Serbie, un an de manifestations et symptôme d’une crise de confiance démocratique

OPINION. Depuis plus d’un an, la Serbie est traversée par une mobilisation citoyenne régulière, parfois massive, mais rarement suivie de changements institutionnels tangibles. Loin de constituer un épisode conjoncturel, ces manifestations s’inscrivent dans une dynamique plus profonde, révélatrice d’un malaise démocratique structurel. Elles interrogent à la fois l’évolution du système politique serbe et la capacité de l’Union européenne à défendre ses standards démocratiques dans son voisinage immédiat.

Une contestation sans événement fondateur unique

Contrairement à d’autres mouvements de protestation en Europe, la mobilisation serbe ne repose pas sur un événement déclencheur unique. Elle est le résultat d’une accumulation de tensions perceptibles depuis plusieurs années. La concentration progressive du pouvoir exécutif entre les mains du président Aleksandar Vučić, au pouvoir depuis 2014 (comme chef du gouvernement puis président depuis 2017), l’affaiblissement du rôle du Parlement, la politisation de certaines institutions indépendantes et la domination de l’espace médiatique par des acteurs proches du pouvoir ont nourri un sentiment croissant de dépossession civique. Mais elle a aussi trouvé sa résurgence dans l’effondrement d’une structure métallique à la Gare de Novi Sad, le 1er novembre 2024. Cet accident a provoqué la mort de seize personnes dont des enfants et a choqué tout un pays. Ce qui a matérialisé toute la colère et la frustration des Serbes vis-à-vis de leur classe dirigeante, accusés de laxisme.

Dans ce contexte incandescent, les élections, bien que régulières, sont de plus en plus perçues par une partie de la population comme insuffisantes pour garantir une alternance réelle. Le cadre démocratique demeure intact mais son fonctionnement est jugé de moins en moins représentatif. La contestation naît ainsi moins d’un rejet du système démocratique que du sentiment que celui-ci ne permet plus une expression politique effective.

La rue comme espace de substitution politique

Face à l’érosion de la confiance institutionnelle, la rue devient un espace central d’expression politique. Historiquement, la population serbe a toujours pu montrer sa colère grâce à de grandes manifestations. C’est un ancrage durable depuis des décennies et ceux-ci rassemblent des profils hétérogènes. Citoyens non encartés, étudiants, organisations de la société civile, figures publiques issues du monde culturel ou sportif. Cette diversité constitue à la fois une force et une limite.

Elle confère au mouvement une légitimité civique large, mais complique sa structuration politique lui permettant de peser comme levier de décision auprès du pouvoir. L’absence de programme unifié ou de leadership clairement identifié rend aussi la contestation difficilement traduisible en alternative institutionnelle. Le pouvoir peut ainsi tolérer la mobilisation dès lors qu’elle ne va pas plus dans ses prérogatives. En s’appuyant sur des institutions conçues pour absorber la contestation sans en modifier les équilibres fondamentaux. Idéal donc pour couper court à toute velléité de réforme face à des adversités disséminées dans le temps et leurs objectifs.

Un exécutif centralisé et une opposition fragmentée

Le pouvoir serbe repose sur une forte personnalisation de l’exécutif et un contrôle étendu de l’agenda politique. Cette centralisation ne s’accompagne pas d’une répression massive, mais d’une gestion stratégique de la contestation. La reconnaissance formelle du droit de manifester est maintenue mais elle est couplée à une faible réactivité institutionnelle pour donner des solutions et comprendre les enjeux.

Dans le même temps, l’opposition politique reste fragmentée et peine à incarner une alternative crédible et unifiée. Ce déséquilibre renforce le sentiment d’impasse démocratique. La contestation est visible, mais elle ne semble pas en mesure de provoquer un changement par les canaux institutionnels existants.

Le cas Vladimir Štimac : un signal symbolique fort

C’est dans ce contexte qu’est intervenue l’arrestation de Vladimir Štimac le 5 novembre dernier à Belgrade. Ancien joueur international de basketball de 2m11, passé notamment par les clubs de Malaga en Espagne, Anadolu Efes et Fenerbahçe en Turquie et l’Etoile Rouge de Belgrade, Vladimir Štimac est une des figures du basket serbe des années 2010-2020. Membre d’une génération de joueurs qui a glané trois médailles d’argent avec sa sélection nationale dans des compétitions internationales, dont une aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, c’est une figure publique reconnue au pays. Engagé aux côtés des manifestants, Štimac ne représente ni un leader politique établi ni une figure partisane centrale. Et pourtant, la police n’a accordé aucun poids à sa carrière internationale : menotté, l’ancien joueur a vu son image faire le tour des réseaux sociaux. Son profil, sportif populaire, hors du champ politique traditionnel, confère à son interpellation une portée symbolique particulière.

Sans constituer un tournant autoritaire brutal, cet épisode agit comme un signal politique. Il élargit le spectre des acteurs potentiellement exposés aux conséquences de l’engagement civique et renforce l’idée que la contestation, même pacifique et non partisane, peut entraîner un tribut personnel. Ce type de signal dissuasif, déjà observé dans d’autres contextes européens en tension démocratique, contribue à l’installation d’un climat de prudence, voire d’autocensure de la part de certaines franges des manifestants.

Une mobilisation durable mais sous pression

La persistance des manifestations sur plus d’un an témoigne aussi d’un ancrage profond de la contestation. Toutefois, cette durée expose également le mouvement à un risque d’essoufflement sur la durée. Sans relais institutionnels clairs ni perspectives politiques tangibles, la mobilisation peut perdre en intensité ou se fragmenter.

Le pouvoir, de son côté, mise sur le temps long. En évitant une confrontation frontale, il cherche à banaliser la contestation, à la transformer en bruit de fond politique plutôt qu’en facteur de changement. Cette stratégie repose sur l’idée que la stabilité institutionnelle, même contestée, finira par l’emporter sur la pression de la rue.

L’Union européenne face à ses ambiguïtés

Et l’Europe dans tout cela ? La réaction de l’Union européenne à cette mobilisation prolongée demeure mesurée. Officiellement candidate à l’adhésion depuis mars 2012, la Serbie continue de bénéficier d’un dialogue politique soutenu avec Bruxelles, largement structuré autour des impératifs de stabilité régionale et de gestion des équilibres géopolitiques dans les Balkans occidentaux.

Cette approche pragmatique rappelle les ambiguïtés déjà observées face à certaines dérives internes à l’Union. Le discours européen sur l’État de droit se heurte à la réalité politique. Une fois les mécanismes illibéraux installés, les marges de pression apparaissent limitées, souvent tardives et peu lisibles pour les sociétés civiles concernées.

En Serbie, cette prudence est perçue comme un double discours. Elle affaiblit la crédibilité de l’Union en tant que garante des valeurs démocratiques et alimente un sentiment de désenchantement européen parmi les manifestants.

La Serbie comme laboratoire d’étude de l’illibéralisme

À bien des égards, la Serbie fonctionne aujourd’hui comme un laboratoire d’étude de l’illibéralisme européen. À la différence des États membres, elle n’est pas soumise à des mécanismes de sanctions internes, mais elle bénéficie néanmoins d’un dialogue politique avancé avec Bruxelles. Cette position intermédiaire lui offre une marge de manœuvre significative pour consolider un modèle de gouvernance hybride. Électoral certes mais peu pluraliste, institutionnel oui, mais faiblement contrôlé. Les manifestations révèlent donc les tensions internes de ce modèle. Elles montrent qu’une partie de la société refuse cette normalisation de l’illibéralisme, mais peine à trouver des relais efficaces, tant au niveau national qu’européen.

Un enjeu qui dépasse le cadre national

Après plus d’un an de mobilisation, la question centrale n’est plus uniquement celle de l’avenir démocratique de la Serbie. Elle concerne la cohérence du projet européen dans son ensemble. En tolérant durablement des dérives au nom de la stabilité, l’Union européenne contribue, volontairement ou non, à redéfinir ses propres standards démocratiques.

La situation serbe rappelle ainsi que l’illibéralisme n’est pas une anomalie extérieure à l’Europe, mais une tentation structurelle de ses systèmes politiques. Ignorer ce phénomène à la longue, c’est accepter qu’il se banalise et reconnaître implicitement que l’État de droit, base fondamentale des valeurs de l’UE, cesse d’être une exigence. Pour simplement devenir une variable d’ajustement sur l’autel des enjeux politiques de certains dirigeants ou partis pour qui, il est urgent de ne rien faire.