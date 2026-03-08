« Tous les féministes ne considèrent pas automatiquement le fédéralisme comme pertinent » : Nina Höll rencontre Melanie Thut

Toutes les versions de cet article : [ English ] [français] [ italiano ]

Melanie Thut a créé le Feminist Federalist Project aux côtés de Diletta Alese et d’autres activistes dans le prolongement de son travail en tant que Présidente de JEF Allemagne, afin de rapprocher les différents mouvements. Son collègue membre du conseil d’administration, Nina Höll, lui parle dans une interview exclusive pour The New Federalist du projet jusqu’à présent, de ce qu’il signifie pour l’avenir du féminisme et du fédéralisme, et des implications de ce nouveau mouvement à l’échelle mondiale.

Nina Höll : Quand vous entendez le terme de féminisme fédéral, qu’est-ce que cela signifie pour vous personnellement ?

Melanie Thut : Pour moi, le féminisme fédéral signifie combiner la lutte pour la libération avec la structure politique qui peut réellement la soutenir : une société fédérale et un État qui consacre les libertés et les droits. Il s’agit de l’émancipation de l’humanité par le démantèlement des structures hiérarchiques entre les personnes, tout en pensant toujours de manière intersectionnelle et en reconnaissant les luttes spécifiques des différents groupes, en particulier les femmes.

Sur un plan très personnel, il réunit deux de mes passions, le féminisme et le fédéralisme, et crée quelque chose de nouveau à leur intersection. Je crois aussi que la sphère privée elle-même est fédéraliste. Les réalités vécues, les luttes locales et les expériences personnelles comptent, et elles peuvent être transformées en un projet politique commun, voire en une cause pour une Europe unie. La sphère privée est fédéraliste, la lutte individuelle peut ainsi devenir une cause pour une Europe unie.

NH : Diriez-vous qu’il y a déjà une définition fixe, ou est-ce plus un concept ouvert que nous devons construire ensemble ?

MT : Je ne dirais pas que le féminisme fédéral est totalement indéfini. Ursula Hirschmann a déjà relié ces idées lors de sa contribution au Manifeste Ventotene et plus tard à travers l’Organisation des femmes pour l’Europe en 1975. Malheureusement, après qu’elle soit tombée malade, le projet a perdu son élan et est devenu largement inactif.

Depuis lors, il y a eu des initiatives occasionnelles, mais jamais de manière structurée ou soutenue. Aujourd’hui, cinquante ans plus tard, nous sommes dans un moment historique différent, qui permet plus d’ouverture, d’approches collectives et de réflexion partagée. C’est pourquoi je vois le féminisme fédéral comme quelque chose que nous devons maintenant développer ensemble, par exemple à travers des réseaux, du dialogue et une série d’articles.

NH : En quoi pensez-vous que le féminisme fédéral diffère du féminisme « classique » ou d’autres mouvements féministes ?

MT : Le féminisme fédéral est clairement un projet politique ancré dans la participation et la démocratie. Il combine le changement structurel avec une compréhension intersectionnelle des luttes en cours. Plutôt que d’être une nouvelle vague de féminisme, il est mieux compris comme un nouvel instrument, un cadre politique qui permet de mener plus efficacement les luttes féministes.

Le fédéralisme fournit des outils juridiques et institutionnels à travers l’État pour surmonter les inégalités et lutter contre les injustices. Il est également applicable à l’échelle mondiale et orienté vers l’avenir. Le féminisme et le fédéralisme existent en tant que mouvements distincts, mais le féminisme fédéral travaille précisément à leur intersection, où les deux se complètent et se renforcent mutuellement.

NH : Quelles valeurs ou principes considéreriez-vous comme au sein du féminisme fédéral ?

MT : Les États-nations et les systèmes patriarcaux ont tendance à diviser les sociétés et à centraliser le pouvoir. En revanche, le fédéralisme et le féminisme visent à répartir le pouvoir plus équitablement, permettant une participation décentralisée et la liberté pour tous.

Le nationalisme renforce souvent les inégalités - par exemple, en instrumentalisant les corps des femmes à des fins démographiques ou idéologiques ou en limitant les droits politiques. Le féminisme fédéral s’y oppose en ouvrant l’espace aux diverses identités et au pouvoir partagé. La paix, la coexistence non-violente et la conviction que chacun devrait pouvoir vivre en liberté et en sécurité et réaliser pleinement son potentiel sont au cœur de ses préoccupations.

NH : Le fédéralisme se nourrit de diversité et de coopération. Le féminisme prospère grâce à l’égalité et à l’autonomisation. Comment cela s’intègre-t-il pour vous ?

MT : Au cœur des deux approches se trouve l’émancipation de l’individu des structures de pouvoir oppressives. Le féminisme fédéral concerne l’égalité des droits pour tous et la création des conditions permettant aux gens de vivre librement, en paix et en sécurité. Ces idées s’imbriquent très naturellement car elles se concentrent sur les personnes et leur bien-être plutôt que sur des institutions abstraites.

NH : Dans quelle mesure la pensée fédérale, telle que le partage du pouvoir, la subsidiarité et le réseautage, peut-elle renforcer les préoccupations féministes ?

MT : La pensée fédérale offre une vision plus large de la société et du quotidien. Il rapproche la prise de décision de ceux qui en sont directement affectés, en particulier au niveau local, où les femmes sont souvent fortement en réseau et profondément impliquées dans leurs communautés.

Le fédéralisme encourage également à penser au-delà des frontières nationales - dans notre cas, à travers l’Europe - et à travailler ensemble pour renforcer les causes communes. Un cadre européen, par exemple, peut aider à garantir les droits lorsque les gouvernements nationaux ne le font pas.

NH : Comment vivez-vous le féminisme fédéral dans votre propre travail ou au sein de votre association ?

MT : Au sein du mouvement fédéraliste, il y a longtemps eu un groupe de personnes s’engageant dans ces questions, inspirées par des visites à Ventotene et des discussions sur Ursula Hirschmann et d’autres figures. L’année dernière, cependant, nous sommes passés de la réflexion à l’action.

Grâce au projet fédéraliste féministe, à des articles dans The New Federalist, à des lectures publiques dans Ventotene et à des actions de rue, nous faisons revivre activement cet héritage. Notre objectif est de construire un réseau et de poursuivre ce travail. Des figures comme Petra Kelly sont également une grande source d’inspiration pour moi personnellement. Ces conversations et réflexions en fin de soirée sont ce qui me motive vraiment et enflamme ma passion et je suis impatiente de voir ce qui va suivre.

NH : Avez-vous un exemple où les structures fédérales ont soutenu les revendications féministes ou où elles ont été un obstacle ?

MT : Un bon exemple est la plateforme My Voice, My Choice, une initiative citoyenne européenne plaidant pour l’avortement sûr et accessible. Il a recueilli 1,2 million de signatures à travers l’Europe et est toujours en cours. Des féministes de nombreux pays se sont réunies, utilisant un instrument fédéral pour agir là où les gouvernements nationaux ont échoué.

L’initiative a créé une énorme visibilité publique et montre comment un parapluie européen peut renforcer les demandes féministes au-delà des frontières. C’est exactement le genre d’approche dont nous avons besoin, idéalement ancrée dans une Europe véritablement fédérale.

NH : Quels éléments un manuel de féminisme fédéral devrait-il certai nement contenir ?

MT : Je ne suis pas sûre qu’un manuel soit le bon format. Plutôt que de définir une nouvelle doctrine féministe fixe, je vois le féminisme fédéral comme une exploration continue des intersections et des luttes partagées. Il ne s’agit pas d’une vague distincte de féminisme à étudier isolément, mais d’un espace où des batailles communes peuvent émerger et être examinées ensemble.

La réflexion, comme ce que nous faisons dans cette série d’articles, est extrêmement précieuse. Le féminisme fédéral peut être fructueux, mais tous les féministes ne le considèrent pas automatiquement comme pertinent, surtout s’ils ne reconnaissent pas un projet politique clair derrière lui. Cette tension mérite d’être discutée ouvertement.

NH : Les structures fédérales sont parfois encombrantes. Comment les préoccupations féministes peuvent-elles encore être avancées dynamiquement et efficacement ?

MT : Ils peuvent être avancés grâce à des instruments solides de participation citoyenne et à un dialogue direct et continu avec la société civile à différents niveaux politiques. La sensibilisation du public est essentielle, tout comme le fait de veiller à ce que le féminisme fédéral reste inclusif et véritablement représentatif de diverses perspectives, y compris les voix intersectionnelles, migrantes et queer.

NH : Le féminisme fédéral pourrait-il être un modèle qui a un impact au-delà de l’Europe ?

MT : Absolument. Nous pouvons déjà beaucoup apprendre des mouvements féministes en dehors de l’Europe, comme ceux du Rojava. Là, un système confédéral a été établi entre différents groupes ethniques, y compris les Kurdes, créant une structure politique multiethnique qui inclut activement les minorités.

Nous nous sommes engagés dans ces idées à travers des discussions dans le cadre du Forum fédéraliste israélo-palestinien pour la paix, et elles montrent que le féminisme fédéral a une pertinence et un potentiel mondiaux.