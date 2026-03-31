Surcapacités chinoises : l’industrie européenne à l’épreuve

Après le choc inflationniste consécutif à la crise énergétique de 2022-2023, les économies européennes semblent entrer dans une phase de stabilisation des prix. Cette phase de modération demeure toutefois fragile, dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient, notamment autour de l’Iran, susceptibles de raviver les pressions sur les prix de l’énergie et, plus largement, sur les coûts de production et de transport.

Dans ce contexte, l’afflux de produits manufacturés chinois à bas coût peut apparaître, à première vue, comme un facteur de modération bienvenu. En contribuant à contenir les prix des biens industriels et de nombreux intrants, ces importations soutiennent le pouvoir d’achat

Pour autant, cette lecture mérite d’être nuancée. La montée des exportations chinoises s’inscrit dans un contexte de surcapacité industrielle massive, révélant une forme de concurrence désormais systémique qui affecte directement le cœur des capacités productives européennes. Ce qui peut apparaître comme un choc d’offre positif à court terme constitue en réalité un basculement durable des équilibres industriels mondiaux.

L’Union européenne se trouve ainsi confrontée à une tension : bénéficier d’une désinflation tout en faisant face à une pression concurrentielle susceptible d’entraîner, à moyen terme, une érosion de son appareil productif. Depuis les années 1990, les plans quinquennaux ont structuré une montée en puissance industrielle de l’économie chinoise. D’abord centrée sur les industries lourdes (sidérurgie, ciment, chimie), cette stratégie s’est progressivement étendue à l’ensemble du tissu industriel, grâce à une combinaison de subventions publiques, d’accès privilégié au crédit et de soutien aux entreprises publiques comme aux champions nationaux, on peut citer par exemple le constructeur automobile BYD ou le leader des batteries CATL. Par son ampleur et sa nature, ce mode d’intervention publique s’inscrit toutefois en tension avec l’esprit, sinon la lettre, des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui visent à encadrer les distorsions de concurrence liées aux aides d’État et aux subventions.

La Chine, hyperpuissance industrielle

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, il convient de revenir sur les caractéristiques du modèle industriel chinois, profondément marqué par une logique de capitalisme d’État où les autorités publiques orientent de manière décisive l’investissement et l’organisation productive.

Aujourd’hui, la Chine représente environ 30 % de la valeur ajoutée manufacturière mondiale, contre près de 15 % pour l’Union européenne, ce qui en fait la première puissance industrielle globale. Cette montée en puissance s’accompagne d’une stratégie de rattrapage technologique, notamment à travers le programme Made in China 2025 qui vise à positionner le pays sur des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les véhicules électriques, la robotique ou les semi-conducteurs.

Le quinzième plan quinquennal (2026-2030) s’inscrit dans cette continuité en mettant l’accent sur l’innovation et la montée en gamme, dans un contexte de ralentissement de la demande intérieure lié notamment aux difficultés du secteur immobilier.

Dans ce cadre, la surcapacité industrielle apparaît comme une caractéristique structurelle du modèle chinois. Les capacités de production excédant la demande domestique, les entreprises sont incitées à écouler leurs excédents sur les marchés internationaux, ce qui exerce une pression à la baisse sur les prix mondiaux, phénomène souvent qualifié de “déflation exportée”. Les tensions commerciales persistantes avec les Etats-Unis participent par ailleurs à réorienter une partie de ces flux vers le marché européen.

Une pression accrue sur l’industrie européenne

Selon les analyses du Haut-Commissariat à la stratégie et au plan, près d’un quart des exportations européennes seraient aujourd’hui exposées à une concurrence jugée critique en provenance de Chine. Cette pression concerne en particulier des secteurs clés comme l’automobile, les batteries, la chimie ou les équipements industriels.

En France, les vulnérabilités se concentrent notamment dans les secteurs à forte intensité d’intrants industriels et chimiques (plastiques, caoutchouc, batteries, chimie) mais également sur l’automobile, qui représente un pilier des exportations. En Allemagne, elles concernent davantage le cœur de la spécialisation industrielle, notamment les machines et équipements industriels.

À qualité comparable, les écarts de coûts entre producteurs européens et chinois peuvent atteindre 30 % à 40 %, voire davantage selon les secteurs, ce qui rend la concurrence particulièrement difficile à soutenir sur le long terme. Le rapport Draghi publié en 2024 souligne à cet égard que la Chine dispose désormais d’une avance significative dans plusieurs technologies clés, notamment les véhicules électriques, où elle combine des coûts de production plus faibles et une capacité d’innovation élevée.

Le dilemme européen : ouverture commerciale ou souveraineté industrielle

L’Union européenne se trouve confrontée à une tension entre deux dimensions constitutives de son modèle économique : l’ouverture commerciale, historiquement source de prospérité, et la nécessité de préserver sa souveraineté industrielle face à une concurrence mondiale asymétrique.

Si l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales a permis de bénéficier d’importations à bas coût et de soutenir la compétitivité de nombreuses entreprises, cette ouverture se heurte à des enjeux de résilience industrielle. La concurrence chinoise fait peser une pression directe sur l’emploi et la stabilité des territoires productifs du Vieux Continent, notamment dans le secteur automobile, qui représente environ 13,6 millions d’emplois directs et indirects en Europe.

L’expérience du secteur photovoltaïque, marginalisé en quelques années face à la concurrence chinoise, illustre la rapidité avec laquelle des capacités industrielles peuvent disparaître lorsque les écarts de coûts deviennent trop importants.

L’Union européenne dispose d’instruments de défense commerciale (antidumping, mécanisme d’ajustement carbone aux frontières dit MACF, règlement sur les subventions étrangères), qui visent à corriger certaines situations de concurrence jugées déloyales. Ces outils peuvent se révéler efficaces dans des cas ciblés, notamment lorsqu’ils permettent de répondre à des distorsions identifiées. Cependant, leur efficacité reste limitée face à une dynamique concurrentielle plus large et structurelle (un modèle industriel durablement soutenu par l’Etat).

La stratégie européenne s’oriente ainsi vers une logique de “de-risking”, visant à réduire les dépendances critiques tout en préservant l’ouverture commerciale, même si les divergences entre États membres compliquent l’élaboration d’une réponse cohérente.

Vers un nouveau centre de gravité industriel mondial

Au-delà des enjeux strictement commerciaux, la montée des exportations chinoises reflète un déplacement progressif des centres de gravité de l’innovation industrielle mondiale.

Dans des secteurs comme la pharmacie, les phases de développement et de lancement commercial intervenaient historiquement en Europe et aux États-Unis avant d’être transférées vers l’Asie. Désormais, la Chine tend à se positionner plus en amont de la chaîne de valeur, captant une part croissante des activités de recherche, de développement et d’industrialisation. Autrement dit, elle ne se limite plus aux étapes de production ou d’assemblage, mais cherche à maîtriser les phases les plus stratégiques, là où se concentrent l’innovation, la conception et la valeur ajoutée.

Ce phénomène est visible dans le secteur des terres rares. En effet, la Chine ne se contente pas d’extraire ces ressources essentielles aux technologies vertes et numériques, elle en contrôle également les étapes de raffinage et de transformation, indispensables à la fabrication de batteries, d’éoliennes ou de semi-conducteurs.

Ce basculement fait peser un risque de déclassement qualitatif sur l’industrie européenne, qui pourrait être progressivement cantonnée à des segments d’assemblage et de finition, au détriment de la création de valeur et de la maîtrise technologique.

Un signal d’alarme pour la politique industrielle européenne

La montée des exportations chinoises à bas prix agit comme un révélateur des fragilités industrielles du continent et invite à repenser les équilibres entre ouverture commerciale, compétitivité et souveraineté. Dans cette perspective, la pression concurrentielle actuelle pourrait également constituer un moment de transformation, à condition que l’Union européenne parviennent à renforcer son effort d’innovation, à consolider sa politique industrielle et à améliorer la coordination entre Etats membres.