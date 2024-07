« Députés européens, engagez-vous pour un Europe qui protège » Tribune signée par plus de 500 personnes

Le 24 février 2022 marque une nouvelle étape dans la montée des périls qui menacent notre continent. L’agression russe contre l’Ukraine a fait comprendre aux Européennes et aux Européens combien le monde avait changé. Les démocraties se sont activées pour prendre des sanctions contre le pouvoir russe, fournir des armes et des formations militaires à l’Ukraine, accueillir ses réfugiés. Malheureusement, nous constatons que le soutien fourni actuellement par l’Union européenne n’est pas suffisant sans celui des Etats-Unis.

Face à ces risques, nous, citoyennes et citoyens européens, sommes convaincus de la nécessité pour l’Union Européenne d’agir de manière unie et cohérente.

Nous voulons des leviers démocratiques pour orienter notre destin commun. Nous voulons que l’Union se dote d’une politique extérieure commune pour porter nos valeurs, défendre nos intérêts et éteindre les foyers de conflits qui ne cessent de se multiplier. Nous avons besoin, pour assurer notre sécurité et notre défense, d’une force armée commune, gouvernée par des institutions démocratiques.

Notre sécurité collective dépend de notre capacité à nous doter d’un gouvernement européen, issu d’une démocratie mature impliquant les citoyennes et les citoyens européens à travers le Parlement et les Etats membres réunis en Sénat européen. Les citoyennes et citoyens ont demandé une telle évolution lors de la consultation de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Le Parlement européen a immédiatement relayé ces propositions afin que nous nous dotions d’institutions à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui : un véritable gouvernement européen - une Commission rénovée - responsable devant le Parlement disposant d’un droit d’initiative législative et un vote à la majorité simple ou qualifiée sur l’ensemble des compétences européennes au Conseil représentant les Etats membres.

Le 9 juin 2024, les élections européennes ont eu lieu. Pour la 10ème fois depuis 1979, nous avons choisi nos représentantes et représentants au Parlement européen. Que de chemin parcouru depuis le rêve d’une Europe unie émis par des réseaux de Résistance au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Nous avons voté en conscience pour que l’Union européenne soit capable d’assurer son rôle de moteur sur les politiques continentales, en garantissant l’autonomie des Etats, des régions, et collectivités sur les sujets qui les concernent. Nous avons voté pour des candidates et des candidats convaincus que seule une démocratie parlementaire européenne, pleinement investie sur les sujets ayant trait aux relations extérieures, à la défense et la sécurité commune, à la monnaie et l’économie, à la conduite de la transition écologique, puisse assurer notre capacité à orienter notre destin

Mesdames et Messieurs les députés et députées européens, nous, membres de la société civile, citoyennes et citoyens pour l’Europe, attendons de votre part, dans votre mandat, un engagement et une ambition forte pour une Europe fédérale unie, démocratique et résiliente, capable de nous protéger.