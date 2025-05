TRIBUNE. 80 ans après la victoire sur le nazisme et le fascisme, résistons pour la démocratie, la paix et l’Europe unie

Il y a 80 ans, les Européens célébraient la victoire sur le fascisme et le nazisme en Europe. En ce 80e anniversaire, nous voulons plus que jamais préserver l’Europe libre et unie dont nous avons héritée, et que nous voyons aujourd’hui menacée.

Confrontés à nouveau aux discours nationalistes, aux menaces et aux guerres impérialistes en Europe et dans le monde, nous voulons aujourd’hui résister et agir pour protéger les fondements de la paix, la démocratie, les droits et l’unité européenne que nous avons contribué à construire et à mettre en œuvre. Établir la paix, c’est rendre la guerre impossible par un droit qui oblige les Etats et qui peut seul permettre de résoudre pacifiquement les conflits entre les Etats.

En effet, de cette expérience de la guerre et des crimes des régimes totalitaires, des hommes et des femmes ont porté, après la Seconde Guerre mondiale, des projets résolument ambitieux pour rendre la guerre impossible en Europe et dans le monde. Pour sortir de l’état de guerre permanent en Europe et dans le monde, nos prédécesseurs ont construit un ordre international reposant sur le droit garanti par des institutions internationales. Ils ont élevé la dignité humaine et les droits humains des personnes au-dessus des pouvoirs dits “souverains” des Etats pour que ces horreurs ne se reproduisent jamais. Ils ont façonné nos démocraties libérales et nos modèles de solidarité et de protection sociale. Ils ont uni l’Europe autour de ces principes et de ces droits. C’est le projet qui fut à la genèse de l’Union européenne que nous connaissons aujourd’hui et qui nous a offert 80 années de paix en son sein. Nous en sommes les héritiers et avons la responsabilité de transmettre à notre tour cet héritage.

Aussi, voulons-nous rappeler notre soutien au peuple ukrainien qui partage ces valeurs et résiste pour gagner la paix et la sécurité. La collusion de la nouvelle administration américaine avec le régime de Vladimir Poutine, en ce qui concerne leur adhésion à la politique de zones d’influence, place ainsi l’Europe dans un étau. Un accord de trêve conclu par Vladimir Poutine et Donald Trump, au détriment des Ukrainiens et sans les Européens, ne peut en aucun cas garantir un cessez-le-feu durable, encore moins la paix. Aucune trêve ne peut être négociée sans la participation des représentants de l’Ukraine, aucune négociation ne peut s’ouvrir sans eux. De la même manière, aucune architecture de sécurité en Europe ne peut sérieusement être négociée sans les représentants des Etats européens et de l’Union européenne.

Les valeurs européennes, un modèle crédible pour garantir la paix et la démocratie

Le projet de paix, de liberté et de démocratie, d’égalité et de solidarité, de respect de chaque être humain, est encore aujourd’hui un modèle crédible pour unir l’Europe et établir la paix dans le monde. Il est une alternative aux nationaux-populismes et aux nouveaux impérialismes qui grandissent en Europe et dans le monde.

Dans le contexte international instable que nous connaissons, l’Union européenne doit de toute urgence garantir sa propre sécurité et son autonomie stratégique pour protéger son intégrité territoriale et ses intérêts vitaux. La dispersion des dépenses militaires entre 27 pays est source d’impuissance, seule la mise en place d’une défense commune permet d’optimiser les financements et les capacités. Pour être efficaces, les politiques d’armement doivent être la conséquence d’une stratégie commune, jouant des complémentarités d’équipement et de capacité de production des structures militaires existantes sur le continent.

La diplomatie et la défense ne sont que deux faces d’une même pièce. L’Union européenne doit pouvoir parler d’une seule voix pour pouvoir s’imposer à la table des négociations de façon crédible. Toutes les actions entreprises doivent suivre le but fondamental de garantir la paix et respecter scrupuleusement les acquis du droit international, incluant notamment l’interdiction de l’usage des armements prohibés par les traités.

Toute décision en matière de diplomatie et de défense doit bénéficier d’une large légitimité populaire pour être acceptée. Pour cela, la diplomatie et la défense communes doivent s’appuyer sur un modèle parlementaire où la Commission européenne, dans son rôle de gouvernement, serait dotée d’un ministre des affaires extérieures et d’un ministre de la défense. Le Parlement européen, qui est élu par les citoyens et les citoyennes européens doit être intégré comme législateur dans les prises de décision et doit pouvoir contrôler l’action de la Commission.

Face à un ordre mondial bouleversé, comme le disait Robert Schuman dans son discours du 9 mai 1950, “la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques”. Quatre-vingt ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est temps pour nous tous, Européens et Européennes, de prendre des initiatives crédibles pour préserver nos valeurs, notre modèle démocratique et social, et établir la paix sur notre continent et au-delà.

Signataires

