Transition énergétique en Ukraine : l’engagement de la politique européenne de voisinage

La Politique européenne de voisinage (PEV) de l’Union européenne (UE), créée en 2004 pour approfondir les relations bilatérales avec 16 de ses pays voisins, offre un soutien crucial à l’Ukraine en plein conflit. Grâce à divers instruments, la PEV facilite l’interconnexion des réseaux énergétiques européens et ukrainiens pour fournir une aide d’urgence à la population, et soutient la reconstruction et la modernisation verte des infrastructures. Ce dernier point est essentiel pour l’Ukraine, qui doit non seulement s’assurer d’un approvisionnement énergétique pour défendre son territoire, mais aussi remplir les objectifs que lui impose son statut de pays candidat à l’UE, acquis en 2022, qui implique des engagements en matière de développement durable et de transition énergétique.

Paradoxalement, l’Ukraine semble ainsi avancer dans sa transition énergétique plus rapidement qu’avant 2022, dans le sillon des réformes déjà mises en place, notamment grâce au soutien de l’UE à travers la PEV. Cependant, la guerre inédite en Ukraine pousse également la PEV à s’adapter : la crise énergétique en Europe incite l’UE à diversifier ses sources d’approvisionnement, tandis que la candidature de l’Ukraine tend à rapprocher les politiques de voisinage et d’élargissement, rendant nécessaire des réformes en profondeur.

Pourquoi une transition énergétique en temps de guerre ?

La transition verte est l’un des objectifs majeurs de la PEV. Pour soutenir cet objectif, la PEV a lancé en 2009 le « partenariat oriental », un programme de coopération renforcée avec six pays voisins de l’Europe de l’Est, parmi lesquels la Moldavie, l’Arménie et l’Ukraine. Ce programme vise à améliorer les liens bilatéraux et à réduire la dépendance énergétique de ces pays envers la Russie. Depuis 2014, la PEV encourage les réformes ukrainiennes pour s’aligner sur les standards européens en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation de sources renouvelables. Depuis l’invasion russe de 2022, cet alignement énergétique de l’Ukraine à l’UE est devenu indispensable. En un an de guerre, l’Ukraine a perdu plus de la moitié de sa production d’électricité en raison de la destruction massive d’infrastructures stratégiques, affectant plus de 12 millions de personnes. La transition vers des énergies renouvelables apparaît alors comme une solution nécessaire pour trois raisons principales.

D’abord, car les infrastructures renouvelables offrent une sécurité accrue par leur décentralisation : de petites installations, comme des panneaux solaires ou des éoliennes répartis sur le territoire, sont plus difficiles à endommager en totalité et plus facilement réparables. Le ministre allemand Robert Habeck note d’ailleurs qu’une centrale nucléaire est « plus facile à détruire que 10 000 panneaux solaires ». Ensuite, ces nouvelles infrastructures permettent de réduire la dépendance de l’Ukraine à l’égard de l’étranger. Enfin, investir dans les renouvelables permet à l’Ukraine de s’aligner progressivement sur les normes de l’acquis communautaire, notamment sur le chapitre 15, qui couvre l’efficacité énergétique et le développement durable. En parallèle, l’UE bénéficie elle aussi de ce tournant : intégrer l’Ukraine au réseau énergétique européen diversifie l’approvisionnement en énergies vertes et contribue aux objectifs de neutralité carbone d’ici 2050 fixés par le Pacte vert pour l’Europe.

Des projets soutenus par la politique européenne de voisinage

Depuis plusieurs années, la PEV finance et coordonne divers projets en Ukraine, permettant au pays d’accroître progressivement la part d’énergie renouvelable dans son mix énergétique, qui représentait plus de 10% du total en 2022. Cependant, les investissements actuels restent insuffisants pour couvrir l’ensemble du territoire en infrastructures de production et de distribution d’énergie renouvelable, dont les besoins sont estimés à environ 15 milliards d’euros.

Pour répondre à la crise énergétique provoquée par la guerre, l’UE a intensifié son soutien technique et financier à travers des programmes d’assistance et des investissements directs. Depuis l’invasion russe, plus de 2 milliards d’euros ont été alloués à l’Ukraine pour renforcer sa sécurité énergétique. Aussi, la PEV soutient activement l’interconnexion des réseaux électriques ukrainiens avec ceux de l’UE afin de permettre au pays de s’affranchir des infrastructures vieillissantes et polluantes héritées de l’ère soviétique. Depuis mars 2022, les réseaux de l’Ukraine et de la Moldavie sont progressivement connectés à celui de l’UE, marquant une étape majeure vers l’indépendance énergétique de ces pays.

La transition énergétique à long terme de l’Ukraine est soutenue par plusieurs instruments financiers européens et collaborations internationales. Parmi ces soutiens, figure l’Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI), dit « L’Europe dans le monde », qui finance divers projets de transition verte. L’UE collabore également avec la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) et des investisseurs privés pour cofinancer des parcs solaires et éoliens, notamment au sud et à l’ouest de l’Ukraine, régions offrant un fort potentiel de production d’énergie renouvelable, ainsi que la formation des ingénieurs et des techniciens ukrainiens dans le domaine des technologies durables.

Malgré ces avancées, l’Ukraine se heurte à des obstacles. Le conflit ralentit la mise en œuvre de certains projets. En outre, des problèmes internes, comme la corruption, la lenteur bureaucratique et l’opacité au sein de certaines collectivités territoriales, freinent la mise en place des réformes énergétiques indispensables pour atteindre les objectifs de la transition.

Vers une redéfinition de la politique de voisinage ?

La PEV a permis des avancées importantes dans les domaines de la démocratie, du libre-échange et de la sécurité énergétique dans le voisinage européen. Toutefois, une réforme en profondeur de la PEV apparaît aujourd’hui nécessaire pour répondre aux nouveaux défis de la région.

D’abord, la frontière entre politique de voisinage et politique d’élargissement devient de plus en plus poreuse. Trois des six pays du Partenariat oriental – l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie – sont désormais candidats à l’UE. Bien que cette proximité croissante avec l’élargissement exige une distinction plus nette entre les approches, la PEV reste néanmoins essentielle pour maintenir la coopération régionale et soutenir les transitions en cours dans les pays voisins. Ensuite, la PEV est parfois critiquée pour son incapacité à produire des résultats concrets et adaptés aux spécificités de chaque pays partenaire. Cependant, l’invasion russe de 2022, avec ses implications géopolitiques majeures, pousse l’UE à repenser la PEV sur le long terme. Pour rester pertinente et efficace, la PEV devra probablement évoluer en fonction des rééquilibrages d’influence dans la région post-conflit. En mars 2024, l’Assemblée parlementaire Euronest du Partenariat oriental, qui réunit des parlementaires européens et de pays voisins, a ainsi débattu de « l’incidence du futur élargissement de l’Union sur le partenariat oriental ».

Plusieurs pistes de réforme mériteraient d’être explorées pour adapter la PEV aux enjeux actuels. Il serait pertinent de renforcer le ciblage des aides accordées aux États voisins et d’ajuster les interventions en fonction de leurs besoins spécifiques. Par exemple, regrouper les projets d’aide à l’Ukraine menés par la Direction générale du voisinage et des négociations d’élargissement (DG NEAR) au sein d’une politique coordonnée pourrait améliorer leur efficacité. Par ailleurs, un alignement plus étroit entre la politique de voisinage et la politique d’élargissement semble aujourd’hui indispensable. À défaut d’un alignement complet, une clarification des rôles respectifs et de la place des pays candidats dans chacune de ces approches permettrait de donner une meilleure visibilité aux pays partenaires sur leur trajectoire vers l’UE. Enfin, il serait crucial d’intégrer davantage les États voisins à l’économie et au droit européen pour renforcer la stabilité et la sécurité politique du continent.

Depuis 2022, la PEV joue un rôle central dans la transition énergétique de l’Ukraine, désormais pays candidat à l’UE. En finançant des projets et en accélérant la modernisation du marché de l’énergie ukrainien, la PEV soutient des avancées significatives dans la législation énergétique du pays, la réduction de la consommation du gaz et l’accroissement de la production d’énergies renouvelables. De plus, l’alignement progressif de l’Ukraine avec le réseau énergétique européen constitue une étape cruciale vers son intégration multisectorielle dans l’UE, un prérequis pour son adhésion future.

Le conflit en Ukraine redéfinit également les priorités de la PEV, qui s’entrelacent désormais plus que jamais avec celles de la politique d’élargissement, comme la stabilité régionale, la coopération économique et énergétique, ainsi que la promotion des réformes démocratiques et de l’État de droit. Ces objectifs clés sont d’autant plus importants que l’Ukraine bénéficie à la fois du statut de voisin et de candidat. Cette évolution met en lumière une nouvelle ambition stratégique, axée sur la « sécurité » du continent, qu’elle soit énergétique ou militaire. Ainsi, la réforme progressive de la PEV s’accompagne d’une aide renforcée à l’Ukraine pour faire face aux défis imposés par la guerre, tout en soutenant sa résilience et son processus d’adhésion à l’UE.