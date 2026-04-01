Strasbourg : quand le transfrontalier transforme les municipales en enjeu européen

Dans une ville comme Strasbourg, les élections municipales comportent une dimension supplémentaire : celle de la coopération transfrontalière. Située au cœur d’un espace frontalier dynamique, Strasbourg s’inscrit dans une région particulièrement ouverte sur ses voisins européens. La région Grand Est, qui totalise près de 800 kilomètres de frontières et compte plus de 203 000 travailleurs frontaliers , constitue d’ailleurs la deuxième région exportatrice de France.

Historiquement, les élections municipales mobilisent une part importante des citoyens et enregistrent généralement des taux de participation élevés. Cette mobilisation s’explique notamment par la proximité entre les élus locaux et la population. Les décisions prises au niveau municipal touchent directement le quotidien des habitants, qu’il s’agisse d’urbanisme, de transports, d’éducation ou encore de services publics. À mesure que l’échelle de l’élection s’élargit, la participation tend d’ailleurs à diminuer, signe de l’importance du lien direct entre les électeurs et leurs représentants locaux.

Ainsi, ces élections constituent un enjeu majeur pour la démocratie locale : quels programmes sont proposés aux citoyens ? Quelles mesures concrètes seront mises en œuvre ? Et quels objectifs les candidats souhaitent-ils fixer pour l’avenir de leur ville ?

Le caractère transfrontalier de la ville de Strasbourg ne constitue pas seulement un atout : il pose aussi des défis spécifiques et redéfinit les priorités de l’action municipale. Les questions de mobilité entre les villes frontalières, de coopération institutionnelle entre collectivités ou encore de développement économique commun prennent ainsi une importance particulière.

Dans ce contexte, les candidats ont été nombreux à Strasbourg : pas moins de douze têtes de liste ont défendu leur vision de la ville lors du scrutin du 15 mars. À l’issue du premier tour, quatre d’entre elles se sont qualifiées pour le second tour. À l’issue du second tour, Catherine Trautmann s’est imposée avec 37 % des suffrages, à la tête d’une alliance avec Jakubowicz. Elle a devancé Jeanne Barsheignan (31,7 %) et Jean-Philippe Vetter (31,29 %) dans un scrutin particulièrement serré.

Strasbourg et le Rhin supérieur : vers quelles collaborations ?

Entre le 3 février et le 2 mars 2026, le Mouvement européen Alsace, les Jeunes Européens - Strasbourg et plusieurs partenaires implantés à Strasbourg (CEC, Alda, Euradio) et à Kehl ont mené cinq entretiens avec les principaux candidats à la mairie de la capitale européenne. Les échanges ont principalement porté sur les questions de coopération européenne et transfrontalière.

Toutefois, ces enjeux ont souvent été abordés avec prudence par les candidats, révélant à la fois leur importance et les limites de l’action municipale en la matière.

Strasbourg face au retour des frontières

L’actualité récente a remis au cœur du débat la question des frontières. La mise en place de contrôles à la frontière allemande, décidée par le gouvernement fédéral allemand en septembre 2024 et reconduite depuis, marque une rupture avec l’image d’ouverture associée à cet espace. Contrôles dans les trains, à la sortie du tram à Kehl ou sur les axes routiers : ces pratiques sont redevenues le quotidien de nombreux habitants.

En novembre 2025, une étude publiée par l’Université de Maastricht a mis en évidence les conséquences de cette politique : des pertes économiques significatives, mais aussi des difficultés accrues pour les travailleurs frontaliers et des interrogations en matière de droits fondamentaux.

Face à cette situation, les marges de manœuvre des acteurs locaux restent limitées. La décision relevant du niveau fédéral allemand, la ville de Strasbourg ne peut agir directement sur sa remise en cause. Les candidats ont privilégié des positions d’influence et de coopération.

Catherine Trautmann a proposé par exemple la création d’une collectivité européenne du territoire afin de limiter le recours à ce type de mesures. Pierre Jakubowicz, soutenu par Horizons, a défendu quant à lui un renforcement de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, aujourd’hui limité dans ses capacités d’action. Dans les faits, un consensus se dégage : la municipalité doit s’appuyer sur ses partenaires allemands pour porter ces enjeux auprès des échelons nationaux.

Améliorer l’espace de vie transfrontalier

Malgré ces tensions, la coopération transfrontalière demeure active. Ses limites ont toutefois été mises en lumière, notamment depuis la crise du Covid-19.

Le gouvernement français a récemment réinvesti ces questions. Lors des assises nationales de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) en novembre 2025, une cellule interministérielle dédiée a été annoncée. Un rapport parlementaire, remis par la députée Brigitte Klinkert au printemps 2025, souligne également les obstacles rencontrés par les travailleurs frontaliers et formule plusieurs propositions. Dans ce contexte, Strasbourg apparaît en première ligne pour promouvoir une approche intégrée des politiques publiques à l’échelle transfrontalière. Les candidats s’accordent sur ce point : ces politiques doivent être pensées au-delà des seules frontières administratives de la ville.

Certaines propositions se distinguent néanmoins. Florian Kobryn a suggéré l’installation de “référents Europe” au sein des administrations locales afin d’ancrer une culture transfrontalière dans les services publics. Pierre Jakubowicz a insisté, lui, sur la nécessité de mobiliser les outils juridiques existants, comme le droit à l’expérimentation ou encore le “droit d’option” prévu par le traité d’Aix-la-Chapelle, permettant d’appliquer le droit du pays voisin à certaines situations concrètes.

Si plusieurs candidats mettent en avant le rôle de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, la question du fonctionnement et du financement des institutions transfrontalières reste relativement peu abordée, malgré son importance.

La victoire de Catherine Trautmann marquant un basculement, ouvre une nouvelle séquence pour Strasbourg. Dans une ville où l’Europe et les enjeux transfrontaliers occupent une place importante, la capacité des futurs élus à s’en saisir constituera un élément déterminant pour l’évolution des coopérations dans cet espace européen singulier.