s" dans l’alphabet cyrillique) dont la signification est en réalité la devise du peuple serbe : "Samo Sloga Srbina Spasave", en version française, "seule l’union sauvera les Serbes". Bien que le pays ne soit plus une monarchie depuis la Seconde Guerre mondiale, la couronne a été maintenue, en signe de rattachement à l’histoire de ce territoire. Enfin, le drapeau civil, version du drapeau officiellement adopté pour l’utilisation de celui-ci par les citoyens, comporte le même code couleur, sans les armoiries décrites précédemment. Son utilisation est courante sur les bâtiments publics et divers ministères utilisent les armoiries du drapeau (avec quelques variantes) pour leur reconnaissance, notamment le ministère de l’intérieur ou encore de la police militaire.

Un drapeau ballotté par l’histoire

L’histoire de ce drapeau est néanmoins mouvementée car à la suite de la Seconde Guerre mondiale et l’avènement du maréchal Tito, les armoiries royales sont abandonnées au profit de l’étoile rouge socialiste, montrant un rapprochement avec le pouvoir soviétique de l’époque. Tito en fera fit quelques années plus tard (créant le mouvement des non alignés), mais gardera le modèle et l’idéologie soviétique ainsi que cette étoile au centre des couleurs slaves. Puis lors des premiers éclatements de la Yougoslavie ce drapeau changea au profit de trois bandes horizontales dans l’ordre bleu-blanche-rouge, en supprimant donc l’étoile rouge communiste, pour enfin arriver à la version actuelle. Le Monténégro, alors encore rattaché à la Serbie, utilisait une version similaire mais avec une longueur plus prononcée et un bleu plus pâle, qui rappelait moins la population slave que la Méditerranée. Le code couleur horizontal rouge-bleu-blanc est aussi utilisé par d’autres entités comme le drapeau de la République Serbe de Bosnie y est semblable avec un bleu nuancé plus clair, ou encore celui de l’Église Serbe Orthodoxe y est semblable, à la différence qu’il est plus long et orné en son centre de la croix byzantine entourée par les quatre "c", rappelant la devise du pays, ces ornements étant en couleur doré. Le pavillon prévu pour le Président de la République réutilise les couleurs et les symboles sous format carré, avec un liseré composé de “dents” bleues, blanches et rouges, “dentition” que l’on retrouve sur certains drapeaux présidentiels, notamment celui de la Hongrie voisine.